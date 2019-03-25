Энергетика
Россия третий год подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в КитайРИА Новости 03:35
Россия третий год подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай, обеспечивая порядка 15,7% поставок этого углеводородного топлива в КНР. Об этом свидетельствует опубликованный 23 марта доклад Китайской ассоциации нефтяных компаний.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 20:31, Ашберн
Общество
Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон
Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено в 11:38
Политика
Зеленский объяснил готовность встать на колени перед Путиным
В январе 2019 года президент Украины Петр Порошенко в ходе объявления о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок заявил, что не намерен вставать перед Путиным «на колени или в какую-то другую позу».
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
В Сирии подорвался на мине и погиб челябинец
Обновлено в 10:35
Экономика
«Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20%
С 1 мая «Почта России» запустит полуторагодичную программу по повышению заработной платы сотрудников на 20%.
Обновлено в 07:46
Политика
Экс-сотрудник СБУ назвал виновных в катастрофе Boeing в Донбассе
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что киевские власти причастны к крушению малайзийского Boeing в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено в 12:29
Культура
Дима Билан на костылях пришел за званием заслуженного артиста
Популярный певец Дмитрий Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Обновлено в 16:53
Происшествия
В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Армия и оружие
«Ведомости»: в России может появиться мобильный оператор для военных
Оператор "Воентелеком" (находится под контролем Министерства обороны) получил лицензию виртуального мобильного оператора (Mobile Virtual Network, MVNO) сроком на пять лет.
Обновлено в 04:27
Политика
СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах
Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Политика
В Раде увидели в России решение экономических проблем на Украине
Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич считает, что экспорт украинской продукции в России поможет решить проблемы с зарплатами, рабочими местами и покупательской способностью граждан.
Обновлено в 16:09
Армия и оружие
Три американских ядерных бомбардировщика заметили у российских границ
Три стратегических американских бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress приблизились к российской границе, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 12:30
Политика
ОАГ выступила против военного присутствия РФ в Венесуэле
В Организации американских государств (ОАГ) подчеркнули, что выступают против отправки российских военных в Венесуэлу.
Обновлено в 19:43
Армия и оружие
Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
Обновлено в 16:20
Политика
Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами
Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:17
Космос
Разработчик 3D-биопринтера получил лицензию Роскосмоса
Роскосмос выдал «3Д Биопринтинг Солюшенс» лицензию на осуществление космической деятельности.
Обновлено в 10:29
Политика
Порошенко подает в суд на телеканал Коломойского
Президент Украины Петр Порошенко планирует подать в суд на телеканал "1+1", который принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
Обновлено в 14:35
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева передали в суд
Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано в суд.
Обновлено в 05:46
Экономика
Utair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов
21 марта Utair на встрече с банками-кредиторами предложила свой вариант реструктуризации долга, который совместно со своим агентом, Райффайзенбанком, разрабатывала почти полгода.
Обновлено вчера в 17:55
Политика
Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Политика
В Казахстане могут переименовать еще три города
В Казахстане могут переименовать в честь исторических личностей еще три города – Семей, Павлодар, Петропавловск.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
София Ротару выложила фото на фоне слухов о болезни
Как сообщил ToDay News Ufa, на фоне слухов о своей болезни она выкладывает великолепные фотографии вместе с родными.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Адвоката судившейся с Трампом порномодели обвинили в вымогательстве
Прокуратура Нью-Йорка обвинила адвоката Майкла Авенатти в вымогательстве 20 млн долларов у компании Nike и добилась взятия юриста под стражу.
Обновлено в 17:57
Шоу-бизнес
Жена юмориста Николая Бандурина призналась в измене
Обновлено в 13:20
Политика
Спецпрокурор Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с РФ
Американские спецслужбы инкриминируют РФ вмешательство в избирательный процесс США в 2016 году.
Обновлено вчера в 19:04
Политика
Британские депутаты проголосовали за ведущую роль парламента в Brexit
Большинство депутатов британского парламента проголосовали за предоставление им права проголосовать 27 марта по различным вариантам выхода Великобритании из состава ЕС, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 20:03
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Хоккей
Илья Воробьев: Павел Дацюк сыграет против ЦСКА
СКА начнет полуфинальную серию в Москве. Против ЦСКА дружина Воробьева сыграет 28 и 30 марта.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Врач академии «Динамо» спас жизнь человеку во время перелета
Врач академии московского футбольного клуба "Динамо" Павел Ковалев спас жизнь человеку на борту самолета.
Обновлено в 14:14
Общество
СКК намерено сохранить достигнутые в 2018 году объемы работ по перекладке сетей
В текущем году АО СКК намерено сохранить достигнутые в 2018 году объемы работ по перекладке сетей — суммарно не менее 15 километров по территории всего Южно-Сахалинска.
Обновлено в 20:17
Шоу-бизнес
Павел Майков увел жену у своего лучшего друга
Полтора года звезда страдал от неразделенной любви, так как Мария Саффо была гражданской женой его лучшего друга Михаила Горевого и подругой жены Майкова, да к тому же, крестной матерью его сына.
Обновлено в 15:15