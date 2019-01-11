Футбол

Китай разгромил Филиппины, Корея сильнее Киргизии
Матч ТВ
12:56

В составе команды из поднебесной дублем отметился У Лэй, также гол на счету Дабао Юй. После двух туров Китай возглавляет группу С, Филиппины не набрали очков и занимают последнюю строчку. В другой встрече Корея обыграла Киргизию.
Матч ТВ12:56

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Китай разгромил Филиппины, Корея сильнее Киргизии

Матч ТВ12:56

Китай разгромил Филиппины, Корея сильнее Киргизии

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