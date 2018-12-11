Политика
Как сообщалось, Китай повысил пошлины на импорт американских автомобилей до 40% в июле текущего года в качестве ответной меры на торговые ограничения, введенные США в отношении китайских товаров. Пекин так и не подтвердил заявление Трампа о готовности КНР снизить тарифы на ввоз автомобилей из США.
Интерфаксвчера в 07:32
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Политика
Конгресс США принял законопроект о санкциях против Никарагуа
11 декабря Конгресс США одобрил законопроект Nica Act о санкциях против правительства Даниэля Ортеги в Никарагуа, передает телеканал TeleSur.
Обновлено в 01:50
Политика
Финансового директора Huawei выпустят под залог
Верховный суд Британской Колумбии постановил выпустить под залог задержанную в Канаде финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, сообщает телеканал Global News.
Обновлено в 01:49
Политика
Порошенко назвал инцидент в Керченском проливе войной
Президент Украины заявил о начале "войны", комментируя инцидент в Керченском проливе для Fox News.
Обновлено в 01:51
Армия и оружие
Летчики России и Венесуэлы отработали подготовку к совместным полетам
Экипажи ВКС России и ВВС Венесуэлы на аэродроме Майкетия провели совместные занятия по подготовке экипажей и техники к выполнению полетов.
Обновлено в 01:53
Политика
Экс-депутат Рады назвал причину миграции украинцев в Россию
Три миллиона украинцев вынуждены работать в России, потому что не имеют такой возможности на Украине.
Обновлено в 01:38
Политика
Трамп заявил, что не переживает о возможности своего импичмента
Президент США Дональд Трамп не видит оснований для беспокойства по поводу возможности инициирования процедуры импичмента против него, поскольку он не был вовлечен ни в какие серьезные нарушения.
Обновлено в 01:52
Политика
Глацких вернулась на работу в прежнем статусе после проверки
В соответствии с распоряжением губернатора Свердловской области, руководитель областного департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких была допущена к исполнению обязанностей с 10 декабря в связи с завершением проверки в ее отношении после слов о том, что государство "ничего не должно" молодежи и не просило их родителей рожать, передает Ura.ru.
Обновлено в 01:54
Политика
Турчак потребовал отменить повышение зарплат чиновникам Екатеринбурга
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак жестко раскритиковал решение городской думы Екатеринбурга повысить зарплату мэру и депутатскому корпусу.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
Пентагон: наблюдательные пункты США установили на севере Сирии
«По указанию главы Пентагона Джеймса Мэттиса США установили наблюдательные пункты в северо-восточном приграничном районе Сирии для решения проблем безопасности нашего союзника по НАТО — Турции», — заявил официальный представитель Пентагона полковник Роб Мэннинг.
Обновлено в 01:31
Политика
Путин допустил возможность изменения закона о митингах
Президент РФ Владимир Путин заявил, что допускает корректировку закона о шествиях и митингах, но решения должны быть взвешенными.
Обновлено вчера в 22:24
Политика
Путин выразил недоумение преследованием в США Бутиной
Президент России Владимир Путин выразил недоумение преследованием в США россиянки Марии Бутиной.
Обновлено в 01:02
Политика
Более 40% россиян никогда не читали Конституцию
Почти две трети россиян (61%) знают, что День Конституции отмечается в России 12 декабря, следует из результатов опроса «Левада-центра», на которые ссылается «Интерфакс».
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
Тихоокеанский флот усилят «Калибрами»
Российский Тихоокеанский флот (ТОФ) будет усилен шестью дизель-электрическими субмаринами, восемью корветами, вооруженным «Калибрами» эсминцем, атомными подлодками и малыми ракетными кораблями.
Обновлено в 01:13
Политика
В США призвали избавить экономику Украины от «влияния» России
Сотрудники аналитического центра считают, что «помощь» Вашингтона избавит украинскую экономику от «влияния» России.
Обновлено в 01:40
Политика
Порноактрису обязали оплатить Трампу часть расходов на адвокатов
Окружной суд Лос-Анджелеса обязал порноактрису Стеффани Клиффорд (Сторми Дэниэлс) возместить адвокатам президента Дональда Трампа издержки на адвокатов в размере $293 тыс. Об этом сообщает телеканал CNBC.
Обновлено в 00:31