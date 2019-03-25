Энергетика

Китай в феврале нарастил закупки нефти у Венесуэлы и ИранаМосковский Комсомолец 07:10

Значительно увеличились поставки иранской нефти в Поднебесную - на 22% по сравнению с январем, до 1,96 млн тонн.
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Китай вслед за Японией сократил закупки нефти из России

БИЗНЕС Online07:43

Экспорт нефти из России в Китай вырос в феврале на 13,7%

Вести.Финанс09:05

Россия уступила лидерство в поставках нефти в Китай

Росбалт07:46

Россия вновь стала лидером по поставкам нефти в Китай

Накануне.Ru08:47

Китай в феврале нарастил закупки нефти у Венесуэлы и Ирана

Московский Комсомолец07:10

Китай сократил импорт нефти из РФ в феврале, увеличив закупки у Венесуэлы и Ирана

Интерфакс06:57

Россия третий год подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай

РИА Новости03:35
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 14:26, Ашберн
Энергетика

Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ

Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Культура

Оголившийся в Третьяковке художник раскрыл свои мотивы

Обновлено в 03:43
Авто

Skoda Kodiaq обещают превратить в пикап

Компания Skoda превратит кроссовер Kodiaq в спортивный двухдверный пикап.
Обновлено в 06:24
Футбол

«Реал» предложит за Мбаппе рекордную сумму

Мадридский «Реал» собирается предложить ПСЖ 280 миллионов евро за переход нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает France Football.
Обновлено в 10:55
Гаджеты

Дешевый флагман Redmi на платформе Snapdragon 855 придется подождать

С другой стороны, возможно, в Xiaomi не хотят создавать внутреннюю конкуренцию с теми же Mi 9 и Mi Mix 3, ведь Pocophone F2 и Redmi на SoC Snapdragon 855 явно окажутся привлекательнее в плане цены.
Обновлено в 00:45
Политика

В Казахстане могут переименовать еще три города

В Казахстане могут переименовать в честь исторических личностей еще три города – Семей, Павлодар, Петропавловск.
Обновлено в 05:45
Авто

Ferrari представила уникальный трековый суперкар

Компания Ferrari представила уникальный трековый суперкар под названием P80/C, выпущенный в единственном экземпляре.
Обновлено в 11:39
Армия и оружие

Экс-сотрудник СБУ рассказал, кто стоит за убийством Моторолы и Гиви

Позднее в министерстве госбезопасности ДНР заявили, что заказчиком убийства командиров донбасского ополчения Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви) является начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес

Тайная возлюбленная Золотухина нашлась в доме престарелых

Обновлено в 11:31
Политика

Зеленский объяснил слова о готовности встать на колени перед Путиным

Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.
Обновлено в 10:45
Гаджеты

Стало известно содержание презентации Apple 25 марта

В ходе назначенной на 25 марта презентации американская корпорация Apple может представить своей аудитории несколько новинок.
Обновлено в 12:58
Технологии

Рогозин рассказал о разработке беспилотного трамвая

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал разработку первого российского беспилотного трамвая.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Пожар на складе в подмосковном Чехове потушен

Открытое горение на территории склада с горюче-смазочными материалами в подмосковном Чехове ликвидировали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 07:56
Авто

Brabus будет тюнинговать автомобили Great Wall

Первыми в руки специалистов Brabus попадут модели люксовой марки Wey.
Обновлено в 07:59
Игры

PlayerUnknown’s Battlegrounds празднует день рождения и даёт всем по шапке

Обновлено в 13:00
Происшествия

Стали известны имена погибших в ДТП возле автовокзала Брянска

В аварии погибли четыре человека. Ранее «БрянскToday» стали известны имена всех жертв. Среди них оказалась 32-летняя Наталья Н (на фото).
Обновлено в 09:35
Политика

Киев предложил обменять 25 арестованных в РФ украинцев на 25 россиян

Киев предлагает 30 марта провести обмен пленными в Донбассе по формуле "19 на 72", а также обменять 25 арестованных в РФ украинцев на 25 россиян, заявила в понедельник представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.
Обновлено в 04:58
Политика

МИД Сирии назвал нарушением суверенитета решение США по Голанам

МИД Сирии назвал вопиющим нарушением суверенитета республики решение США признать Голанские высоты территорией Израиля.
Обновлено в 13:42
Транспорт

На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные

В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Семилетнего мальчика изнасиловали в подмосковной больнице

Первоклассника, который лежал в одной из подмосковных больниц после операции, изнасиловали пациенты-подростки из соседней палаты.
Обновлено в 14:04
Общество

Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон

Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено в 11:38
Политика

Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие

Израиль начал удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Обновлено в 12:25
Происшествия

В Петербурге ребенок провалился под лед Невы и погиб

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, напротив дома № 131 по проспекту Обуховской обороны под лед Невы провалился ребенок.
Обновлено в 11:19
Музыка

В Липецке три площадки отказали группе «Элизиум» в проведении концерта

Рок-группе «Элизиум» отказали в проведении концерта три площадки в Липецке. Об этом сообщается на ее странице во «ВКонтакте».
Обновлено в 14:15
Происшествия

Осужденный сотрудник службы безопасности Кадырова покончил с собой

На теле умершего в колонии бывшего сотрудника службы безопасности первого президента Чечни Ахмата Кадырова — Аюба Тунтуева — при судебно-медицинском исследовании не обнаружено следов побоев.
Обновлено в 13:11
Политика

СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах

Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Общество

Синоптики прогнозируют потепление до +13 градусов в Москве

Рабочая неделя в столице началась с тёплой и солнечной погоды, воздух в городе прогрелся до +7 °C. Однако уже со вторника, 26 марта, вновь начнутся осадки, температура начнётся понижаться.
Обновлено в 09:22
Наука

Ученые объяснили причину ощущения быстротечности жизни

Ученые из Университета Дьюка в США объяснили причину ощущения быстротечности жизни.
Обновлено 23 марта в 02:37
Политика

Совфед и Госдума не смогли договориться насчет закона о хостелах

Согласительная комиссия, в состав которой входят представители Совета Федерации и Государственной думы, не смогла найти приемлемый для всех вариант по поводу даты вступления в силу закона о запрете на хостелы в жилых домах.
Обновлено в 11:08
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