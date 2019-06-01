Экономика
Китай впервые обошел Японию по объему производства печатных платREGNUM 07:59
По данным издания, мировой рынок печатных плат в 2018 году вырос на 6% и достиг $62,4 млрд. На долю производителей из Китая пришлось 23% мирового производства печатных плат, что позволило им обойти конкурентов из Японии, доля которых составила около 20%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 20:17, Ашберн
Происшествия
Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании
Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Футбол
«Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов
Обновлено в 16:58
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Кино
Минкульт прокомментировал удаление гей-сцен из фильма про Элтона Джона
В Министерстве культуры прокомментировали информацию об удалении гомосексуальных сцен из фильма "Рокетмен", который рассказывает о жизни британского музыканта Элтона Джона.
Обновлено вчера в 10:54
Авто
Чем опасна ночевка на АЗС во время путешествия на машине на юг
Обновлено в 06:05
Кино
Кирилл Серебренников приступит к съемкам нового фильма
Режиссер Кирилл Серебренников хочет зимой приступить к съемкам фильма «Петровы в гриппе и вокруг него» по одноименному роману Алексея Сальникова.
Обновлено в 19:28
Футбол
В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса
В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:05
Происшествия
Гендиректора завода в Дзержинске отстранили от работы накануне взрывов
В дзержинском ГосНИИ «Кристалл», где сегодня, 1-го июня, прогремели два взрыва, проинформировали о том, что за день до ЧП за нарушения промышленной безопасности был отстранен от работы генеральный директор предприятия.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено в 03:56
Общество
Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня: звезды нам благоволят
Самое главное, чтобы вы не думали, что ваши усилия напрасны. Для этого постарайтесь хорошо отдохнуть на выходных, вам нужно восстановиться.
Обновлено в 08:45
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 млрд рублей
В общей сложности под арест попало имущество стоимостью 282 млрд руб. Промсвязьбанк подал иск к компании экс-владельцев на 3 млрд рублей Промсвязьбанк направил иск о взыскании потерь от убыточных сделок своих бывших топ-менеджеров в 2018 году.
Обновлено вчера в 01:21
Происшествия
В центре Москвы загорелось одноэтажное здание
Обновлено в 19:43
Авто
Шестилетний Corvette получил внешность из 1967 года
Если вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы приобрести себе классический Corvette, но потом передумали из-за того, что он показался вам слишком устаревшим, то у тюнингового ателье Karl Kustoms есть для вас интересное предложение.
Обновлено в 17:34
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 15:55
Политика
Медведев: Украина при желании может реанимировать отношения с Россией
Глава российского правительства Дмитрий Медведев считает, что украинские власти, если захотят, способны реанимировать отношения с нашей страной.
Обновлено в 09:12
Политика
Малайзия сомневается в результатах расследования крушения МН17
Глава малайзийского правительства Махатхир Мохамад выразил мнение о том, что расследование крушения Boeing-777 в 2014 году, слишком политизировано.
Обновлено вчера в 04:36
Происшествия
При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек
При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено в 14:32
Космос
NASA опубликовало рентгеновский снимок Вселенной
Обновлено вчера в 14:58
Общество
В России отменен национальный и внутрисетевой роуминг
С 1 июня 2019 года в России отменен национальный и внутрисетевой роуминг.
Обновлено вчера в 20:09
Авто
Какие новые модели автомобилей появятся в России летом
Летом этого года в России стартуют продажи одиннадцати новых автомобилей.
Обновлено в 10:47
Культура
Популярное шоу закрыли после самоубийства героя. В нем годами издевались над людьми
В середине мая Великобританию всколыхнула новость о закрытии одной из популярнейших передач на местном телевидении — The Jeremy Kyle Show.
Обновлено в 17:08
Армия и оружие
Пенсионеры бесплатно отправятся к месту отдыха
Согласно новому документу, отправиться к месту предполагаемого отдыха можно на поезде, самолете, катере и даже автобусе, главное — чтобы лечение проходило в стационаре в соответствии военно-врачебной комиссии.
Обновлено в 19:15
Происшествия
Мать мексиканского наркобарона Коротышки сможет навестить его в тюрьме
Гусман был выдан американским властям в январе 2017 года.
Обновлено в 15:53
Спорт
«Тюмень» стала чемпионом России по мини-футболу, обыграв «КПРФ»
В четвёртом матче серии «Тюмень» на своей площадке в основное время обыграла московский «КПРФ» со счётом 3:2. Хет-трик в составе победителей оформил Артём Антошкин.
Обновлено в 10:29