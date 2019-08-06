В заявлении повторилось обещание, данное во вторник главой НБК, что валюта не будет использоваться в качестве оружия в торговой войне с США. НБК не назвал официальных лиц или компаний, которые присутствовали на встрече.

Политика Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17 Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.

Общество Синоптики предупредили москвичей о погодном коллапсе Москвичей ожидает погодный коллапс в четверг и в пятницу, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Политика В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина с Зеленским Телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским состоялся по инициативе Киева, сообщается 7 августа на сайте Кремля.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Армия и оружие Зеленский проводит совещание с силовиками из-за ситуации в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за гибели четырёх украинских военнослужащих в результате обстрела в Донбассе, сообщает УНИАН.

Происшествия Стрельба в супермаркете в Луизиане произошла после словесной перепалки Стрельба в супермаркете Walmart в американском городе Батон-Руж (штат Луизиана) произошла после перепалки у стойки обслуживания посетителей, в результате был ранен посторонний человек, заявил во вторник журналистам шериф округа Ист-Батон-Руж Сид Гатро.

Армия и оружие Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник» Минобороны РФ опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета тяжелого ударного беспилотника "Охотник" разработки КБ Сухого (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).

Культура Валентина Гафта госпитализировали с инсультом Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.

Здоровье Минздрав выявил тысячи случаев заболевания раком из-за вредной работы Если у человека в возрасте 60– 65 лет диагностируется онкологическое заболевание, уже никто не интересуется, где он работал до этого возраста, — рассказал в интервью ТАСС главный внештатный специалист-профпатолог Минздрава России Игорь Бухтияров.

Политика Южная Осетия хочет войти в состав России «Исторически было бы правильно, если бы республика Южная Осетия вошла в состав Российской Федерации», — цитирует Бибилова РИА «Новости».

Шоу-бизнес Умерла fashion-директор московского ЦУМа Алла Вербер В 2003 году Алла Вербер заняла пост fashion-директора столичного ЦУМа, который выкупила Mercury.

Политика Посол США в России Джон Хантсман объявил об отставке Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу прошение об отставке, сообщает издание The Hill.

Общество Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском кладбище в Москве Известный русский шансонье Вилли Токарев может быть похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Гаджеты 34-дюймовый изогнутый монитор Xiaomi выйдет в ноябре Речь идет о 34-дюймовом изогнутом мониторе разрешением QHD+ с соотношением сторон 21:9. Источники сообщают, что частота обновления экрана составляет 144 Гц.

Космос Дотянуться до звезд: как школьники создают космические технологии "Космические технологии" — одно из 12 направлений программы "Большие вызовы", которая с 2016 года проходит в образовательном центре "Сириус" в Сочи.

Политика В кабмине Украины заявили о необходимости нового мирового порядка В мире продолжается глобальный кризис, который связан с развалом сложившейся после Второй мировой войны системы, поэтому необходимо строить новый мировой порядок.

Общество У половины российских семей оказались непогашенные кредиты Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

Экономика «Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.

Политика Зеленский сообщил об увольнении главы администрации Богдана "Относительно затронутого в петиции вопроса отмечаю, что Указом Президента Украины от 25 июня 2019 года № 434 А. Богдан уволен с должности главы Администрации Президента Украины", - говорится в сообщении Зеленского на сайте администрации президента Украины.

Политика Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста Левада-центр по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО, возглавляет экс-начальник кремлевского управления по внутренней политике Константин Костин) провел опрос москвичей, в ходе которого выяснил в том числе отношение жителей к протестным акциям и кампании по выборам депутатов Мосгордумы.