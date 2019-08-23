Экономика
Китай ударил по США ответными пошлинамиLenta.ru 10:08
Пекин анонсировал введение дополнительных ответных пошлин в размере 5 и 10 процентов на американский импорт в объеме 75 миллиардов долларов. Они вступят в силу в те же сроки, что и новые санкции США, — 1 сентября и 15 декабря текущего года.
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Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» вышел на испытания в море
Обновлено в 07:16
Музыка
В Москве открывается фестиваль военных оркестров «Спасская башня»
Как заверили устроители, "Спасская башня" не имеет аналогов в мире и подтверждает статус одного из крупнейших международных культурных проектов России: за минувшие 12 лет фестиваль принял более 160 коллективов из 54 стран и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных смотров мира.
Обновлено в 04:48
Политика
Британская The Guardian признала российский статус Крыма
Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
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Происшествия
Британские пограничники спасли пытавшихся пересечь Ла-Манш беженцев
Обновлено вчера в 21:18
Экономика
«Росатом» назвал срок начала строительства нового атомного ледокола
Строительство четвёртого российского универсального атомного ледокола ЛК-60Я проекта 22220 начнётся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге в 2020 году, сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.
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Политика
Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом
80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
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Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы
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Политика
Путин сделает важное заявление после совещания по ДРСМД
В Кремле анонсировали важное заявление, которое сделает глава государства Владимир Путин после совещания Совета безопасности РФ.
Обновлено в 06:57
Космос
«Союз» с роботом Федором успешно стартовал с космодрома «Байконур»
Сегодня утром, 22 августа, с космодрома "Байконур" успешно стартовала ракета "Союз" с роботом "Федором" на борту.
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Происшествия
Пропавшую под Нижним Новгородом девочку нашли живой
Пропавшую под Нижним Новгородом пятилетнюю девочку нашли живой.
Обновлено 21 августа в 16:07
Общество
Британки нашли послание из прошлого с «пугающе точными предсказаниями»
В Британии шесть подруг откопали зарытую 22 года назад капсулу времени и прочитали "пугающе точные" предсказания, пишет таблоид Mirror.
Обновлено вчера в 21:02
Происшествия
В Югре нашли тела двух пропавших на реке подростков
В ХМАО спасатели обнаружили тела двух пропавших подростков 15-ти и 16-ти лет.
Обновлено в 09:50
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин
Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 09:50
Политика
Футболки с американской Гренландией появились на прилавках в США
В США в продаже появились футболки с изображением острова Гренландия в составе Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:37
Космос
Миссия Юпитера делает первые снимки места назначения с Земли
NavCam был специально разработан, чтобы быть устойчивым к резким излучениям окружающей среды вокруг Юпитера и получать изображения планеты, Луны и фоновых звезд.
Обновлено вчера в 12:09
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
День народного единства в этом году выпадает на понедельник, поэтому сразу три дня подряд будут нерабочими, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Обновлено в 03:36
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Россия выразила протест Чехии из-за осквернения памятника
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Обновлено в 11:10
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:19
Спорт
Логинов объяснил свой отказ подписывать контракт с СБР
Российский биатлонист Александр Логинов объяснил ситуацию с контрактом с Союзом биатлонистов России (СБР), передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:49
Здоровье
Врач опроверг информацию о влиянии семечек на развитие аппендицита
Семечки и аппендицит никакого отношения друг к другу не имеют, — пояснил агентству специалист.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
Трамп раскритиковал главу ФРС за то, что тот «ничего не делает»
Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал главу ФРС Джерома Пауэлла за то, что тот "ничего не делает".
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Кино
Скончался заслуженный артист России Виктор Власов
Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов.
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Кино
Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году
Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.
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Под Калугой ФСБ задержала спонсоров террористов «ИГ»
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Происшествия
Архангельские власти объяснили, как цезий-137 попал в организм врача
Минздрав Архангельской области объяснил, как в организм одного из врачей, лечившего пострадавших от взрыва под Северодвинском, попал радиоактивный нуклид цезия-137.
Обновлено в 09:16
Происшествия
В UTG объяснили недопуск женщины на рейс во Внуково
Ранее в соцсетях стали обсуждать видео, на котором женщина просит пропустить ее на рейс "Победы" Москва – Чебоксары, объясняя, что летит на похороны родственника.
Обновлено в 10:29
Общество
Медведь в Тверской области убил лошадей депутата Госдумы
Медведь в Тверской области убил лошадей депутата Госдумы Сергея Веремеенко.
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Культура
Никита Михалков перенес сорокачасовую операцию
Обновлено в 10:17