Экономика

Китай снизил товарооборот с США на 14,5%Коммерсантъ 02:44

Товарооборот между США и Китаем за пять месяцев 2019 года уменьшился на 14,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил $209,7 млрд, следует из опубликованных данных главного таможенного управления КНР.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Товарооборот между Китаем и США сократился почти на 14,6% в 2019 году

РБК05:34

Товарооборот России и Китая вырос на 4% с начала года

Телеканал 360°05:14

После встречи с главой КНР Путин заявил, что товарооборот превысил установленный порог и достиг $108 млрд

Апрал08 июня в 17:30

Товарооборот между Россией и Китаем вырос на 4%

News.ru00:36

Товарооборот России и Китая в январе-мае вырос на 4,0%

РИА Новостивчера в 23:55

Китай снизил товарооборот с США на 14,5%

Коммерсантъ02:44

«Покупаем оборудование за сырьё» — о росте товарооборота Китая и РФ

REGNUM07 июня в 06:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 16:56, Ашберн
Баскетбол

ЦСКА стал чемпионом Единой лиги ВТБ

Обновлено в 14:50
Футбол

Агент Влашича: «Переговоры между ЦСКА и „Эвертоном“ продолжаются»

Могу вам точно сказать, что на данный момент переговоры между "Эвертоном" и ЦСКА всё ещё продолжаются, - заявил Мартич.
Обновлено в 16:14
Общество

Американка сняла на видео «эльфа Добби» возле своего дома

Жительница США Вивьен Гомес опубликовала в соцсетях видео с камер наблюдения, на котором запечатлено необычное существо с большими ушами и тонкими руками и ногами.
Обновлено в 12:13
Происшествия

Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора

Обновлено в 13:48
Транспорт

Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города

Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.
Обновлено в 14:06
Происшествия

Один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле

"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв.м. Выгорели две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес

У Бари Алибасова начались осложнения

Обновлено в 03:00
Происшествия

«Первый» и ВГТРК переодеваются: Аскер-заде, Скабеева и Попов требуют разобраться в деле Голунова

В ближайшие дни наш вечерний выпуск новостей будет открыт всем, чтобы вы смогли получать в полном объеме все, что связано с делом Ивана Голунова.
Обновлено в 15:31
Происшествия

Генпрокуратура истребовала на проверку дело Ивана Голунова

Генеральная прокуратура истребовала дело для проверки специального корреспондента интернет-издания «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:47
Происшествия

Главу чеченского «Мемориала» выпустили по УДО

Руководитель чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев выйдет на свободу из колонии-поселения в Аргуне.
Обновлено в 11:00
Игры

Ubisoft представила Watch Dogs Legion

Обновлено в 16:21
Общество

Самую дорогую картину в истории нашли на яхте принца

Обновлено в 16:17
Кино

Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077

Обновлено в 02:05
Общество

В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса

Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Футбол

Хави: помню казанский холод и игру «Рубина» от обороны

Запомнились в Казани две вещи: холод и как их команда играла только от обороны.
Обновлено в 16:40
Происшествия

Задержанного журналиста Голунова отправили под домашний арест

Задержанного по подозрению в сбыте наркотиков журналиста ИО "Медуза" Ивана Голунова суд решил отправить под домашний арест.
Обновлено вчера в 01:15
Футбол

Вскрылась связь между Зинченко и украинской журналисткой

Обновлено в 15:45
Экономика

Голикова рассказала о снижении уровня бедности в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о снижении уровня бедности в России до 12,9% в 2018 году.
Обновлено вчера в 21:26
Футбол

«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену

Ранее сообщалось, что смертельно больной экс-футболист «Зенита» объявил о своём «последнем вечере».
Обновлено в 09:59
Происшествия

Опубликованы фото подозреваемых в убийстве борца в Южном Бутове

Обновлено в 15:15
Кино

Первый канал покажет документальный фильм о Чернобыле

Первый канал 22 июня покажет документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает в понедельник пресс-служба канала.
Обновлено в 16:34
Футбол

Испания разгромила Швецию благодаря пенальти в отборе на Евро-2020

В Мадриде на стадионе "Сантьягу Бернабео" Сборная Испании по футболу принимала команду Швеции в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года.
Обновлено в 16:44
Политика

Мураев возглавил список объединенного «Оппозиционного блока»

Партии «Оппозиционный блок», «Партия мира и развития», «Наши», «Відродження» и «Доверяй делам» объявили об объединении 7 июня.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы

После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Происшествия

Фигурирующий в деле журналиста Голунова силовик рассказал о давлении на правоохранителей

Напомним, 6 июня Ивана Голунова задержали в районе станции метро «Цветной бульвар» по подозрению в попытке сбыть наркотики.
Обновлено в 15:14
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Футбол

Чехия разгромила Черногорию, Болгария уступила Косово

Завершились два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А. Сборная Чехии в Оломоуце принимала Черногорию, а национальная команда Болгарии в Софии встречалась с Косово.
Обновлено в 16:38
Игры

Riot Games выпустит аналог Auto Chess для League of Legends

Обновлено в 12:03
Происшествия

В Москве самолет экстренно прервал взлет из-за неисправности

Обновлено в 15:27
Политика

МИД призвал Зеленского не устраивать саботаж в Донбассе

"Надеемся, что новые киевские власти, декларирующие настрой на скорейшее прекращение войны на Юго-Востоке, не будут, как [Петр] Порошенко, искать искусственные предлоги для саботажа минского процесса", - заявили в МИДе.
Обновлено в 14:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное