Китай снизит пошлину на автомобили, импортируемые из США, на три месяца в рамках "торгового перемирия" между двумя крупнейшими экономиками мира.

Китай снизит пошлины на автомобили из США

Политика Политика Законопроект об автономном Рунете предполагает киберучения Законопроект об автономном интернете предполагает установку операторами связи «технических средств противодействия угрозам», передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Армия и оружие Армия и оружие В МИД России отреагировали на создание армии Косово В МИД России предупредили, что создание армии самопровозглашенного Косово может привести к возобновлению вооруженного конфликта в регионе.

Политика Политика Меркель объяснила решение Евросоюза по санкциям против России Участники саммита ЕС пришли к выводу, что в настоящий момент условий для отмены или облегчения санкций против России нет.

Политика Политика Трамп намекнул на скорое окончание торговой войны с Китаем Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что Китай хочет заключить сделку с США, и не исключил, что это может произойти очень скоро.

Армия и оружие Армия и оружие ДНР привела войска в полную боевую готовность Подразделения народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) приведены в полную боевую готовность, сообщил заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.

Политика Политика Лукашенко уличил Россию в желании поглотить Белоруссию Президент Белоруссии Александр Лукашенко заподозрил Москву в желании инкорпорировать его страну в состав России.

Армия и оружие Армия и оружие Российские стратегические ракетоносцы вылетели из Венесуэлы Ранее на этой неделе в международном аэропорту Каракаса Майкетия совершили посадку два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил РФ.

Политика Политика Лавров прокомментировал признание вины Марией Бутиной Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал решение россиянки Марии Бутиной, задержанной в США, признать вину по одному из пунктов обвинения.

Политика Политика Эрдоган и Трамп договорились о более тесном сотрудничестве в Сирии Лидеры договорились о более тесном сотрудничестве в Сирии, - отмечается в коммюнике.

Политика Политика Украина усилит контроль на границе во время «объединительного собора» Пограничная службы Украины будет проводить дополнительные проверки на границе во время проведения «объединительного собора» в Киеве, чтобы выявить лиц, которые смогут помешать мероприятию.

Политика Политика Кремль объяснил необходимость переговоров Путина и Трампа Накануне, 13 декабря, советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что не видит «в обозримом будущем обстоятельств», при которых президенты провели бы встречу в то время, как украинские моряки остаются под арестом.

Политика Политика Меркель назвала акции «желтых жилетов» частью демократии Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в ответ на намерение правительства повысить цены на дизельное топливо, затем оно переросло в массовые выступления против снижения уровня жизни.

Политика Политика В «Яндексе» объяснили выдачу поисковой системой даты смерти Порошенко В пресс-службе компании «Яндекс» прокомментировали выдачу в поисковой системе даты смерти президента Украины Петра Порошенко.

Политика Политика В Кремле ответили на слова Кадырова о финансировании Чечни Регионам России всегда не хватает денег, и это совершенно нормальный вопрос развития, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что для развития республики необходимо больше бюджетных средств.