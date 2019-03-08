Экономика
Китай увеличил товарооборот с Россией и сократил с СШАИзвестия вчера в 06:06
Импорт американских товаров и услуг уменьшился на 35,1%, до $17,18 млрд. Отрицательное сальдо США в торговле с Китаем в феврале составило $14,72 млрд. По итогам 2018 года Москва и Пекин увеличили товарооборот на 27,1%, до $107 млрд, впервые добившись столь высоких показателей.
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