Экономика
Китай снизил товарооборот с США на 14,5%Коммерсантъ 02:44
Товарооборот между США и Китаем за пять месяцев 2019 года уменьшился на 14,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил $209,7 млрд, следует из опубликованных данных главного таможенного управления КНР.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 16:56, Ашберн
Баскетбол
ЦСКА стал чемпионом Единой лиги ВТБ
Обновлено в 14:50
Футбол
Агент Влашича: «Переговоры между ЦСКА и „Эвертоном“ продолжаются»
Могу вам точно сказать, что на данный момент переговоры между "Эвертоном" и ЦСКА всё ещё продолжаются, - заявил Мартич.
Обновлено в 16:14
Общество
Американка сняла на видео «эльфа Добби» возле своего дома
Жительница США Вивьен Гомес опубликовала в соцсетях видео с камер наблюдения, на котором запечатлено необычное существо с большими ушами и тонкими руками и ногами.
Обновлено в 12:13
Транспорт
Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города
Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.
Обновлено в 14:06
Происшествия
Один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле
"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв.м. Выгорели две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес
У Бари Алибасова начались осложнения
Обновлено в 03:00
Происшествия
«Первый» и ВГТРК переодеваются: Аскер-заде, Скабеева и Попов требуют разобраться в деле Голунова
В ближайшие дни наш вечерний выпуск новостей будет открыт всем, чтобы вы смогли получать в полном объеме все, что связано с делом Ивана Голунова.
Обновлено в 15:31
Происшествия
Генпрокуратура истребовала на проверку дело Ивана Голунова
Генеральная прокуратура истребовала дело для проверки специального корреспондента интернет-издания «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:47
Происшествия
Главу чеченского «Мемориала» выпустили по УДО
Руководитель чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев выйдет на свободу из колонии-поселения в Аргуне.
Обновлено в 11:00
Игры
Ubisoft представила Watch Dogs Legion
Обновлено в 16:21
Общество
Самую дорогую картину в истории нашли на яхте принца
Обновлено в 16:17
Кино
Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077
Обновлено в 02:05
Общество
В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса
Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Футбол
Хави: помню казанский холод и игру «Рубина» от обороны
Запомнились в Казани две вещи: холод и как их команда играла только от обороны.
Обновлено в 16:40
Происшествия
Задержанного журналиста Голунова отправили под домашний арест
Задержанного по подозрению в сбыте наркотиков журналиста ИО "Медуза" Ивана Голунова суд решил отправить под домашний арест.
Обновлено вчера в 01:15
Футбол
Вскрылась связь между Зинченко и украинской журналисткой
Обновлено в 15:45
Экономика
Голикова рассказала о снижении уровня бедности в России
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о снижении уровня бедности в России до 12,9% в 2018 году.
Обновлено вчера в 21:26
Футбол
«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену
Ранее сообщалось, что смертельно больной экс-футболист «Зенита» объявил о своём «последнем вечере».
Обновлено в 09:59
Кино
Первый канал покажет документальный фильм о Чернобыле
Первый канал 22 июня покажет документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает в понедельник пресс-служба канала.
Обновлено в 16:34
Футбол
Испания разгромила Швецию благодаря пенальти в отборе на Евро-2020
В Мадриде на стадионе "Сантьягу Бернабео" Сборная Испании по футболу принимала команду Швеции в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года.
Обновлено в 16:44
Политика
Мураев возглавил список объединенного «Оппозиционного блока»
Партии «Оппозиционный блок», «Партия мира и развития», «Наши», «Відродження» и «Доверяй делам» объявили об объединении 7 июня.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Фигурирующий в деле журналиста Голунова силовик рассказал о давлении на правоохранителей
Напомним, 6 июня Ивана Голунова задержали в районе станции метро «Цветной бульвар» по подозрению в попытке сбыть наркотики.
Обновлено в 15:14
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Футбол
Чехия разгромила Черногорию, Болгария уступила Косово
Завершились два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А. Сборная Чехии в Оломоуце принимала Черногорию, а национальная команда Болгарии в Софии встречалась с Косово.
Обновлено в 16:38
Игры
Riot Games выпустит аналог Auto Chess для League of Legends
Обновлено в 12:03
Политика
МИД призвал Зеленского не устраивать саботаж в Донбассе
"Надеемся, что новые киевские власти, декларирующие настрой на скорейшее прекращение войны на Юго-Востоке, не будут, как [Петр] Порошенко, искать искусственные предлоги для саботажа минского процесса", - заявили в МИДе.
Обновлено в 14:56