Экономика

Китай снизил товарооборот с США на 14,5%Коммерсантъ 02:44

Товарооборот между США и Китаем за пять месяцев 2019 года уменьшился на 14,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил $209,7 млрд, следует из опубликованных данных главного таможенного управления КНР.
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Товарооборот между Россией и Китаем вырос на 4%

News.ru00:36

Товарооборот России и Китая вырос на 4% с начала года

Телеканал 360°05:14

Китай снизил товарооборот с США на 14,5%

Коммерсантъ02:44

Товарооборот между Китаем и США сократился почти на 14,6% в 2019 году

РБК05:34

Товарооборот России и Китая в январе-мае вырос на 4,0%

РИА Новостивчера в 23:55

После встречи с главой КНР Путин заявил, что товарооборот превысил установленный порог и достиг $108 млрд

Апрал08 июня в 17:30

«Покупаем оборудование за сырьё» — о росте товарооборота Китая и РФ

REGNUM07 июня в 06:58
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 11:52, Ашберн
Происшествия

Задержан девятый фигурант дела об убийстве экс-спецназовца

Следственный комитет задержал девятого участника драки в Красногорском районе, в которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Обновлено в 09:16
Происшествия

После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков после акций горожан против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Суд освободил по УДО правозащитника Титиева

Обновлено в 10:34
Происшествия

Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»

В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24
Происшествия

В Петербурге произошел пожар на химическом заводе

В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Авто

Skoda выпустила кроссовер Karoq Velo для велосипедистов

Компания Skoda представила «велосипедную» версию кроссовера Karoq.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Более ста человек убиты во время нападения на деревню в Мали

Обновлено в 09:47
Происшествия

Хабенский поддержал журналиста Голунова на открытии «Кинотавра»

Обновлено вчера в 13:58
Шоу-бизнес

Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой

Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.
Обновлено в 08:20
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Политика

Джон Керри отказался баллотироваться в президенты США в 2020 году

Экс-госсекретарь США Джон Керри отказался от намерений выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года, передаёт 10 июня Sky News.
Обновлено в 11:47
Происшествия

В Крыму задержаны участники террористической организации

Обновлено в 02:55
Общество

Глава Кузбасса оценил просьбу жителей Киселёвска об убежище в Канаде

Отмечается, что Цивилёв поручил мэру Киселёвска и своим заместителям встретиться с жителями города, обратившимися к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить им убежище, а также найти способы решить проблемы, которые привели к соответствующему обращению к канадскому лидеру.
Обновлено в 09:04
Экономика

Visa прогнозирует увеличение трат россиян на отдых за границей летом

Международная платежная система Visa прогнозирует увеличение на 7% суммарных трат россиян летом во время заграничного отпуска по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в пресс-релизе платежной системы.
Обновлено в 09:06
Политика

Трамп пригрозил Китаю новыми санкциями, если Си не встретится с ним

Президент США Дональд Трамп пригрозил новыми пошлинами на импорт китайских товаров, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в Японию.
Обновлено в 10:33
Общество

В Москве раскупили газеты с заявлением в защиту Голунова

В Москве к 12 часам дня 10 июня в журнальных киосках раскупили тираж газет «Ведомости», «Коммерсантъ» и «РБК».
Обновлено в 06:34
Общество

В Москве 12 июня планируется марш в поддержку Ивана Голунова

Группа журналистов решила организовать в Москве марш в поддержку корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по обвинению в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ).
Обновлено в 04:43
Игры

Разработчики Dying Light 2 представили главного героя

Студия Techland привезла с собой на выставку E3 2019 новый трейлер зомби-экшена Dying Light 2. Авторы представили главного героя Эйдена, который, как выясняется, оказывается заражён, но при этом он не превращается в ходячего мертвеца.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия

Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии

Пресненский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 10:30
Транспорт

СМИ сообщили о массовом отказе таксистов от заказов в центре Москвы

Московские таксисты стали массово отказываться от заказов в центре города из-за большого количества запрещающих знаков.
Обновлено в 11:22
Общество

Очнувшийся Алибасов спросил про кота и вновь потерял сознание

Стало известно, почему состояние музыкального продюсера Бари Алибасова является критическим.
Обновлено в 08:08
Экономика

Пенсионный фонд запустит автоматический поиск бедных россиян

Пенсионный фонд протестирует в восьми регионах России технологию автоматического выявления граждан, живущих за чертой бедности.
Обновлено в 04:53
Музыка

Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»

Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Обновлено в 09:24
Футбол

УЕФА просят провести финал ЛЕ-2021 в Севилье в память о Рейесе

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) попросила УЕФА провести финал Лиги Европы 2021 года на на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье в память о погибшем футболисте Хосе Антонио Рейесе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:31
Политика

МИД Турции: Жёстко ответим на попытку ареста экипажа бурового судна

МИД Турции осудил решение суда Республики Кипра об аресте экипажа турецкого бурового судна Fatih.
Обновлено в 11:15
Происшествия

Суд отказал следствию в просьбе отправить Ивана Голунова под стражу

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили под домашний арест до 7 августа.
Обновлено вчера в 05:54
Общество

Сергей Шнуров написал стихотворение о задержании Ивана Голунова

Обновлено в 08:17
Происшествия

Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК

Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 11:12
Происшествия

Пожар произошел на пороховом заводе в Казани

Обновлено в 10:07
Происшествия

Экс-глава регионального СК задержан по делу о покушении на губернатора

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали экс-руководителя следственного управления СК России по Волгоградской области Михаила Мурзаева, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:41
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