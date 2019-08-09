Финансы
Китай снизил официальный курс юаня к доллару до рекордных значенийiReactor вчера в 12:28
Центробанк Китая в пятницу понизил курс юаня на 97 базисных пунктов, до 7,0136 за 1 доллар США. Согласно статистике Народного банка Китая, это минимальное значение с 3 апреля 2008 года. Как уточняется, снижение курса юаня к американской валюте продолжается девятый день.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 03:42, Вашингтон
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При испытаниях двигателя погибли пять сотрудников «Росатома»
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В Москве прощаются с шансонье Вилли Токаревым
В Москве началась гражданская панихида по певцу Вилли Токареву, скончавшемуся 4 августа.
Обновлено вчера в 03:54
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Происшествия
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Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
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Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
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Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
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Шоу-бизнес
Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную
Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную Мурат Налчаджиоглу проводит отпуск в Испании со своей новой пассией.
Обновлено в 01:44
Космос
Хаббл демонстрирует новый портрет Юпитера
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Обновлено 08 августа в 14:45
Общество
В кинотеатры хотят запретить приносить свои еду и напитки
Как отметили авторы предложения, еда и напитки, принесённая зрителями в кино, ведёт к существенному сокращению прибылей.
Обновлено вчера в 09:31
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Четыре специалиста покинули селекционную службу «Спартака»
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Обновлено в 03:24
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Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено 08 августа в 05:43
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Оптимисты спят лучше и дольше пессимистов
В результате было установлено, что пессимисты спят меньше и хуже оптимистов.
Обновлено вчера в 10:28
Кино
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено вчера в 14:53
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Сборная России победила команду Италии в товарищеском матче
После двух туров товарищеского турнира россияне одержали две победы. Ранее сборная России победила команду Венесуэлы.
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Исполнительный директор СБР: с Логиновым не договорились по контракту
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Обновлено вчера в 11:49
Происшествия
Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 11
Еще один человек обратился за медпомощью после новых взрывов на военном складе под Ачинском, сообщил журналистам в субботу руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин.
Обновлено в 00:26
Происшествия
На Кипре задержали разыскиваемого в России бизнесмена
На Кипре местные правоохранители задержали приморского бизнесмена Игоря Польченко, находившегося в международном розыске по инициативе России.
Обновлено в 03:16
Наука
Ученые вывели свод правил для достижения долголетия
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Политика
Трамп пригрозил ответить на предупреждения не ездить в США
США могут ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в Штаты, появившиеся после нескольких инцидентов со стрельбой, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The Hill.
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Авто
В Сети вспомнили про уникальный минивэн «Москвич-3733»
Три первых прототипа минивэна сошли с конвейера в 1988—1991 годах, а в Братиславе, тем временем, был создан еще и фургон на его базе.
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Наука
Лесные пожары указали на опасность ядерной зимы
Представления о «ядерной зиме» возникли в 1980-х, когда моделирование показало, что полномасштабное применение атомного оружия СССР и США будет иметь и непрямые последствия, приводя к серьезным и опасным изменениям климата.
Обновлено вчера в 04:30
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Культура
Актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован
Обновлено в 03:04