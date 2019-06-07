Экономика

Товарооборот Китая и США сократился на 14,5% с начала годаКомсомольская правда 05:18

Товарооборот между Китаем и Соединенными Штатами сократился на 14,5% с января по май 2019 года. На настоящий момент он составляет всего 209,68 млрд долларов. Об этом сообщили в Главном таможенном управлении КНР.
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