Энергетика
Китай в феврале нарастил закупки нефти у Венесуэлы и ИранаМосковский Комсомолец 07:10
Значительно увеличились поставки иранской нефти в Поднебесную - на 22% по сравнению с январем, до 1,96 млн тонн.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 14:26, Ашберн
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Культура
Оголившийся в Третьяковке художник раскрыл свои мотивы
Обновлено в 03:43
Авто
Skoda Kodiaq обещают превратить в пикап
Компания Skoda превратит кроссовер Kodiaq в спортивный двухдверный пикап.
Обновлено в 06:24
Футбол
«Реал» предложит за Мбаппе рекордную сумму
Мадридский «Реал» собирается предложить ПСЖ 280 миллионов евро за переход нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает France Football.
Обновлено в 10:55
Гаджеты
Дешевый флагман Redmi на платформе Snapdragon 855 придется подождать
С другой стороны, возможно, в Xiaomi не хотят создавать внутреннюю конкуренцию с теми же Mi 9 и Mi Mix 3, ведь Pocophone F2 и Redmi на SoC Snapdragon 855 явно окажутся привлекательнее в плане цены.
Обновлено в 00:45
Политика
В Казахстане могут переименовать еще три города
В Казахстане могут переименовать в честь исторических личностей еще три города – Семей, Павлодар, Петропавловск.
Обновлено в 05:45
Авто
Ferrari представила уникальный трековый суперкар
Компания Ferrari представила уникальный трековый суперкар под названием P80/C, выпущенный в единственном экземпляре.
Обновлено в 11:39
Армия и оружие
Экс-сотрудник СБУ рассказал, кто стоит за убийством Моторолы и Гиви
Позднее в министерстве госбезопасности ДНР заявили, что заказчиком убийства командиров донбасского ополчения Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви) является начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
Тайная возлюбленная Золотухина нашлась в доме престарелых
Обновлено в 11:31
Политика
Зеленский объяснил слова о готовности встать на колени перед Путиным
Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.
Обновлено в 10:45
Гаджеты
Стало известно содержание презентации Apple 25 марта
В ходе назначенной на 25 марта презентации американская корпорация Apple может представить своей аудитории несколько новинок.
Обновлено в 12:58
Технологии
Рогозин рассказал о разработке беспилотного трамвая
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал разработку первого российского беспилотного трамвая.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Пожар на складе в подмосковном Чехове потушен
Открытое горение на территории склада с горюче-смазочными материалами в подмосковном Чехове ликвидировали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 07:56
Авто
Brabus будет тюнинговать автомобили Great Wall
Первыми в руки специалистов Brabus попадут модели люксовой марки Wey.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Стали известны имена погибших в ДТП возле автовокзала Брянска
В аварии погибли четыре человека. Ранее «БрянскToday» стали известны имена всех жертв. Среди них оказалась 32-летняя Наталья Н (на фото).
Обновлено в 09:35
Политика
Киев предложил обменять 25 арестованных в РФ украинцев на 25 россиян
Киев предлагает 30 марта провести обмен пленными в Донбассе по формуле "19 на 72", а также обменять 25 арестованных в РФ украинцев на 25 россиян, заявила в понедельник представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.
Обновлено в 04:58
Политика
МИД Сирии назвал нарушением суверенитета решение США по Голанам
МИД Сирии назвал вопиющим нарушением суверенитета республики решение США признать Голанские высоты территорией Израиля.
Обновлено в 13:42
Транспорт
На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные
В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Семилетнего мальчика изнасиловали в подмосковной больнице
Первоклассника, который лежал в одной из подмосковных больниц после операции, изнасиловали пациенты-подростки из соседней палаты.
Обновлено в 14:04
Общество
Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон
Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено в 11:38
Политика
Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Происшествия
В Петербурге ребенок провалился под лед Невы и погиб
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, напротив дома № 131 по проспекту Обуховской обороны под лед Невы провалился ребенок.
Обновлено в 11:19
Музыка
В Липецке три площадки отказали группе «Элизиум» в проведении концерта
Рок-группе «Элизиум» отказали в проведении концерта три площадки в Липецке. Об этом сообщается на ее странице во «ВКонтакте».
Обновлено в 14:15
Происшествия
Осужденный сотрудник службы безопасности Кадырова покончил с собой
На теле умершего в колонии бывшего сотрудника службы безопасности первого президента Чечни Ахмата Кадырова — Аюба Тунтуева — при судебно-медицинском исследовании не обнаружено следов побоев.
Обновлено в 13:11
Политика
СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах
Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Общество
Синоптики прогнозируют потепление до +13 градусов в Москве
Рабочая неделя в столице началась с тёплой и солнечной погоды, воздух в городе прогрелся до +7 °C. Однако уже со вторника, 26 марта, вновь начнутся осадки, температура начнётся понижаться.
Обновлено в 09:22
Наука
Ученые объяснили причину ощущения быстротечности жизни
Ученые из Университета Дьюка в США объяснили причину ощущения быстротечности жизни.
Обновлено 23 марта в 02:37
Политика
Совфед и Госдума не смогли договориться насчет закона о хостелах
Согласительная комиссия, в состав которой входят представители Совета Федерации и Государственной думы, не смогла найти приемлемый для всех вариант по поводу даты вступления в силу закона о запрете на хостелы в жилых домах.
Обновлено в 11:08