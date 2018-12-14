Согласно сообщению на сайте китайского ведомства, тарифы было решено заморозить с 1 января до 31 марта 2019 года. Отмечается, что это касается дополнительных ввозных пошлин на импорт автомобилей и запчастей из США.

Китай согласился заморозить повышение пошлин на автомобили из США

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