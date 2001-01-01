Экономика

Китай впервые обошел Японию по объему производства печатных платREGNUM 07:59

По данным издания, мировой рынок печатных плат в 2018 году вырос на 6% и достиг $62,4 млрд. На долю производителей из Китая пришлось 23% мирового производства печатных плат, что позволило им обойти конкурентов из Японии, доля которых составила около 20%.
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Китай впервые обошел Японию по объему производства печатных плат

REGNUM07:59
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Армия и оружие

Бывший премьер-министр Украины заявил о крахе оборонной промышленности

Обновлено в 05:45
Происшествия

Опубликовано видео задержания экс-главы Ивановской области

Появилось видео задержания депутата Ивановской областной думы, бывшего губернатора области Павла Конькова, подозреваемого в мошенничестве.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Режим ЧС объявили после взрывов на заводе в Дзержинске

Власти Дзержинска объявили режим чрезвычайной ситуации в городе после взрывов на заводе "Кристалл".
Обновлено в 08:00
Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Обновлено в 03:01
Армия и оружие

Замминистра обороны Булгаков поздравил 100-й полк МТО с пятилетней годовщиной

В Наро-Фоминском районе Московской области прошли торжественные мероприятия, посвященные пятой годовщине со дня образования 100-го отдельного полка материально-технического обеспечения Министерства обороны РФ.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12 человек

Всего жертвами трагедии стали 12 человек. Убитые были обнаружены на трех этажах здания, а также в машине, припаркованной у здания.
Обновлено вчера в 23:32
Общество

В эту субботу «желтые жилеты» снова проводят акции протеста в Париже

В прошлую субботу по всей стране на улицы вышли 12 с половиной тысяч человек, что в 20 раз меньше, чем полгода назад, когда во Франции сдетонировал самый мощный за многие десятилетие социальный протест.
Обновлено в 01:06
Армия и оружие

На Украине пообещали премировать военных перед отправкой в Донбасс

Обновлено в 04:02
Политика

У СНГ есть будущее, считает Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что у СНГ как объединения есть будущее, это реально работающий проект, несмотря на решения отдельных стран не участвовать в работе.
Обновлено в 04:38
Политика

Зеленский вернул уволенного Порошенко детского омбудсмена

Указ подписан Зеленским и датирован 1 июня. 19 мая бывший украинский президент Пётр Порошенко уволил Кулебу с поста детского омбудсмена.
Обновлено в 10:14
Общество

С 1 июня в России вступит в силу ряд новых законов

С 1 июня в России начнут действовать новые правила при оформлении детских пособий, изменятся процедуры для любителей тюнинга, а также будет отменен внутрисетевой роуминг.
Обновлено 30 мая в 23:28
Общество

В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу

В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

Главу московского отдела СК на транспорте арестовали по делу о взятке

По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор с адвокатом для получения взятки от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:23
Экономика

Чемезов предупредил правительство о риске остановки производства вагонов

В письме Акимову Чемезов предупреждает, что сейчас на развитие грузового вагоностроения отрицательно влияет снижение объемов списания вагонов с истекшим сроком службы, рост цен на металл и дефицит ключевых комплектующих.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах

В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Футбол

Финал Лиги чемпионов начнут с минуты молчания в память о Рейесе

УЕФА объявил о минуте молчания перед финалом Лиги чемпионов, в котором сыграют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
Обновлено в 10:05
Происшествия

В Ростове-на-Дону застрелен помощник депутата областного Заксобрания

Представитель ведомства сообщил, что возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении убийства задержан.
Обновлено в 09:09
Теннис

Блинкова проиграла в третьем круге «Ролан Гаррос»

Обновлено в 10:48
Политика

В СНБО Украины рассказали об итогах первого заседания обновлённого совета

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк рассказал о результатах недавнего совещания ведомства.
Обновлено в 09:57
Происшествия

Названа сумма компенсаций после катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 09:51
Политика

В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Политика

Китай создаст свой «черный список» в ответ на санкции США

Минкоммерции КНР заявило о намерении создать собственный «черный список» иностранных юридических и физических лиц, которые препятствуют деятельности китайских компаний, преследуя некоммерческие цели.
Обновлено вчера в 06:08
Наука

Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения

В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено в 07:19
Происшествия

В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик

Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Политика

Нидерланды потребовали разъяснений позиции Малайзии по Boeing MH17

Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии прояснить позицию относительно лайнера Boeing MH17, потерпевшего крушение в небе над Донецком.
Обновлено в 09:37
Технологии

В Японии внедрят систему автоматической регистрации на рейс

Технология разработана компанией NEC Corp. По задумке разработчиков, пассажир, позволивший внести изображение своего лица в базу данных при регистрации на рейс, может значительно сократить время процедуры сдачи багажа, прохождения контроля и посадки на рейс, используя специальные коридоры и автоматы, которые будут распознавать лицо человека и автоматически подтверждать его личность.
Обновлено вчера в 09:12
Авто

Опубликованы дебютные изображения 4-дверного пикапа Lada 4x4

Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.
Обновлено вчера в 09:02
Игры

Открылись предварительные заказы Call of Duty: Modern Warfare

Версия для персональных компьютеров распространяется через сервис Battle.net, как и было с Black Ops 4. На консоли PlayStation 4 дополнения и разнообразные обновления для игры станут выходить на неделю раньше благодаря соглашению между Activision и Sony.
Обновлено вчера в 07:31
Происшествия

Родственники обвинили полицейских из Колпино в пытках подростка, которого заподозрили в магазинной краже

Обновлено в 10:49
Футбол

Камболов стал лучшим в РПЛ по отборам

Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов стал лучшим в минувшем сезоне чемпионата России по совершенным отборам.
Обновлено в 08:32
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