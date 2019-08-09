Центробанк Китая в пятницу понизил курс юаня на 97 базисных пунктов, до 7,0136 за 1 доллар США. Согласно статистике Народного банка Китая, это минимальное значение с 3 апреля 2008 года. Как уточняется, снижение курса юаня к американской валюте продолжается девятый день.

Китай снизил официальный курс юаня к доллару до рекордных значений

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