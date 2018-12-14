Политика

Китай временно отменил повышение пошлин на импорт автомобилей из США
Российская газета
07:52

В торговой войне между Китаем и США, похоже, продолжается перемирие. По крайней мере, Пекин официально объявил сегодня о временной отмене повышения ввозных пошлин на продукцию американского автопрома - собственно машин и комплектующих к ним.
Российская газета07:52

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Армия и оружие

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Кремль объяснил необходимость переговоров Путина и Трампа

Накануне, 13 декабря, советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что не видит «в обозримом будущем обстоятельств», при которых президенты провели бы встречу в то время, как украинские моряки остаются под арестом.
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Протоиерей Бахов: митрополита УПЦ МП насильно везут в Киев

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В «Яндексе» объяснили выдачу поисковой системой даты смерти Порошенко

В пресс-службе компании «Яндекс» прокомментировали выдачу в поисковой системе даты смерти президента Украины Петра Порошенко.
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Помимо Маленко (набрала 80 баллов) в финал конкурса на пост главы администрации вышел безработный Олег Симонов (69 баллов).
Обновлено в 09:28
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В Кремле ответили на слова Кадырова о финансировании Чечни

Регионам России всегда не хватает денег, и это совершенно нормальный вопрос развития, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что для развития республики необходимо больше бюджетных средств.
Обновлено в 06:31
Политика

Сторонники Brexit в желтых жилетах заблокировали Вестминстерский мост

Сторонники выхода Великобритании из Евросоюза перекрыли Вестминстерский мост в Лондоне, причем протестанты пришли на акцию в желтых жилетах.
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Лавров заявил о деградации ситуации в Черноморском регионе

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Армия и оружие

Россия примет участие в военно-морских учениях АСЕАН

Россия в 2019 году планирует принять участие в военно-морских учениях, которые организуют Южная Корея и Сингапур в рамках сотрудничества стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщил замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, передаёт ТАСС.
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