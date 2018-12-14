Политика
Китай временно отменил повышение пошлин на импорт автомобилей из США
Китай временно отменил повышение пошлин на импорт автомобилей из СШАРоссийская газета07:52
В торговой войне между Китаем и США, похоже, продолжается перемирие. По крайней мере, Пекин официально объявил сегодня о временной отмене повышения ввозных пошлин на продукцию американского автопрома - собственно машин и комплектующих к ним.
Российская газета07:52
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 10:33, Ашберн
Армия и оружие
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заподозрил Москву в желании инкорпорировать его страну в состав России.
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Армия и оружие
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Политика
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Политика
В Кремле ответили на слова Кадырова о финансировании Чечни
Регионам России всегда не хватает денег, и это совершенно нормальный вопрос развития, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что для развития республики необходимо больше бюджетных средств.
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Политика
Сторонники Brexit в желтых жилетах заблокировали Вестминстерский мост
Сторонники выхода Великобритании из Евросоюза перекрыли Вестминстерский мост в Лондоне, причем протестанты пришли на акцию в желтых жилетах.
Обновлено в 09:38
Политика
Эрдоган потребовал экстрадиции ответственных за убийство Хашукджи
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от Саудовской Аравии экстрадировать ответственных за убийство журналиста Джамаля Хашукджи в Турцию, так как преступление было совершено в Стамбуле.
Обновлено в 10:08
Политика
Лавров заявил о деградации ситуации в Черноморском регионе
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Армия и оружие
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Россия в 2019 году планирует принять участие в военно-морских учениях, которые организуют Южная Корея и Сингапур в рамках сотрудничества стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщил замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, передаёт ТАСС.
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