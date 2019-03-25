Россия третий год подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в КитайРИА Новости 03:35

Россия третий год подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай, обеспечивая порядка 15,7% поставок этого углеводородного топлива в КНР. Об этом свидетельствует опубликованный 23 марта доклад Китайской ассоциации нефтяных компаний.

Россия третий год подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай

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