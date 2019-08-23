Экономика
Китай решил ввести ответные пошлины на товары из СШАRambler News Service вчера в 10:22
В начале августа Дональд Трамп заявил о введении новых тарифов в размере 10% на китайские товары на сумму $300 млрд с 1 сентября 2019 года. Президент США пояснил, что дополнительные пошлины не включаются в те 25%-ные тарифы, которые ранее были введены на товары из Китая на общую сумму $250 млрд.
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Происшествия
В Подмосковье коллекторы открыли стрельбу по отцу с ребёнком
В Московской области полицейские проверяют сообщения о том, что неизвестные (предположительно, коллекторы) открыли стрельбу из пневматического пистолета по мужчине с ребёнком в Красногорске.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Против «Победы» возбуждено дело после недопуска на рейс пассажирки
Женщина, ехавшая из Москвы в Чебоксары на похороны родственника, не была допущена на рейс "Победы" из-за слишком большой ручной клади.
Обновлено в 04:59
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено вчера в 09:20
Футбол
Нападающий «Челси» Педро на разминке получил серьезную травму
Нападающий «Челси» Педро получил серьезную травму на разминке перед матчем 3-го тура чемпионата Англии против «Норвича».
Обновлено в 08:58
Футбол
Пукки повторил достижение Погребняка в АПЛ
Нападающий «Норвича» Теему Пукки повторил достижение российского форварда Павла Погребняка в английской премьер-лиге.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Аварийно севший в кукурузном поле А321 разрезают на части
В Подмосковье началась работа по разрезанию частей аварийно севшего на брюхо в кукурузном поле самолета А321 "Уральский авиалиний".
Обновлено вчера в 05:37
Общество
В Петербурге открыли первый пешеходный фонтан после ремонта
Первый пешеходный фонтан в Санкт-Петербурге открылся в субботу в Любашинском саду Калининского района после ремонта по конкурсу "Фонтан для горожан".
Обновлено в 07:49
Авто
Названы ТОП-3 китайских кроссовера, которые не стыдно хотеть
Geely FY11 Даже не надо мечтать о BMW X4, потому что Geely выглядит круче и дороже, хотя стоит в 2 раза дешевле.
Обновлено в 02:29
Игры
В Assassin’s Creed Rogue появилась новая фигурка
Обновлено в 05:08
Авто
В США на аукционе за 10 тысяч долларов продают редкую Subaru SVX
Несмотря на эксклюзивный статус, лот оценили в 10 тысяч долларов США.Автомобиль Subaru SVX начали производить в 1991 году и выпускали до 1997 года.
Обновлено в 09:16
Культура
Петр Мамонов госпитализирован с инфарктом
Обновлено в 07:50
Футбол
«Динамо» победило «Тамбов» в матче РПЛ
Футболисты московского «Динамо» обыграли «Тамбов» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:09
Космос
Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник
Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
Обновлено в 03:30
Экономика
В ГСС оценили данные об отказе от SSJ-100 всех зарубежных авиакомпаний
В компании «Гражданские самолёты Сухого», являющейся производителем лайнеров Sukhoi Superjet 100, прокомментировали сообщения об отказе от эксплуатации SSJ-100 мексиканского авиаперевозчика Interjet — последней зарубежной авиакомпании, использующей данные лайнеры.
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия
В Уфе слепую женщину не пустили с собакой-поводырем в автобус
В субботу местные СМИ сообщили, что водитель отказался впускать незрячую жительницу Уфы и ее маленькую дочь в маршрутный автобус из-за собаки-поводыря, которая сопровождала свою хозяйку.
Обновлено в 08:25
Энергетика
Bloomberg: в Китай везут 12 млн баррелей нефти из США
Шесть танкеров, груженных 12 млн баррелей американской нефти, направляются в Китай, который готовится впервые ввести пошлины на импортируемую из США нефть.
Обновлено вчера в 18:10
Политика
Яковенко покинул пост посла России в Британии
«24 августа 2019 года чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании и Северной Ирландии А.В. Яковенко завершил свою дипломатическую миссию и отбыл на Родину», — говорится в сообщении на сайте посольства.
Обновлено в 08:32
Кино
В Москве простились с актрисой Александрой Назаровой
Назарова скончалась в минувший вторник на 80-м году жизни.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Ровно 15 лет назад смертница взорвала самолет над Ростовской областью
Сегодня исполнилось ровно 15 лет с того дня, когда террористка-смертница взорвала над Ростовской области самолет авиакомпании «Сибирь».
Обновлено в 03:58
Общество
Крупнейшей мечети Европы дали имя пророка, а не Кадырова
Ранее сообщалось, что мечети дадут имя Рамзана Кадырова, но сам глава Чечни на открытии сказал, что ее назовут "Гордость мусульман" и носить она будет имя пророка Мухаммеда.
Обновлено вчера в 08:33
Культура
Врачи почти 40 часов спасали инфицированного Михалкова
Обновлено в 03:55
Экономика
В России установили новый прожиточный минимум
Уточняется, что в целом по стране величина прожиточного минимума установлена в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения – 12 130 рублей, пенсионеров – 9 236 рублей.
Обновлено вчера в 07:01
Политика
Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком
Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".
Обновлено в 02:43
Политика
Трамп и Макрон встретились перед открытием саммита G7
Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трама до начала саммита «большой семерки» встретились за рабочим завтраком.
Обновлено в 09:38
Экономика
Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги
Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.
Обновлено вчера в 15:42
Политика
Зеленский сообщил об утренних СМС о потерях в Донбассе
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
Раскрыты заработки мужа больной раком Анастасии Заворотнюк
Раскрыты заработки мужа больной раком Анастасии Заворотнюк Близкие уверены, что ему не придется собирать деньги на лечение артистки.
Обновлено в 05:22
Авто
В Германии нашли стоянку с тысячами неисправных Mercedes-Benz
Как стало известно, на территории старого аэропорта, недалеко от немецкого города Бремен расположились около 9 тыс. неисправных автомобилей Mercedes-Benz.
Обновлено вчера в 04:55