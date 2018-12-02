Политика
С начала 2018 года между США и Китаем идет торговая война: страны повышают торговые пошлины на различные группы товаров. США уже ввели дополнительные таможенные пошлины на китайские товары на сумму в 250 миллиардов долларов.
Lenta.ruвчера в 22:26
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Политика
Порошенко заявил о планах России по захвату Бердянска и Мариуполя
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российские власти планируют захватить украинские города Бердянск и Мариуполь.
Обновлено в 08:38
Политика
Кремль рассчитывает на встречу Путина и Трампа до следующего G20
Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может произойти на саммите G20 в июне 2019 года, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Обновлено в 08:29
Политика
Лавров: Путин «на пальцах» объяснил Макрону и Меркель провокацию Киева
Обновлено в 08:39
Политика
Митинг в Тбилиси: оппозиция потребовала досрочные выборы в парламент
Как заявил журналистам проигравший на выборах кандидат от оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Григол Вашадзе, главное требование митингующих — проведение досрочных выборов в парламент.
Обновлено в 08:35
Политика
Макрон прибыл к Триумфальной арке после беспорядков в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон срочно прибыл к Триумфальной арке, которую разрисовали "желтые жилеты" во время протестной акции в Париже, передает Reuters.
Обновлено в 08:36
Политика
В МИД пояснили слова Путина о въезде украинцев в Россию
Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что слова президента РФ Владимира Путина об облегчении режима пребывания в стране для украинских граждан свидетельствуют о "добрых намерениях России".
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
В России завершили испытания комплекса артразведки «Пенициллин»
В России завершили госиспытания нового комплекса артразведки «Пенициллин».
Обновлено в 08:30
Политика
Путин и Эрдоган согласовали шаги по сирийскому Идлибу
Договоренность по демилитаризованной зоне в сирийской провинции Идлиб была согласована на встрече президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
В британской армии испугались журналистов Первого канала, сообщили СМИ
Министерство обороны Великобритании разослало предупреждения на все военные базы страны после того, как журналист российского Первого канала якобы пытался попасть на территорию штаб-квартиры 77-й бригады — киберподразделения Британской армии, сообщает издание Daily Mail.
Обновлено в 08:23
Политика
Нетаньяху ответил на заявление полиции по делу о коррупции
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что рекомендация полиции предъявить ему и его супруге обвинения в коррупции не имеет юридической силы.
Обновлено в 07:57
Политика
США готовят второй пакет санкций против России по делу Скрипалей
США введут против России второй пакет санкций в рамках дела об отравлении в британском городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента.
Обновлено в 08:08
Политика
Великий политик: Лавров поделился воспоминаниями о Буше
Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров рассказал о своем общении с 41-м президентом США Джорджем Бушем.
Обновлено в 08:33
Политика
Паспорт ОАЭ признали лучшим в мире
Паспорт Объединённых Арабских Эмиратов возглавил рейтинг паспортов, составленный консультативным центром Arton Capital.
Обновлено в 07:19
Армия и оружие
Помпео сообщил об испытании Ираном ракеты в нарушение резолюции ООН
Иран мог провести испытание баллистической ракеты средней дальности в нарушение резолюции ООН.
Обновлено в 06:17
Политика
Россия и Аргентина планируют совместную работу по плавучим АЭС
Россия планирует сотрудничать с Аргентиной в сфере малых реакторов, в том числе и в сфере плавучих атомных электростанций.
Обновлено в 06:27