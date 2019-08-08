7 августа стало известно, что Народный банк Китая (аналог Центробанка) вновь, уже в третий раз за последние 2 дня снизил курс национальной валюты по отношению к доллару.

Китай снова снизил курс юаня к доллару

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