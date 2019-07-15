Экономика
Темпы роста ВВП Китая значительно упалиИжевскИнфо.РУ вчера в 08:22
Отмечается, что инвесторы среагировали на динамику ВВП Китая, которая упала до минимума за последние 27 лет. Так, во втором квартале рост замедлился до 6,2%, за аналогичный период прошлого года показатель составлял 6,4%. Негативно на китайской экономике сказалась торговая война США.
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