Армия и оружие

Китай провел успешные стрельбы купленной у России ЗРК С-400
Известия
03:31

Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 прошла успешные тестовые стрельбы, которые провели военные народно-освободительной армии Китая. Ракеты поразили баллистическую цель, которая летела на скорости 3 км/с, рассказал ТАСС в пятницу, 21 декабря, военно-дипломатический источник.
Известия03:31
с чего всё началось

Источник: Китай провел первые успешные испытания С-400

Народно-освободительная армия Китая провела первые успешные тестовые стрельбы купленной в России зенитной ракетной системы С-400, поразив баллистическую мишень, летевшую на скорости 3 км / с. Об этом сообщил в пятницу ТАСС военно-дипломатический источник.
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