Финансы

Китай снова снизил курс юаня к долларуМонаВиста 07 августа в 01:40

7 августа стало известно, что Народный банк Китая (аналог Центробанка) вновь, уже в третий раз за последние 2 дня снизил курс национальной валюты по отношению к доллару.
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Курс юаня к доллару обновил минимум за 11 лет

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Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.
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В Танзании при взрыве бензовоза погибли 60 человек

В результате погибли 60 человек, еще 70 были серьезно ранены, сообщает газета The Citizen со ссылкой на полицию.
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Хоккей

«Северсталь» уступила «Металлургу» на турнире в Челябинске

Череповецкая «Северсталь» потерпела поражение от магнитогорского «Металлурга» в стартовом матче предсезонного Кубка губернатора Челябинской области, встреча завершилась со счётом 1:2. Сегодня состоится ещё один матч — местный «Трактор» сыграет со сборной турнира, составленной из игроков трёх команд.
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На проспекте Академика Сахарова в Москве 10 августа пройдет согласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
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Армия и оружие

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Политика

В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
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Происшествия

Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти

Обновлено вчера в 18:04
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«Сочи» хочет сыграть против «Ахмата» на следующий день после российского этапа «Формулы-1»

"Сочи" планирует провести матч 11-го тура чемпионата России против "Ахмата" 30 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора клуба Дмитрия Рубашко.
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Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
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Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым

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Три человека погибли, двое пострадали в Астраханской области. Авария с двумя автомобилями произошла в 8 км от села Покровка.
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В Москве простились с шансонье Вилли Токаревым

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