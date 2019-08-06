Экономика
Китай сделал официальное заявление касательно юаняProfinance.ru вчера в 08:34
В заявлении повторилось обещание, данное во вторник главой НБК, что валюта не будет использоваться в качестве оружия в торговой войне с США. НБК не назвал официальных лиц или компаний, которые присутствовали на встрече.
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Девальвация юаня вызвала рост цены Bitcoin. Уолл-стрит и европейский фондовый рынок — в падении
Clickchain.ruвчера в 07:35
Разрушенная экономика Украины может оказаться под обломками торгово-валютной войны США — КНР
Новостной фронтвчера в 08:44
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 06:51, Вашингтон
Политика
Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Общество
Синоптики предупредили москвичей о погодном коллапсе
Москвичей ожидает погодный коллапс в четверг и в пятницу, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы
Обновлено в 05:06
Политика
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина с Зеленским
Телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским состоялся по инициативе Киева, сообщается 7 августа на сайте Кремля.
Обновлено в 06:34
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Происшествия
В Магнитогорске взорвали автомобиль
Обновлено в 06:23
Армия и оружие
Зеленский проводит совещание с силовиками из-за ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за гибели четырёх украинских военнослужащих в результате обстрела в Донбассе, сообщает УНИАН.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Стрельба в супермаркете в Луизиане произошла после словесной перепалки
Стрельба в супермаркете Walmart в американском городе Батон-Руж (штат Луизиана) произошла после перепалки у стойки обслуживания посетителей, в результате был ранен посторонний человек, заявил во вторник журналистам шериф округа Ист-Батон-Руж Сид Гатро.
Обновлено вчера в 15:26
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»
Минобороны РФ опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета тяжелого ударного беспилотника "Охотник" разработки КБ Сухого (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).
Обновлено в 06:36
Культура
Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07
Здоровье
Минздрав выявил тысячи случаев заболевания раком из-за вредной работы
Если у человека в возрасте 60– 65 лет диагностируется онкологическое заболевание, уже никто не интересуется, где он работал до этого возраста, — рассказал в интервью ТАСС главный внештатный специалист-профпатолог Минздрава России Игорь Бухтияров.
Обновлено в 05:05
Политика
Южная Осетия хочет войти в состав России
«Исторически было бы правильно, если бы республика Южная Осетия вошла в состав Российской Федерации», — цитирует Бибилова РИА «Новости».
Обновлено вчера в 23:46
Шоу-бизнес
Умерла fashion-директор московского ЦУМа Алла Вербер
В 2003 году Алла Вербер заняла пост fashion-директора столичного ЦУМа, который выкупила Mercury.
Обновлено в 02:47
Политика
Посол США в России Джон Хантсман объявил об отставке
Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу прошение об отставке, сообщает издание The Hill.
Обновлено вчера в 12:34
Общество
Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском кладбище в Москве
Известный русский шансонье Вилли Токарев может быть похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 04:03
Политика
Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию
Обновлено вчера в 14:30
Гаджеты
34-дюймовый изогнутый монитор Xiaomi выйдет в ноябре
Речь идет о 34-дюймовом изогнутом мониторе разрешением QHD+ с соотношением сторон 21:9. Источники сообщают, что частота обновления экрана составляет 144 Гц.
Обновлено в 04:23
Космос
Дотянуться до звезд: как школьники создают космические технологии
"Космические технологии" — одно из 12 направлений программы "Большие вызовы", которая с 2016 года проходит в образовательном центре "Сириус" в Сочи.
Обновлено в 03:30
Политика
В кабмине Украины заявили о необходимости нового мирового порядка
В мире продолжается глобальный кризис, который связан с развалом сложившейся после Второй мировой войны системы, поэтому необходимо строить новый мировой порядок.
Обновлено в 02:30
Общество
У половины российских семей оказались непогашенные кредиты
Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Футбол
«Краснодар» примет на своём поле «Порту» в Лиге чемпионов
Обновлено в 04:38
Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Зеленский сообщил об увольнении главы администрации Богдана
"Относительно затронутого в петиции вопроса отмечаю, что Указом Президента Украины от 25 июня 2019 года № 434 А. Богдан уволен с должности главы Администрации Президента Украины", - говорится в сообщении Зеленского на сайте администрации президента Украины.
Обновлено в 06:07
Общество
До конца года в Подмосковье откроют 15 школ
Обновлено в 06:46
Политика
Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Левада-центр по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО, возглавляет экс-начальник кремлевского управления по внутренней политике Константин Костин) провел опрос москвичей, в ходе которого выяснил в том числе отношение жителей к протестным акциям и кампании по выборам депутатов Мосгордумы.
Обновлено вчера в 16:00
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камер
ГИБДД, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы и Российский союз автостраховщиков (РСА) начали в тестовом режиме автоматически проверять наличие полиса ОСАГО с помощью дорожных камер в столице, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:06