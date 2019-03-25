Энергетика

Россия третий год подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в КитайРИА Новости 03:35

Россия третий год подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай, обеспечивая порядка 15,7% поставок этого углеводородного топлива в КНР. Об этом свидетельствует опубликованный 23 марта доклад Китайской ассоциации нефтяных компаний.
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Россия вновь стала лидером по поставкам нефти в Китай

Накануне.Ru08:47

Экспорт нефти из России в Китай вырос в феврале на 13,7%

Вести.Финанс09:05

Китай сократил импорт нефти из РФ в феврале, увеличив закупки у Венесуэлы и Ирана

Интерфакс06:57

Китай вслед за Японией сократил закупки нефти из России

БИЗНЕС Online07:43

Китай в феврале нарастил закупки нефти у Венесуэлы и Ирана

Московский Комсомолец07:10

Россия уступила лидерство в поставках нефти в Китай

Росбалт07:46

Россия третий год подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай

РИА Новости03:35
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Общество

Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон

Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено в 11:38
Политика

Зеленский объяснил готовность встать на колени перед Путиным

В январе 2019 года президент Украины Петр Порошенко в ходе объявления о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок заявил, что не намерен вставать перед Путиным «на колени или в какую-то другую позу».
Обновлено в 09:38
Армия и оружие

В Сирии подорвался на мине и погиб челябинец

Обновлено в 10:35
Экономика

«Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20%

С 1 мая «Почта России» запустит полуторагодичную программу по повышению заработной платы сотрудников на 20%.
Обновлено в 07:46
Политика

Экс-сотрудник СБУ назвал виновных в катастрофе Boeing в Донбассе

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что киевские власти причастны к крушению малайзийского Boeing в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено в 12:29
Культура

Дима Билан на костылях пришел за званием заслуженного артиста

Популярный певец Дмитрий Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Обновлено в 16:53
Происшествия

В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги

Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Армия и оружие

«Ведомости»: в России может появиться мобильный оператор для военных

Оператор "Воентелеком" (находится под контролем Министерства обороны) получил лицензию виртуального мобильного оператора (Mobile Virtual Network, MVNO) сроком на пять лет.
Обновлено в 04:27
Политика

СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах

Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Политика

В Раде увидели в России решение экономических проблем на Украине

Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич считает, что экспорт украинской продукции в России поможет решить проблемы с зарплатами, рабочими местами и покупательской способностью граждан.
Обновлено в 16:09
Армия и оружие

Три американских ядерных бомбардировщика заметили у российских границ

Три стратегических американских бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress приблизились к российской границе, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 12:30
Политика

ОАГ выступила против военного присутствия РФ в Венесуэле

В Организации американских государств (ОАГ) подчеркнули, что выступают против отправки российских военных в Венесуэлу.
Обновлено в 19:43
Армия и оружие

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня

Обновлено в 16:20
Политика

Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами

Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:17
Космос

Разработчик 3D-биопринтера получил лицензию Роскосмоса

Роскосмос выдал «3Д Биопринтинг Солюшенс» лицензию на осуществление космической деятельности.
Обновлено в 10:29
Политика

Порошенко подает в суд на телеканал Коломойского

Президент Украины Петр Порошенко планирует подать в суд на телеканал "1+1", который принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
Обновлено в 14:35
Происшествия

Дело Кокорина и Мамаева передали в суд

Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано в суд.
Обновлено в 05:46
Экономика

Utair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов

21 марта Utair на встрече с банками-кредиторами предложила свой вариант реструктуризации долга, который совместно со своим агентом, Райффайзенбанком, разрабатывала почти полгода.
Обновлено вчера в 17:55
Политика

Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Политика

В Казахстане могут переименовать еще три города

В Казахстане могут переименовать в честь исторических личностей еще три города – Семей, Павлодар, Петропавловск.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес

София Ротару выложила фото на фоне слухов о болезни

Как сообщил ToDay News Ufa, на фоне слухов о своей болезни она выкладывает великолепные фотографии вместе с родными.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Адвоката судившейся с Трампом порномодели обвинили в вымогательстве

Прокуратура Нью-Йорка обвинила адвоката Майкла Авенатти в вымогательстве 20 млн долларов у компании Nike и добилась взятия юриста под стражу.
Обновлено в 17:57
Шоу-бизнес

Жена юмориста Николая Бандурина призналась в измене

Обновлено в 13:20
Политика

Спецпрокурор Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с РФ

Американские спецслужбы инкриминируют РФ вмешательство в избирательный процесс США в 2016 году.
Обновлено вчера в 19:04
Политика

Британские депутаты проголосовали за ведущую роль парламента в Brexit

Большинство депутатов британского парламента проголосовали за предоставление им права проголосовать 27 марта по различным вариантам выхода Великобритании из состава ЕС, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 20:03
Энергетика

Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ

Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Хоккей

Илья Воробьев: Павел Дацюк сыграет против ЦСКА

СКА начнет полуфинальную серию в Москве. Против ЦСКА дружина Воробьева сыграет 28 и 30 марта.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Врач академии «Динамо» спас жизнь человеку во время перелета

Врач академии московского футбольного клуба "Динамо" Павел Ковалев спас жизнь человеку на борту самолета.
Обновлено в 14:14
Общество

СКК намерено сохранить достигнутые в 2018 году объемы работ по перекладке сетей

В текущем году АО СКК намерено сохранить достигнутые в 2018 году объемы работ по перекладке сетей — суммарно не менее 15 километров по территории всего Южно-Сахалинска.
Обновлено в 20:17
Шоу-бизнес

Павел Майков увел жену у своего лучшего друга

Полтора года звезда страдал от неразделенной любви, так как Мария Саффо была гражданской женой его лучшего друга Михаила Горевого и подругой жены Майкова, да к тому же, крестной матерью его сына.
Обновлено в 15:15
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