Экономика
Экономика Китая недосчиталась ростаКоммерсантъ 05:48
Рост китайской экономики замедлился до минимального уровня за последние 27 лет на фоне торговой войны с США. Во втором квартале ВВП страны вырос на 6,2% против 6,4% в январе-марте 2019 года, следует из официальной статистики, обнародованной в понедельник Национальным статистическим бюро страны.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 06:39, Вашингтон
Происшествия
Суд оправдал челябинца, «избившего» охранника Томинского ГОКа
Активист «Фонда борьбы с коррупцией», противник Томинского ГОКа Борис Золотаревский оправдан в Сосновском районном суде.
Обновлено в 05:38
Экономика
«Яндекс.Такси» покупает активы такси «Везет»
Сервис заказа "Яндекс.Такси" договорился о покупке активов группы компаний "Везет", говорится в сообщении, поступившем в "Газету.Ru".
Обновлено в 06:09
Происшествия
Пожар в центре Москвы ликвидирован
Обновлено в 06:35
Здоровье
На Кубани органы ветеринарии скрывали вспышки болезней у животных
В Краснодарском крае Россельхознадзор выявил нарушения в работе управления ветеринарии региона В Краснодарском крае в 2018-2019 годах нашли множество нарушений, повлекших угрозу эпизоотическому благополучию региона и представляющие риски для здоровья населения, пишет RT.
Обновлено в 04:03
Политика
Мэр Тбилиси отреагировал на слова Путина об истории Грузии
Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что президент России Владимир Путин предоставил населению «неверную информацию», рассказывая о взаимоотношениях Грузии с Южной Осетией и Абхазией в первые годы революции 1917 года.
Обновлено вчера в 13:24
Авто
Качество автомобилей надо снижать — они слишком долго служат
По словам Майка Резерфорда, качество автомобилей сегодня настолько хорошее, что клиенты ездят на них дольше, и это вредит продажам новых машин.
Обновлено в 02:26
Происшествия
В Ростовской области ФСБ ликвидировала ячейку «ИГ», готовившую теракты
ФСБ России задержала в Ростовской области двух участников ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Обновлено в 06:09
Армия и оружие
В Турцию прибыл восьмой самолет с компонентами С-400
Обновлено в 04:15
Транспорт
Орешкин рассказал, как ехал на Lada Xray до Тольятти
Министр экономического развития России Максим Орешкин остался доволен поездкой из Москвы в Тольятти на автомобиле Lada Xray.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Якутии произошло смертельное ДТП с микроавтобусом и грузовиком
В Якутии на федеральной автодороге «Вилюй» грузовой автомобиль протаранил микроавтобус с людьми.
Обновлено вчера в 23:57
Футбол
Касильяс войдет в руководство «Порту»
Чемпион мира и двукратный чемпион Европы экс-вратарь сборной Испании по футболу Икер Касильяс, перенесший в мае инфаркт миокарда, войдет в руководящий состав "Порту", сообщается на сайте португальского клуба.
Обновлено в 06:10
Экономика
На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные
Россияне смогут снимать наличные деньги в кассах магазинов по всей стране, пишут СМИ.
Обновлено в 04:31
Кино
Новым агентом 007 стала темнокожая актриса
В 25-ом фильме бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Урну с прахом ветерана ВОВ нашли в реке на Алтае
Обновлено в 01:56
Политика
Лукашенко принял приглашение Зеленского посетить форум в Житомире
Белорусский лидер Александр Лукашенко принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить форум регионов в Житомире.
Обновлено в 05:16
Авто
Названы пять нержавеющих машин с пробегом за 300 000 рублей
Обновлено в 05:46
Происшествия
Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Водитель перевернувшегося на трассе в Башкирии автобуса задержан
Следователи задержали водителя автобуса, перевернувшегося накануне на трассе в Башкирии.
Обновлено в 06:31
Происшествия
В Швеции девять человек погибли в результате крушения самолета
Одномоторный самолет потерпел крушение на севере Швеции, погибли девять человек. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщает Aftonbladet.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
В Подмосковье задержали криминального авторитета
В Московской области по делу об убийстве депутата задержали криминального авторитета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню
Обновлено вчера в 11:47
Шоу-бизнес
Усатый нянь: Игорь Николаев на пляже Юрмалы побыл в роли воспитателя
Подписчики восторженно отозвались на пост Николаева, назвав его «усатым нянем» и «маэстро среди цветов жизни».
Обновлено в 05:37
Авто
Названы 10 самых популярных авто с пробегом до 100 000 км
Обновлено в 05:14
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в Жуковском
В Жуковском на улице Луговой, дом 37, произошел пожар. В результате инцидента погибли пять человек.
Обновлено в 00:24
Шоу-бизнес
Опубликованы фото со свадьбы Африкантовой и Капаклы из «Дома-2»
Подписчики Марины разделились на два лагеря: одним понравилось платье невесты, а другие его раскритиковали: Африкантова и Капаклы - одна из самых крепких пар на шоу "Дом-2".
Обновлено в 02:32
Теннис
Джокович рассказал, какова на вкус трава Уимблдона
Обновлено в 05:24
Технологии
«Ростелеком» и «Ростех» объединят усилия по цифровизации медицины
Объединение усилий госкорпораций, как планируется, ускорит информатизацию медицины.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес
Максим Виторган почтил память умершей от рака мамы
Любимая миллионами звезда кино и театра скончалась от рака 19 лет назад.
Обновлено вчера в 18:34