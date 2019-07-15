Экономика
Китай сократил темпы роста ВВП до рекордного уровняRambler News Service 03:31
Темпы роста ВВП Китая по итогам первой половины 2019 года составили 6,3% в годовом выражении — это минимальная отметка с 1992 года. Об этом говорится в докладе Государственного статистического управления КНР.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 21:58, Вашингтон
Политика
Евросоюз вводит санкции против Турции
Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 17:12
Происшествия
Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров
"Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.
Обновлено в 17:28
Финансы
Польский экономист предсказал падение курса рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, который наиболее точно предсказал рост рубля во втором квартале, дал самый пессимистичный прогноз по российской национальной валюте из всех опрошенных Bloomberg экспертов.
Обновлено в 17:41
Общество
Муж Натальи Поклонской подтвердил ее разрыв с «сектой царебожников»
Супруг Натальи Поклонской Иван Соловьев подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что она порвала с "сектой царебожников" и ее духовником Сергием из монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено в 08:10
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере полузащитника «Ростова» Мирзова
Хавбек сборной России Резиуан Мирзов с большой долей вероятности покинет «Ростов» этим летом.
Обновлено в 15:01
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено в 13:34
Общество
«Пепельное» полнолуние, лунное затмение и христианский праздник — все совпало 16 июля
Во вторник, 16 июля, христиане вспоминают мучеников Мокия и Марка, пострадавших за веру во Христа в IV веке.
Обновлено в 17:40
Общество
Жители Петербурга и Ленобласти смогут наблюдать лунное затмение
В ночь с 16 на 17 июля жители Петербурга и Ленинградской области смогут наблюдать частичное лунное затмение.
Обновлено в 04:52
Политика
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Политика
Россия оставила в силе предложение Киеву по украинским морякам
Москва не отзывала предложение Киеву об использовании норм российского законодательства для освобождения арестованных украинских моряков.
Обновлено в 17:53
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 15 по 21 июля
Лев Вам придется не раз отстаивать собственную точку зрения.
Обновлено вчера в 00:34
Политика
США собираются предложить России новую ядерную сделку
Соединенные Штаты намерены предложить России новое соглашение о ядерном оружии в ходе встречи представителей стран в швейцарской Женеве, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в американских властях.
Обновлено в 21:51
Армия и оружие
Stratfor нашла «уязвимости» российских С-400
Потенциал российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не всегда соответствует их теоретическим возможностям и гораздо больше зависит от того, кто и как их использует, утверждают в своем новом исследовании эксперты американской разведывательно-аналитической компании Stratfor.
Обновлено в 20:12
Гаджеты
Представлена Intel Pohoiki Beach — система из 64 нейроморфных процессоров Loihi
В сентябре 2017 года компания Intel представила Loihi — «самообучаемый нейроморфный процессор», основанный на архитектуре, принципы работы которой напоминают работу человеческого мозга.
Обновлено в 14:34
Происшествия
Число погибших при ЧП на реке в Якутии возросло до семи
Тело ещё одного ребёнка было обнаружено позже. Ранее в районе Якутска двое детей погибли во время купания в реке Лене.
Обновлено в 14:25
Политика
МИД ответил на призыв Евросоюза сохранить ДРСМД
В МИД прокомментировали призыв Евросоюза к России сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 12:28
Политика
В Госдуме увидели готовность двигаться к снятию ограничений с Грузии
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Москва готова двигаться к поэтапному снятию ограничений с Тбилиси, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:07
Политика
Крымские музейщики оценили шансы на возвращение скифского золота
Музейщики Крыма надеются, что суд Амстердама примет во вторник взвешенное решение, и коллекция скифского золота вернется в крымские музеи, так как оснований для передачи артефактов Украине нет, заявил РИА Новости гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
Обновлено в 19:50
Гаджеты
Исследователи научились извлекать данные с изолированных машин с помощью диодов на клавиатуре
Фактически, разработка исследователей заставляет светодиоды USB-клавиатур мигать на высоких скоростях, используя собственный протокол передачи данных.
Обновлено в 13:05
Авто
В Сети опубликованы первые фото салона новой Skoda Octavia
В Сети опубликованы первые фотоснимки салона новой Skoda Octavia.
Обновлено в 16:27
Игры
Авторы Watch Dogs Legion рассказали о смерти
Творческий директор Watch Dogs Legion Клинт Хокинг рассказал порталу GamingBolt о главной игровой механике: возможности брать под контроль любого из неигровых персонажей, населяющих Лондон будущего.
Обновлено в 15:19
Происшествия
Оба погибших пилота вертолета оказались инструкторами Путина
Вторым погибшим пилотом при крушении вертолета Robinson в Подмосковье оказался Олег Чернигин, который ранее обучал президента России Владимира Путина летать на монодельтаплане с журавлями-стерхами.
Обновлено в 08:00
Космос
Астрономы обнаружили 1500-метровый астероид
Специалисты в области астрономии заявили, что недавно в ходе астрономических наблюдений за космическим пространством им удалось обнаружить необычный астероид, получивший название 2019 LF6.
Обновлено в 17:11
Общество
Россиянам могут добавить выходной
Официально трудоустроенным россиянам могут разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в году для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 02:42
Происшествия
19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике
Ведомство установило, что инцидент произошел в ночь на 13 июля 2019 года, когда гражданин США пригласил в номер отеля в селе Дивноморском 16-летнего подростка и молодую девушку, где молодые люди ее изнасиловали.
Обновлено в 15:33
Происшествия
В московской клинике женщина умерла во время массажа лица
Женщина умерла во время массажа лица в столичном медицинском центре.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
В НАТО увидели усиление попыток шпионажа против стран альянса
По словам генсека организации Йенса Столтенберга, речь идет о шпионаже за промышленными и гражданскими объектами, а также касается вооруженных сил и разведки.
Обновлено в 20:04
Футбол
Артем Дзюба показал, как будет выглядеть в старости
Обновлено в 16:25