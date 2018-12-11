Политика

Китай собрался снизить пошлины на американские автомобили
Интерфакс
вчера в 07:32

Как сообщалось, Китай повысил пошлины на импорт американских автомобилей до 40% в июле текущего года в качестве ответной меры на торговые ограничения, введенные США в отношении китайских товаров. Пекин так и не подтвердил заявление Трампа о готовности КНР снизить тарифы на ввоз автомобилей из США.
Интерфаксвчера в 07:32

Подробнее о событии

WSJ: Китай хочет снизить пошлины на американские автомобили до 15%

Коммерсантъ01:21

Эксперты: Китай и США должны пойти на уступки для прогресса в торговых переговорах

ТАССвчера в 22:21

Китай согласился снизить пошлины на автомобили из США

Российская газетавчера в 22:03

Индексы пошли в рост. Инвесторы поверили в успех торговых переговоров

РБКвчера в 09:41

Китай пошел на существенную уступку Трампу

Взгляд.рувчера в 08:25

Власти Китая предложили снизить пошлины на автомобили из США

Ведомостивчера в 07:49

Китай собрался снизить пошлины на американские автомобили

Интерфаксвчера в 07:32
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Политика

Конгресс США принял законопроект о санкциях против Никарагуа

11 декабря Конгресс США одобрил законопроект Nica Act о санкциях против правительства Даниэля Ортеги в Никарагуа, передает телеканал TeleSur.
Обновлено в 01:50
Политика

Финансового директора Huawei выпустят под залог

Верховный суд Британской Колумбии постановил выпустить под залог задержанную в Канаде финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, сообщает телеканал Global News.
Обновлено в 01:49
Политика

Порошенко назвал инцидент в Керченском проливе войной

Президент Украины заявил о начале "войны", комментируя инцидент в Керченском проливе для Fox News.
Обновлено в 01:51
Армия и оружие

Летчики России и Венесуэлы отработали подготовку к совместным полетам

Экипажи ВКС России и ВВС Венесуэлы на аэродроме Майкетия провели совместные занятия по подготовке экипажей и техники к выполнению полетов.
Обновлено в 01:53
Политика

Экс-депутат Рады назвал причину миграции украинцев в Россию

Три миллиона украинцев вынуждены работать в России, потому что не имеют такой возможности на Украине.
Обновлено в 01:38
Политика

Трамп заявил, что не переживает о возможности своего импичмента

Президент США Дональд Трамп не видит оснований для беспокойства по поводу возможности инициирования процедуры импичмента против него, поскольку он не был вовлечен ни в какие серьезные нарушения.
Обновлено в 01:52
Политика

Глацких вернулась на работу в прежнем статусе после проверки

В соответствии с распоряжением губернатора Свердловской области, руководитель областного департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких была допущена к исполнению обязанностей с 10 декабря в связи с завершением проверки в ее отношении после слов о том, что государство "ничего не должно" молодежи и не просило их родителей рожать, передает Ura.ru.
Обновлено в 01:54
Политика

Турчак потребовал отменить повышение зарплат чиновникам Екатеринбурга

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак жестко раскритиковал решение городской думы Екатеринбурга повысить зарплату мэру и депутатскому корпусу.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие

Пентагон: наблюдательные пункты США установили на севере Сирии

«По указанию главы Пентагона Джеймса Мэттиса США установили наблюдательные пункты в северо-восточном приграничном районе Сирии для решения проблем безопасности нашего союзника по НАТО — Турции», — заявил официальный представитель Пентагона полковник Роб Мэннинг.
Обновлено в 01:31
Политика

Путин допустил возможность изменения закона о митингах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что допускает корректировку закона о шествиях и митингах, но решения должны быть взвешенными.
Обновлено вчера в 22:24
Политика

Путин выразил недоумение преследованием в США Бутиной

Президент России Владимир Путин выразил недоумение преследованием в США россиянки Марии Бутиной.
Обновлено в 01:02
Политика

Более 40% россиян никогда не читали Конституцию

Почти две трети россиян (61%) знают, что День Конституции отмечается в России 12 декабря, следует из результатов опроса «Левада-центра», на которые ссылается «Интерфакс».
Обновлено в 01:45
Армия и оружие

Тихоокеанский флот усилят «Калибрами»

Российский Тихоокеанский флот (ТОФ) будет усилен шестью дизель-электрическими субмаринами, восемью корветами, вооруженным «Калибрами» эсминцем, атомными подлодками и малыми ракетными кораблями.
Обновлено в 01:13
Политика

В США призвали избавить экономику Украины от «влияния» России

Сотрудники аналитического центра считают, что «помощь» Вашингтона избавит украинскую экономику от «влияния» России.
Обновлено в 01:40
Политика

Порноактрису обязали оплатить Трампу часть расходов на адвокатов

Окружной суд Лос-Анджелеса обязал порноактрису Стеффани Клиффорд (Сторми Дэниэлс) возместить адвокатам президента Дональда Трампа издержки на адвокатов в размере $293 тыс. Об этом сообщает телеканал CNBC.
Обновлено в 00:31
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