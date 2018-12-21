Армия и оружие
Китай провел успешные стрельбы купленной у России ЗРК С-400
Китай провел успешные стрельбы купленной у России ЗРК С-400Известия03:31
Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 прошла успешные тестовые стрельбы, которые провели военные народно-освободительной армии Китая. Ракеты поразили баллистическую цель, которая летела на скорости 3 км/с, рассказал ТАСС в пятницу, 21 декабря, военно-дипломатический источник.
Известия03:31
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с чего всё началось
Народно-освободительная армия Китая провела первые успешные тестовые стрельбы купленной в России зенитной ракетной системы С-400, поразив баллистическую мишень, летевшую на скорости 3 км / с. Об этом сообщил в пятницу ТАСС военно-дипломатический источник.ТАСС02:33
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