Китай осуждает заявления сенаторов США о нарушении прав человека и жестоких действиях полиции в Гонконге, 13 августа передает агентство Reuters.

Китай рекомендует США «не беспокоиться» о протестах в Гонконге

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