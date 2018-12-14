Политика
Китай снизит пошлины на автомобили из США
Китай снизит пошлины на автомобили из СШАВести.Финанс06:16
Китай снизит пошлину на автомобили, импортируемые из США, на три месяца в рамках "торгового перемирия" между двумя крупнейшими экономиками мира.
Вести.Финанс06:16
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 13:33, Ашберн
Политика
Законопроект об автономном Рунете предполагает киберучения
Законопроект об автономном интернете предполагает установку операторами связи «технических средств противодействия угрозам», передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
В МИД России отреагировали на создание армии Косово
В МИД России предупредили, что создание армии самопровозглашенного Косово может привести к возобновлению вооруженного конфликта в регионе.
Обновлено в 10:13
Политика
Меркель объяснила решение Евросоюза по санкциям против России
Участники саммита ЕС пришли к выводу, что в настоящий момент условий для отмены или облегчения санкций против России нет.
Обновлено в 12:25
Политика
Трамп намекнул на скорое окончание торговой войны с Китаем
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что Китай хочет заключить сделку с США, и не исключил, что это может произойти очень скоро.
Обновлено в 12:07
Армия и оружие
ДНР привела войска в полную боевую готовность
Подразделения народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) приведены в полную боевую готовность, сообщил заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.
Обновлено в 11:28
Политика
Лукашенко уличил Россию в желании поглотить Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заподозрил Москву в желании инкорпорировать его страну в состав России.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие
Российские стратегические ракетоносцы вылетели из Венесуэлы
Ранее на этой неделе в международном аэропорту Каракаса Майкетия совершили посадку два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил РФ.
Обновлено в 08:50
Политика
Лавров прокомментировал признание вины Марией Бутиной
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал решение россиянки Марии Бутиной, задержанной в США, признать вину по одному из пунктов обвинения.
Обновлено в 04:25
Политика
Эрдоган и Трамп договорились о более тесном сотрудничестве в Сирии
Лидеры договорились о более тесном сотрудничестве в Сирии, - отмечается в коммюнике.
Обновлено в 10:29
Политика
Украина усилит контроль на границе во время «объединительного собора»
Пограничная службы Украины будет проводить дополнительные проверки на границе во время проведения «объединительного собора» в Киеве, чтобы выявить лиц, которые смогут помешать мероприятию.
Обновлено в 12:32
Политика
Кремль объяснил необходимость переговоров Путина и Трампа
Накануне, 13 декабря, советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что не видит «в обозримом будущем обстоятельств», при которых президенты провели бы встречу в то время, как украинские моряки остаются под арестом.
Обновлено в 06:40
Политика
Меркель назвала акции «желтых жилетов» частью демократии
Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в ответ на намерение правительства повысить цены на дизельное топливо, затем оно переросло в массовые выступления против снижения уровня жизни.
Обновлено в 13:11
Политика
В «Яндексе» объяснили выдачу поисковой системой даты смерти Порошенко
В пресс-службе компании «Яндекс» прокомментировали выдачу в поисковой системе даты смерти президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 04:31
Политика
В Кремле ответили на слова Кадырова о финансировании Чечни
Регионам России всегда не хватает денег, и это совершенно нормальный вопрос развития, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что для развития республики необходимо больше бюджетных средств.
Обновлено в 06:31
Политика
Эрдоган потребовал экстрадиции ответственных за убийство Хашукджи
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от Саудовской Аравии экстрадировать ответственных за убийство журналиста Джамаля Хашукджи в Турцию, так как преступление было совершено в Стамбуле.
Обновлено в 10:08