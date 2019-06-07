Китай снизил товарооборот с США на 14,5%Коммерсантъ 02:44

Товарооборот между США и Китаем за пять месяцев 2019 года уменьшился на 14,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил $209,7 млрд, следует из опубликованных данных главного таможенного управления КНР.

Китай снизил товарооборот с США на 14,5%

Футбол Агент Влашича: «Переговоры между ЦСКА и „Эвертоном“ продолжаются» Могу вам точно сказать, что на данный момент переговоры между "Эвертоном" и ЦСКА всё ещё продолжаются, - заявил Мартич.

Общество Американка сняла на видео «эльфа Добби» возле своего дома Жительница США Вивьен Гомес опубликовала в соцсетях видео с камер наблюдения, на котором запечатлено необычное существо с большими ушами и тонкими руками и ногами.

Транспорт Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.

Происшествия Один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле "В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв.м. Выгорели две квартиры", - сказали в пресс-службе.

Происшествия «Первый» и ВГТРК переодеваются: Аскер-заде, Скабеева и Попов требуют разобраться в деле Голунова В ближайшие дни наш вечерний выпуск новостей будет открыт всем, чтобы вы смогли получать в полном объеме все, что связано с делом Ивана Голунова.

Происшествия Генпрокуратура истребовала на проверку дело Ивана Голунова Генеральная прокуратура истребовала дело для проверки специального корреспондента интернет-издания «Медузы» Ивана Голунова.

Происшествия Главу чеченского «Мемориала» выпустили по УДО Руководитель чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев выйдет на свободу из колонии-поселения в Аргуне.

Общество В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».

Футбол Хави: помню казанский холод и игру «Рубина» от обороны Запомнились в Казани две вещи: холод и как их команда играла только от обороны.

Происшествия Задержанного журналиста Голунова отправили под домашний арест Задержанного по подозрению в сбыте наркотиков журналиста ИО "Медуза" Ивана Голунова суд решил отправить под домашний арест.

Экономика Голикова рассказала о снижении уровня бедности в России Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о снижении уровня бедности в России до 12,9% в 2018 году.

Кино Первый канал покажет документальный фильм о Чернобыле Первый канал 22 июня покажет документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает в понедельник пресс-служба канала.

Футбол Испания разгромила Швецию благодаря пенальти в отборе на Евро-2020 В Мадриде на стадионе "Сантьягу Бернабео" Сборная Испании по футболу принимала команду Швеции в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года.

Политика Мураев возглавил список объединенного «Оппозиционного блока» Партии «Оппозиционный блок», «Партия мира и развития», «Наши», «Відродження» и «Доверяй делам» объявили об объединении 7 июня.

Происшествия Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.

Происшествия Фигурирующий в деле журналиста Голунова силовик рассказал о давлении на правоохранителей Напомним, 6 июня Ивана Голунова задержали в районе станции метро «Цветной бульвар» по подозрению в попытке сбыть наркотики.

Происшествия Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.

Футбол Чехия разгромила Черногорию, Болгария уступила Косово Завершились два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А. Сборная Чехии в Оломоуце принимала Черногорию, а национальная команда Болгарии в Софии встречалась с Косово.