Темпы роста ВВП Китая по итогам первой половины 2019 года составили 6,3% в годовом выражении — это минимальная отметка с 1992 года. Об этом говорится в докладе Государственного статистического управления КНР.

Политика Евросоюз вводит санкции против Турции Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.

Происшествия Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров "Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.

Финансы Польский экономист предсказал падение курса рубля к концу года Польский аналитик Ярослав Косатый, который наиболее точно предсказал рост рубля во втором квартале, дал самый пессимистичный прогноз по российской национальной валюте из всех опрошенных Bloomberg экспертов.

Общество Муж Натальи Поклонской подтвердил ее разрыв с «сектой царебожников» Супруг Натальи Поклонской Иван Соловьев подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что она порвала с "сектой царебожников" и ее духовником Сергием из монастыря в Екатеринбурге.

Футбол «Спартак» договорился о трансфере полузащитника «Ростова» Мирзова Хавбек сборной России Резиуан Мирзов с большой долей вероятности покинет «Ростов» этим летом.

Армия и оружие В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.

Общество Жители Петербурга и Ленобласти смогут наблюдать лунное затмение В ночь с 16 на 17 июля жители Петербурга и Ленинградской области смогут наблюдать частичное лунное затмение.

Политика Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.

Политика Россия оставила в силе предложение Киеву по украинским морякам Москва не отзывала предложение Киеву об использовании норм российского законодательства для освобождения арестованных украинских моряков.

Политика США собираются предложить России новую ядерную сделку Соединенные Штаты намерены предложить России новое соглашение о ядерном оружии в ходе встречи представителей стран в швейцарской Женеве, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в американских властях.

Армия и оружие Stratfor нашла «уязвимости» российских С-400 Потенциал российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не всегда соответствует их теоретическим возможностям и гораздо больше зависит от того, кто и как их использует, утверждают в своем новом исследовании эксперты американской разведывательно-аналитической компании Stratfor.

Гаджеты Представлена Intel Pohoiki Beach — система из 64 нейроморфных процессоров Loihi В сентябре 2017 года компания Intel представила Loihi — «самообучаемый нейроморфный процессор», основанный на архитектуре, принципы работы которой напоминают работу человеческого мозга.

Происшествия Число погибших при ЧП на реке в Якутии возросло до семи Тело ещё одного ребёнка было обнаружено позже. Ранее в районе Якутска двое детей погибли во время купания в реке Лене.

Политика МИД ответил на призыв Евросоюза сохранить ДРСМД В МИД прокомментировали призыв Евросоюза к России сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Политика В Госдуме увидели готовность двигаться к снятию ограничений с Грузии Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Москва готова двигаться к поэтапному снятию ограничений с Тбилиси, сообщает РИА "Новости".

Политика Крымские музейщики оценили шансы на возвращение скифского золота Музейщики Крыма надеются, что суд Амстердама примет во вторник взвешенное решение, и коллекция скифского золота вернется в крымские музеи, так как оснований для передачи артефактов Украине нет, заявил РИА Новости гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

Игры Авторы Watch Dogs Legion рассказали о смерти Творческий директор Watch Dogs Legion Клинт Хокинг рассказал порталу GamingBolt о главной игровой механике: возможности брать под контроль любого из неигровых персонажей, населяющих Лондон будущего.

Происшествия Оба погибших пилота вертолета оказались инструкторами Путина Вторым погибшим пилотом при крушении вертолета Robinson в Подмосковье оказался Олег Чернигин, который ранее обучал президента России Владимира Путина летать на монодельтаплане с журавлями-стерхами.

Космос Астрономы обнаружили 1500-метровый астероид Специалисты в области астрономии заявили, что недавно в ходе астрономических наблюдений за космическим пространством им удалось обнаружить необычный астероид, получивший название 2019 LF6.

Общество Россиянам могут добавить выходной Официально трудоустроенным россиянам могут разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в году для прохождения диспансеризации.

Происшествия 19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике Ведомство установило, что инцидент произошел в ночь на 13 июля 2019 года, когда гражданин США пригласил в номер отеля в селе Дивноморском 16-летнего подростка и молодую девушку, где молодые люди ее изнасиловали.

Происшествия В московской клинике женщина умерла во время массажа лица Женщина умерла во время массажа лица в столичном медицинском центре.

Происшествия Суд арестовал криминального авторитета Шишкана Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.