Футбол

Китай разгромил Филиппины, Корея сильнее Киргизии
Матч ТВ
12:56

В составе команды из поднебесной дублем отметился У Лэй, также гол на счету Дабао Юй. После двух туров Китай возглавляет группу С, Филиппины не набрали очков и занимают последнюю строчку. В другой встрече Корея обыграла Киргизию.
Матч ТВ12:56

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Китай разгромил Филиппины, Корея сильнее Киргизии

Матч ТВ12:56

Китай разгромил Филиппины, Корея сильнее Киргизии

Sportbox.RU12:56

Китай Марчело Липпи разгромил Филиппины Свена-Ерана Эрикссона, одноклубник Халка оформил дубль

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Сборная Китая разгромила Филиппины и вышла в плей-офф

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Кубок Азии-2019. Кыргызстан против Южной Кореи, Китай разгромил Филиппины

Sports.ruвчера в 05:10
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Футбол

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Швеция и Исландия сыграли вничью в товарищеском матче (2:2). Исландцы ушли от поражения в компенсированное время: гол на 90+1-й минуте забил нападающий Йон Торстейнссон.
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Итальянский футболист Маноло Габбьядини, в услугах которого, по информации СМИ, был заинтересован московский "Спартак", перешел из английского "Саутгемптона" в итальянскую "Сампдорию", сообщается на официальных сайтах обоих клубов.
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Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что нападающий "синих" Виллиан не покинет клуб этой зимой.
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Сульшер: Почеттино проделал очень хорошую работу с «Тоттенхэмом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер в преддверии матча 22-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хоттспур» поделился мнением о главном тренере лондонцев Маурисио Почеттино, также отдав должное нападающему Гарри Кейну.
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