Политика

Китай сдался США в торговой войне
Lenta.ru
вчера в 22:26

Китай согласился покупать «очень значительный» объем товаров из США для сокращения торгового дисбаланса. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, передает РИА Новости.
Lenta.ruвчера в 22:26

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Китай сдался США в торговой войне

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Китай согласился покупать «очень значительный» объем продукции из США

ПРАЙМвчера в 21:55

Китай выбросил белое полотенце в бою с Трампом

Вести.UZ01:53
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 04:01, Ашберн
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Си Цзиньпин
Китайский политик
Китайский государственный и политический деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель Китайской Народной Республики с 14 марта 2013 года, председатель Центрального военного совета КНР. Поскольку Си не только является главой государства, занимая пост председателя страны, но и занимает руководящие должности в партии и армии, иногда его называют «верховным лидером» Китая. В 2016 году партия официально дала ему титул «основного» лидера. Будучи генеральным секретарём партии, Си по должности занимает пост в Постоянном комитете Политбюро ЦК КПК - руководящем органе Китая.
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