Политика

Китай согласился заморозить повышение пошлин на автомобили из США
Суть событий
07:14

Согласно сообщению на сайте китайского ведомства, тарифы было решено заморозить с 1 января до 31 марта 2019 года. Отмечается, что это касается дополнительных ввозных пошлин на импорт автомобилей и запчастей из США.
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