Экономика
Китай впервые обошел Японию по объему производства печатных платREGNUM 07:59
По данным издания, мировой рынок печатных плат в 2018 году вырос на 6% и достиг $62,4 млрд. На долю производителей из Китая пришлось 23% мирового производства печатных плат, что позволило им обойти конкурентов из Японии, доля которых составила около 20%.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 17:14, Ашберн
Армия и оружие
AFP: при подрыве машины в Ракке погибли 10 человек
По меньшей мере 10 человек погибли в результате подрыва автомобиля в городе Ракка.
Обновлено в 17:04
Футбол
«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, обыграв «Тоттенхэм»
Обновлено в 17:00
Политика
Трамп прокомментировал стрельбу в Вирджинии
Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент со стрельбой, который произошёл в городе Вирджиния-Бич.
Обновлено в 11:48
Космос
Можно ли подвинуть Землю. И зачем
Обозреватель Николай Гринько объясняет, почему человечеству обязательно нужно придумать, как сдвинуть Землю с места.
Обновлено в 17:01
Происшествия
В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик
Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие
Цифровизация — финальный этап ликвидации российской школы
Для начала я бы хотела напомнить слова "отца американского ядерного флота" адмирала Хаймана Риковера, который после запуска советского спутника в 1957 году написал несколько книг по проблемам американского среднего и высшего образования, в которых пришел к выводу, что успех СССР в космосе связан в первую очередь с достижениями советской школы.
Обновлено в 16:42
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 85
Обновлено в 15:49
Единоборства
Смит «задушил» Густафссона на UFC в Стокгольме, швед завершил карьеру
Американец Энтони Смит (32-14) в главном бою турнира UFC в Швеции сотворил сенсацию, победив любимца местной публики Александра Густафссона (18-6).
Обновлено в 15:53
Происшествия
В Шереметьево объяснили проблемы с выдачей багажа
Ранее, в субботу, стало известно, что пассажиры в аэропорту Шереметьево более двух часов не могут получить багаж в терминале D. Предполагалось, что сбой связан с системой выдачи.
Обновлено в 15:24
Армия и оружие
Израиль заявил об обстрелах со стороны Сирии
С территории Сирии было выпущено два снаряда, они разорвались на подконтрольной Израилю территории Голанских высот, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.
Обновлено в 16:22
Шоу-бизнес
Младшая дочь Светланы Лободы Тильда уже бегает
Младшей дочери певицы Светланы Лободы Тильде в мае исполнился ровно годик. Сегодня артистка призналась, что девочка уже бегает.
Обновлено в 05:13
Футбол
В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса
В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:05
Гаджеты
Xiaomi планирует повысить цены на Redmi K20 и K20 Pro
Для сравнения: в Китае Xiaomi Redmi K20 стоит примерно 18,7 тысячи рублей, K20 Pro – 24,3 тысячи рублей.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Общество
Власти Саратова отменили первые смены в детских лагерях из-за вируса
Власти Саратова отменили заезды детей в первые смены в летние оздоровительные лагеря из-за высокой угрозы заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в лесах вокруг города, сообщила в субботу председатель городского комитета по образованию Лариса Ревуцкая.
Обновлено в 13:31
Кино
Элтон Джон недоволен удалением сцен из фильма «Рокетмен»
Британский певец Элтон Джон в совместном заявлении с создателями фильма прокомментировал решение прокатчика фильма «Рокетмен» в России об удалении некоторых сцен из фильма.
Обновлено в 04:37
Религия
Митрополит Иларион: протесты в Екатеринбурге инициирует оппозиция
За протестными акциями против строительства храма Св. Екатерины в Екатеринбурге стоят конкретные оппозиционные силы, заявил глава синодального отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Иларион 1 июня в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес
Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери
Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери На нежную публикацию обратили внимание многие знаменитости.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Полиция задержала женщину, бросившую детей в подмосковном хостеле
Сотрудники полиции Московской области задержали женщину, оставившую двоих детей в хостеле в Котельниках 28 мая, сообщила в субботу "Интерфаксу" представитель регионального главка полиции Татьяна Петрова.
Обновлено в 11:31
Происшествия
Английского фаната арестовали за мастурбацию в центре Мадрида
Британского болельщика задержали за мастурбацию в центре Мадрида, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:25
Происшествия
Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено в 03:56
Футбол
Nissan «электрифицирует» Лигу чемпионов УЕФА
Nissan «электрифицирует» финал Лиги чемпионов УЕФА, передав в официальный парк мероприятия 363 электромобиля Nissan LEAF и e-NV200, которые возят гостей чемпионата по Мадриду.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Ребенок погиб в ДТП в Нижегородской области
В автомобиле было семь человек, из них четверо детей, один ребенок погиб.
Обновлено в 16:16
Армия и оружие
Опубликованы кадры испытаний бомбардировщика Ту-22М3М
Опубликовано видео испытаний модернизированного российского бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 02:31
Общество
Во Франции на акции «желтых жилетов» вышли 2,6 тыс. человек
Обновлено в 12:30
Политика
В Госдуме назвали условия участия России в сессии ПАСЕ
Российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 06:45
Футбол
Месси назвал ЧМ-2018 в России нетипичным во многих аспектах
Обновлено в 04:45
Политика
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15