Экономика

Экономика Китая недосчиталась ростаКоммерсантъ 05:48

Рост китайской экономики замедлился до минимального уровня за последние 27 лет на фоне торговой войны с США. Во втором квартале ВВП страны вырос на 6,2% против 6,4% в январе-марте 2019 года, следует из официальной статистики, обнародованной сегодня Национальным статистическим бюро страны.
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Китаю не хватит сил на еще один экономический рывок

Вести.Финанс13:00

Китай продолжает снижать темпы роста ВВП

ТАССвчера в 22:34

Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 27 лет

РБК02:00

Китай замедлился до темпов начала 1990х

Газета.Ru01:29

В Китае ВВП за первое полугодие вырос на 6,3%

Комсомольская правда00:33

Эксперты предсказали влияние ВВП Китая на рубль

Известия00:31

Эксперт объяснил замедление темпов роста ВВП Китая

РИА Новости08:08
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 15:53, Вашингтон
Политика

Евросоюз одобрил санкции против Турции

Министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили санкции против Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, сообщает издание Focus со ссылкой на принятый документ.
Обновлено в 15:36
Футбол

Тренер «Локомотива» остался недоволен игрой своей команды

Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин остался недоволен игрой свой команды в матче против казанского "Рубина".
Обновлено в 15:39
Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

Обновлено в 13:34
Происшествия

Новгородского экс-замгубернатора осудили на десять лет за коррупцию

Как сообщалось ранее, в 2016 году Шалмуев уже был приговорен к 8 годам 10 месяцам лишения свободы за хищение бюджетных средств, которые должны были пойти на ремонт и содержание дорог Новгородской области.
Обновлено в 14:00
Культура

Умер художник-постановщик «Мосфильма»

В Москве на 94-м году жизни умер художник-постановщик десятков известных советских фильмов Стален Волков.
Обновлено в 13:46
Политика

Захарова назвала дело против Вышинского абсурдом

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что на Украине всем, «кроме крайних националистов», понятно, что дело главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского является абсурдом.
Обновлено в 15:05
Наука

Ученые выяснили, какая группа крови неуязвима перед раком

Выяснилось, что у обладателей II группы крови риск возникновения рака желудка намного выше, чем у обладателей других групп крови.
Обновлено в 07:26
Авто

АвтоВАЗ обновил вездеход Lada 4x4 Bronto

Внедорожник Lada 4x4 Bronto, отличающаяся от базовой модификации улучшенными внедорожными характеристиками и уровнем комфорта, получит стайлинг-пакет от компании «Авторитетпласт».
Обновлено в 03:21
Политика

Политолог оценил заявление генсека НАТО по ДРСМД

Политолог Владимир Брутер назвал информационной войной заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга по ДРСМД.
Обновлено в 04:20
Происшествия

Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню

Обновлено вчера в 11:47
Экономика

«Яндекс» может купить четверть «Тинькофф Банка»

Аналитики «Альфа-банка» заявили о том, что «Яндекс» может купить 25% акций «Тинькофф Банка».
Обновлено в 12:59
Космос

В работе европейской навигационной системы Galileo произошел сбой

Глобальная европейская навигационная спутниковая система GNSS Galileo уже более 60 часов не функционирует.
Обновлено вчера в 11:04
Наука

Здоровый образ жизни снижает риск развития деменции

В результате специалисты пришли к выводу, что риск развития деменции уменьшается у людей, ведущих ЗОЖ.
Обновлено в 10:16
Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

Пять из шести образцов куриного мяса — бёдер цыплят-бройлеров известных производителей — не соответствуют требованиям безопасности.
Обновлено в 06:04
Здоровье

В петербургской школе нарушили правила вакцинации от полиомиелита

По правилам, привитых живой вакциной детей обязаны изолировать от непривитых на 60 дней либо ставить им инактивированную вакцину, где вирусы уже мертвы.
Обновлено в 09:06
Происшествия

Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина

Второй погибший при жесткой посадке вертолета в Подмосковье Олег Чернилин обучал президента Владимира Путина летать на дельталете во время полета со стерхами в 2012 году, сообщили РБК в Объединенной федерации сверхлегкой авиации.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие

Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны

Экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, в июле 2019 года назначенный замминистра обороны, будет курировать боевую подготовку и безопасность полетов авиации, следует из информации, опубликованной на сайте МО.
Обновлено в 15:44
Происшествия

Американца обвинили в изнасиловании девушки в Геленджике

По данным следствия, в ночь на субботу 19-летний гражданин США пригласил к себе в гости в гостиничный номер отеля в Геленджике 16-летнего подростка и молодую девушку, с которыми познакомился на улице в селе Дивноморское.
Обновлено в 14:27
Шоу-бизнес

Олег Газманов трогательно поздравил супругу с годовщиной свадьбы

Олег Газманов трогательно поздравил супругу с годовщиной свадьбы Кстати, в недавнем интервью Анастасии Ивлеевой Газманов рассказал, что у них с женой бывают конфликты, но их причин не озвучил.
Обновлено в 06:16
Происшествия

В США погиб знаменитый боксер Пернелл Уитакер

Олимпийский чемпион по боксу Пернелл Уитакер погиб в городе Вирджиния-Бич на юго-востоке США.
Обновлено в 14:07
Наука

Ученые предложили замораживать клетки для лечения рака молочной железы

Обновлено в 14:10
Происшествия

На акции оппозиции в центре Москвы задержали активистов SERB

Обновлено в 14:27
Происшествия

ФСБ задержала террористов ИГ в Ростовской области

На след террористов спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской ячейки.
Обновлено в 06:06
Игры

Авторы Watch Dogs Legion рассказали о смерти

Творческий директор Watch Dogs Legion Клинт Хокинг рассказал порталу GamingBolt о главной игровой механике: возможности брать под контроль любого из неигровых персонажей, населяющих Лондон будущего.
Обновлено в 15:19
Финансы

Рубль ждет обвал, сообщает Bloomberg

Валютный стратег крупнейшего банка Польши Bank Polski Ярослав Косатый заявил, что во второй половине этого года российскую валюту ожидает падение.
Обновлено в 12:44
Политика

Украина продлила запрет на ввоз российских товаров

Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено в 12:54
Музыка

Представитель Казахстана победил на конкурсе «Славянский базар»

Обновлено в 05:51
Происшествия

В Челябинской области сын депутата насмерть сбил двух пешеходов

Обновлено в 14:50
Транспорт

Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray

На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.
Обновлено в 02:38
Армия и оружие

В Китае выразили восторг новой российской огнеметной системой ТОС-1А

По словам обозревателей военного интернет-ресурса, тяжелая огнеметная система ТОС-1А представляет собой многоствольную ракетную установку, которая, по их мнению, сможет вывести российские войска на новый уровень.
Обновлено вчера в 05:47
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