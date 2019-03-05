Экономика
Китай снизил целевой показатель роста ВВП в 2019 году до 6-6,5%Вести.Финанс 00:56
Правительство Китая снизило целевой показатель экономического роста в 2019 г. до 6-6,5%, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на открытии сессии Всекитайского собрания народных представителей.
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Происшествия
Гульнара Каримова переведена в колонию общего режима
Обновлено в 19:45
Происшествия
В Южной Корее приговорили пятерых российских моряков к тюремному сроку
Суд Южной Кореи огласил приговор пятерым задержанным российским морякам с судна «Палладий».
Обновлено в 22:52
Общество
Российская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей
Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что организация питания детей в школах лежит на родителях.
Обновлено в 22:02
Происшествия
Шесть человек погибли в результате ДТП в Ставропольском крае
Шесть человек погибли в результате аварии с участием микроавтобуса в Кочубеевском районе Ставропольского края.
Обновлено в 23:15
Армия и оружие
В Генштабе сочли отказ от призыва на военную службу нецелесообразным
В декабре 2018 года Бурдинский сообщал, что по итогам осеннего призыва на военную службу заступили 132,5 тысячи новобранцев.
Обновлено в 20:18
Общество
В США умер один из создателей портативного калькулятора
На 87-м году жизни в США скончался один из создателей портативного электронного калькулятора Джерри Мерримен.
Обновлено в 21:56
Музыка
Группа The Prodigy отменила все концерты
Британская группа Prodigy отменила все концерты после смерти фронтмена Кита Флинта.
Обновлено в 22:25
Политика
Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от имени президента Швейцарии Уэли Маурера провели серию переговоров со спецпредставителем США по Венесуэле Элиоттом Абрамсом, рассказав ему о "венесуэльских счетах" в вымышленном банке "Лимпопо" и выяснив планы Вашингтона в отношении Каракаса.
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Политика
В Google исправили ошибку с отображением Крыма на картах
Компания Google исправила ошибку с некорректным отображением административной принадлежности российского полуострова Крым на своих картах.
Обновлено в 12:17
Футбол
«Реал» проиграл «Аяксу» и вылетел из Лиги чемпионов
Футболисты амстердамского клуба «Аякс» одержали победу над мадридским «Реалом» в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Общество
Кузнецов снова саботировал встречу с главой Минтера Забайкалья
Глава администрации Читы Олег Кузнецов вновь отказался встретиться с главой Минтерразвития Забайкалья Виктором Паздниковым по вопросу развития транспортной инфраструктуры города.
Обновлено в 22:08
Финансы
Росстат зафиксировал рост накоплений у российских граждан
Общий объём сбережений российских граждан по итогам 2018 года достиг 33,6 трлн рублей.
Обновлено в 13:22
Экономика
Михельсон возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes
В глобальном рейтинге Forbes господин Михельсон поднялся за год с 64-го на 32-е место. Всего в список попали 98 россиян.
Обновлено в 08:17
Политика
КНДР реконструирует свою ракетную базу
Спутниковые снимки, проанализированные в среду экспертами, показывают частичную реконструкцию объектов на северокорейской ракетной базе Сохэ, о которой в прошлом году режим объявил, что он будет демонтирован и не проявлял активности в течение нескольких месяцев.
Обновлено в 21:37
Происшествия
В Таиланде погибла 27-летняя россиянка
Обновлено в 23:12
Общество
Незаконный оборот человеческих органов оценили в $600 млн в год
Незаконный оборот человеческих органов в мире оценивается в $600 млн в год.
Обновлено в 21:02
Авто
Bugatti выпустила самый дорогой в мире автомобиль
Французская автомобильная компания Bugatti к своей 110-й годовщине представила модель La Voiture Noire, считающуюся самым дорогим автомобилем в мире.
Обновлено в 10:36
Авто
Mitsubishi представила кроссовер Engelberg Tourer
Компания Mitsubishi на автосалоне в Женеве представила концептуальный кросовер Engelberg Tourer.
Обновлено в 23:29
Политика
Болтон: США думают над ужесточением санкций против КНДР
Соединенные Штаты рассматривают вариант ужесточения санкций против Северной Кореи, заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала Fox Business.
Обновлено в 21:12
Политика
В «Нафтогазе» спрогнозировали полную потерю газового транзита
Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил о риске полной потери газового транзита при завершении строительства «Северного потока — 2».
Обновлено в 18:57
Авто
В Женеве презентовали российские автомобили Aurus
Европейская презентация российских автомобилей Aurus состоялась во вторник, 5 марта, на 89-м международном автосалоне в Женеве, пишет ТАСС.
Обновлено в 14:07
Политика
Украинский посол назвал свою страну «истоком Европы»
Украинский посол в Австрии Александр Щерба заявил, что Украина «стояла у истоков Европы», а Крым с древних времен был частью страны.
Обновлено в 21:11
Экономика
Россия вошла в топ-20 стран с самым дешевым мобильным интернетом
Дешевле всего мобильный интернет стоит в Индии, Киргизии и Казахстане, показал рейтинг британской исследовательской компании Cable.co.uk.
Обновлено в 14:54
Гаджеты
Названы самые ожидаемые смартфоны 2019 года
Издание Business Insider назвало самые ожидаемые смартфоны, которые должны появиться в 2019 году.
Обновлено в 23:33
Спорт
Вяльбе: российские лыжники не используют терапевтических исключений
Входящие в сборную России лыжники не используют терапевтические исключения, которые позволяли бы им легально использовать запрещенные препараты.
Обновлено вчера в 08:44
Общество
Суд заблокировал четыре клипа Хаски
Обновлено в 19:31
Экономика
В Госдуму внесен законопроект о единых пособиях на детей до 14 лет
Инициаторами законопроекта стали депутаты ЛДПР Александр Шерин и Кирилл Черкасов.
Обновлено в 23:34