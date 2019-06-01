Экономика
Китай впервые обошел Японию по объему производства печатных платREGNUM 07:59
По данным издания, мировой рынок печатных плат в 2018 году вырос на 6% и достиг $62,4 млрд. На долю производителей из Китая пришлось 23% мирового производства печатных плат, что позволило им обойти конкурентов из Японии, доля которых составила около 20%.
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Происшествия
На заводе в Дзержинске прогремели взрывы
Обновлено в 05:32
Происшествия
Задержана оставившая двух детей в хостеле мать
Обновлено в 11:51
Кино
Элтон Джон раскритиковал удаление сцен из фильма «Рокетмен»
Британский певец и композитор Элтон Джон и создатели «Рокетмена» раскритиковали решение прокатчика фильма в России убрать из картины некоторые сцены.
Обновлено в 04:48
Происшествия
В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик
Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Происшествия
В Петербурге автомобиль въехал в пешеходов
В Санкт-Петербурге легковой автомобиль въехал в пешеходов, пострадали три человека.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Жительница Колпина обвинила полицию в пытках над сыном-подростком
Жительница Колпина Олеся Коваль рассказала «Новой газете», что полицейские избили и пытали ее 17-летнего сына Вадима, которого увезли в полицию по подозрению в магазинной краже.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 15:55
Игры
На E3 2019 состоится три премьеры от Rebellion
Не стала исключение и компания Rebellion Developments, которая объявила, что примет участие в конференции PC Gaming Show, где представит общественности сразу три новинки.
Обновлено вчера в 18:00
Футбол
Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет
Обновлено в 08:04
Происшествия
Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено в 03:56
Гаджеты
Xiaomi планирует повысить цены на Redmi K20 и K20 Pro
Для сравнения: в Китае Xiaomi Redmi K20 стоит примерно 18,7 тысячи рублей, K20 Pro – 24,3 тысячи рублей.
Обновлено вчера в 15:18
Гаджеты
Apple решила отказаться от iTunes
Источники рассказали, что с докладом об обновлении операционных систем Apple и о новом подходе компании к приложениям расскажет Тим Кук.
Обновлено в 02:39
Спорт
Российские волейболисты одержали первую победу в Лиге наций
Для российской команды, выступающей под руководством нового главного тренера — финского специалиста Туомаса Саммелвуо — победа стала первой на турнире.
Обновлено в 12:53
Происшествия
В Дагестане в ДТП с автобусом пострадали пять человек
В результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Дагестане, по последним данным, один человек погиб и ещё пятеро пострадали.
Обновлено в 13:43
Общество
СП: в России пенсионеры могут тратить в день не более 200 рублей
За среднюю пенсию контролирующий орган учел 14 тысяч рублей в месяц. При подсчете учитывались обязательные расходы на жилье и лекарства.
Обновлено вчера в 07:32
Политика
Луценко высказался по вопросам, которые рассматривались на заседании СНБО без него
Генерального прокурора Украины Юрия Луценко на заседание СНБО не пригласили, но он всё равно выступил На своей странице в Facebook глава ГПУ написал, о чём хотел рассказать на на заседании 31 мая, посвящённом энергетике, если бы секретарь СНБО Александр Данилюк "не забыл его пригласить".
Обновлено в 08:34
Общество
Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ
Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено в 12:04
Футбол
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Фирмино и Кейн выйдут в стартовых составах
Тренерский штаб «Ливерпуля» объявил стартовый состав на финальный матч Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».
Обновлено в 13:50
Общество
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено в 11:53
Политика
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Авто
Новые правила тюнинга автомобилей в России вступили в силу с 1 июня
Новые правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других видов транспорта вступили в силу с 1 июня в России.
Обновлено в 02:55
Общество
В Петербурге многодетным семьям подарили микроавтобусы
В Смольном состоялась торжественная церемония вручения ключей от пассажирских микроавтобусов многодетным семьям Санкт-Петербурга.
Обновлено в 08:13
Политика
У заявителей на визу США попросят ссылки на соцсети
Представитель Госдепартамента сообщил, что подающих заявления на получение визы Соединенных Штатов обяжут указывать данные своих аккаунтов в социальных сетях, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:30
Политика
Нидерланды потребовали разъяснений позиции Малайзии по Boeing MH17
Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии прояснить позицию относительно лайнера Boeing MH17, потерпевшего крушение в небе над Донецком.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
Стоцкая рассказала об отношениях с Киркоровым
Певица и актриса Анастасия Стоцкая рассказала о своих отношениях с Филиппом Киркоровым.
Обновлено в 11:59
Экономика
Россияне стали тратить на бесплатные госуслуги в три раза больше
Подорожание формально бесплатных государственных услуг на 12% привело к тому, что россияне заплатили за все тот же объем оказанных им госуслуг на 843 млрд рублей больше, чем год назад.
Обновлено в 12:49
Политика
Трамп назвал Меган Маркл «злобной»
Обновлено в 12:34