В торговой войне между Китаем и США, похоже, продолжается перемирие. По крайней мере, Пекин официально объявил сегодня о временной отмене повышения ввозных пошлин на продукцию американского автопрома - собственно машин и комплектующих к ним.

Китай временно отменил повышение пошлин на импорт автомобилей из США

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