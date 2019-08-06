Экономика

Китай сделал официальное заявление касательно юаняProfinance.ru вчера в 08:34

В заявлении повторилось обещание, данное во вторник главой НБК, что валюта не будет использоваться в качестве оружия в торговой войне с США. НБК не назвал официальных лиц или компаний, которые присутствовали на встрече.
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Валютные войны и манипуляции: юань начал движение вниз

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Девальвация юаня вызвала рост цены Bitcoin. Уолл-стрит и европейский фондовый рынок — в падении

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Китай сделал официальное заявление касательно юаня

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Разрушенная экономика Украины может оказаться под обломками торгово-валютной войны США — КНР

Новостной фронтвчера в 08:44
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 06:51, Вашингтон
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Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17

Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
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British Airways отменила более 90 рейсов из-за компьютерного сбоя

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Синоптики предупредили москвичей о погодном коллапсе

Москвичей ожидает погодный коллапс в четверг и в пятницу, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Обновлено в 04:26
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Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы

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Названы 10 самых популярных автомобилей с правым рулем на рынке России

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Политика

В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина с Зеленским

Телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским состоялся по инициативе Киева, сообщается 7 августа на сайте Кремля.
Обновлено в 06:34
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
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В Магнитогорске взорвали автомобиль

Обновлено в 06:23
Армия и оружие

Зеленский проводит совещание с силовиками из-за ситуации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за гибели четырёх украинских военнослужащих в результате обстрела в Донбассе, сообщает УНИАН.
Обновлено в 02:52
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Стрельба в супермаркете в Луизиане произошла после словесной перепалки

Стрельба в супермаркете Walmart в американском городе Батон-Руж (штат Луизиана) произошла после перепалки у стойки обслуживания посетителей, в результате был ранен посторонний человек, заявил во вторник журналистам шериф округа Ист-Батон-Руж Сид Гатро.
Обновлено вчера в 15:26
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»

Минобороны РФ опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета тяжелого ударного беспилотника "Охотник" разработки КБ Сухого (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).
Обновлено в 06:36
Культура

Валентина Гафта госпитализировали с инсультом

Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07
Происшествия

Подозреваемый признался в убийстве Михаила Круга, сообщили СМИ

Обновлено в 05:47
Здоровье

Минздрав выявил тысячи случаев заболевания раком из-за вредной работы

Если у человека в возрасте 60– 65 лет диагностируется онкологическое заболевание, уже никто не интересуется, где он работал до этого возраста, — рассказал в интервью ТАСС главный внештатный специалист-профпатолог Минздрава России Игорь Бухтияров.
Обновлено в 05:05
Происшествия

В Уфе молодой участковый транслировал свою гибель в прямом эфире

Обновлено в 04:50
Политика

Южная Осетия хочет войти в состав России

«Исторически было бы правильно, если бы республика Южная Осетия вошла в состав Российской Федерации», — цитирует Бибилова РИА «Новости».
Обновлено вчера в 23:46
Шоу-бизнес

Умерла fashion-директор московского ЦУМа Алла Вербер

В 2003 году Алла Вербер заняла пост fashion-директора столичного ЦУМа, который выкупила Mercury.
Обновлено в 02:47
Политика

Посол США в России Джон Хантсман объявил об отставке

Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу прошение об отставке, сообщает издание The Hill.
Обновлено вчера в 12:34
Общество

Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском кладбище в Москве

Известный русский шансонье Вилли Токарев может быть похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 04:03
Политика

Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию

Обновлено вчера в 14:30
Гаджеты

34-дюймовый изогнутый монитор Xiaomi выйдет в ноябре

Речь идет о 34-дюймовом изогнутом мониторе разрешением QHD+ с соотношением сторон 21:9. Источники сообщают, что частота обновления экрана составляет 144 Гц.
Обновлено в 04:23
Космос

Дотянуться до звезд: как школьники создают космические технологии

"Космические технологии" — одно из 12 направлений программы "Большие вызовы", которая с 2016 года проходит в образовательном центре "Сириус" в Сочи.
Обновлено в 03:30
Политика

В кабмине Украины заявили о необходимости нового мирового порядка

В мире продолжается глобальный кризис, который связан с развалом сложившейся после Второй мировой войны системы, поэтому необходимо строить новый мировой порядок.
Обновлено в 02:30
Общество

У половины российских семей оказались непогашенные кредиты

Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Футбол

«Краснодар» примет на своём поле «Порту» в Лиге чемпионов

Обновлено в 04:38
Экономика

«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана

Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Политика

Зеленский сообщил об увольнении главы администрации Богдана

"Относительно затронутого в петиции вопроса отмечаю, что Указом Президента Украины от 25 июня 2019 года № 434 А. Богдан уволен с должности главы Администрации Президента Украины", - говорится в сообщении Зеленского на сайте администрации президента Украины.
Обновлено в 06:07
Общество

До конца года в Подмосковье откроют 15 школ

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Политика

Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста

Левада-центр по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО, возглавляет экс-начальник кремлевского управления по внутренней политике Константин Костин) провел опрос москвичей, в ходе которого выяснил в том числе отношение жителей к протестным акциям и кампании по выборам депутатов Мосгордумы.
Обновлено вчера в 16:00
Транспорт

В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камер

ГИБДД, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы и Российский союз автостраховщиков (РСА) начали в тестовом режиме автоматически проверять наличие полиса ОСАГО с помощью дорожных камер в столице, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:06
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