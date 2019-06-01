Экономика

Китай впервые обошел Японию по объему производства печатных платREGNUM 07:59

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По данным издания, мировой рынок печатных плат в 2018 году вырос на 6% и достиг $62,4 млрд. На долю производителей из Китая пришлось 23% мирового производства печатных плат, что позволило им обойти конкурентов из Японии, доля которых составила около 20%.
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Китай второй на рынке печатных плат

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Китай впервые обошел Японию по объему производства печатных плат

REGNUM07:59
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