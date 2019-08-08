Финансы
Китай снова снизил курс юаня к долларуМонаВиста 07 августа в 01:40
7 августа стало известно, что Народный банк Китая (аналог Центробанка) вновь, уже в третий раз за последние 2 дня снизил курс национальной валюты по отношению к доллару.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:58, Ашберн
Экономика
Акционеры Metro отказались продавать ретейлера чешскому миллиардеру
Чешский миллиардер Даниэль Кржетинский не смог заручиться поддержкой акционеров своего предложения о покупке сети гипермаркетов Metro AG, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:30
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.
Обновлено вчера в 15:24
Шоу-бизнес
Муж Леры Кудрявцевой показал фото с первого дня рождения дочки
В соцсетях телеведущей никаких тематических публикаций пока нет, но первыми фото с праздника Маши успел поделиться хоккеист.
Обновлено в 06:18
Происшествия
В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»
Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено вчера в 17:23
Футбол
Кокорин заявил, что готов завершить карьеру в «Зените»
Обновлено в 05:30
Общество
Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Гаджеты
Huawei представила свою операционную систему Harmony OS
Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.
Обновлено вчера в 06:51
Происшествия
В Танзании при взрыве бензовоза погибли 60 человек
В результате погибли 60 человек, еще 70 были серьезно ранены, сообщает газета The Citizen со ссылкой на полицию.
Обновлено в 06:28
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
Обновлено вчера в 16:40
Хоккей
«Северсталь» уступила «Металлургу» на турнире в Челябинске
Череповецкая «Северсталь» потерпела поражение от магнитогорского «Металлурга» в стартовом матче предсезонного Кубка губернатора Челябинской области, встреча завершилась со счётом 1:2. Сегодня состоится ещё один матч — местный «Трактор» сыграет со сборной турнира, составленной из игроков трёх команд.
Обновлено в 06:12
Политика
В Москве пятый раз за месяц пройдет акция из-за выборов в Мосгордуму
На проспекте Академика Сахарова в Москве 10 августа пройдет согласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено в 03:10
Кино
Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием
Обновлено в 06:16
Армия и оружие
Новую российскую базу в Финском заливе в Эстонии посчитали экспансией
Напомним, что новая российская вертолетная база оборудована на острове Гогланд в Финском заливе, в 55 километрах от побережья Эстонии.
Обновлено вчера в 11:04
Авто
Hyundai продемонстрировал обновленный кроссовер Tucson
Южнокорейский бренд Hyundai существенно модернизировал популярный кроссовер Tucson, который имеет улучшенный кузов, салон, а также технические параметры.
Обновлено в 06:15
Наука
В Эфиопии обнаружено высокогорное поселение людей эпохи палеолита
Немецкие ученые нашли поселение первобытных людей в горах Эфиопии. Место располагается на высоте около 3500 м над уровнем моря в Бале.
Обновлено в 02:01
Происшествия
В Якутии совершил жесткую посадку вертолет Ми-8
В Ленском районе Республики Саха (Якутия) совершил аварийную посадку вертолет Ми-8.
Обновлено в 03:17
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
На Кипре задержали бизнесмена, которого разыскивали в России
Российского бизнесмена из Приморья Игоря Польченко, которого объявили в международный розыск за махинации с кредитами, задержали 7 августа на Кипре.
Обновлено в 00:13
Футбол
«Сочи» хочет сыграть против «Ахмата» на следующий день после российского этапа «Формулы-1»
"Сочи" планирует провести матч 11-го тура чемпионата России против "Ахмата" 30 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора клуба Дмитрия Рубашко.
Обновлено в 06:35
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Астраханской области
Три человека погибли, двое пострадали в Астраханской области. Авария с двумя автомобилями произошла в 8 км от села Покровка.
Обновлено в 05:03
Политика
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено вчера в 08:32
Армия и оружие
Иран на фоне конфликта с США представил модернизированную РЛС
Иранские военные представили модернизированную радиолокационную систему для обнаружения воздушных угроз Falagh, сообщает Mehr.
Обновлено в 06:44
Происшествия
В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии
При приближении сотрудников мужчина кинул в их сторону неизвестный предмет и открыл огонь из оружия, ранив росгвардейца, рассказал представитель ведомства.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
В Москве простились с шансонье Вилли Токаревым
Гражданская панихида по шансонье прошла в храме Святителя Николая. Простится с Токаревым пришли члены семьи, поклонники и коллеги.
Обновлено в 06:29