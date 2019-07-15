Экономика
Китай продолжает снижать темпы роста ВВПТАСС 14 июля в 22:34
Темпы роста ВВП Китая по итогам первой половины текущего года составили 6,3% в годовом выражении. Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе Государственного статистического управления КНР.
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Политика
В России отреагировали на санкции ЕС против Турции
Ранее сообщалось, что ЕС одобрил наказание Турции санкциями. До этого стало известно, что в Кипре нашли месторождения газа.
Обновлено вчера в 20:51
Армия и оружие
В Крыму ответили на заявление Турчинова об уничтожении моста
Обновлено вчера в 21:25
Армия и оружие
Американские ВВС готовятся защищать от штурма «Зону 51»
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия
Сын депутата сбил насмерть двух пешеходов в Челябинской области
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено вчера в 05:43
Политика
На Украине вступил в силу закон о госязыке
На Украине вступил в силу закон об исключительности использования украинского языка во всех сферах жизни.
Обновлено вчера в 20:54
Политика
Уволен начальник спецподразделения ФСБ «Альфа»
Начальник спецподразделения Федеральной службы безопасности (ФСБ) «Альфа», генерал-майор Валерий Канакин был уволен c должности, сообщил «Интерфаксу» почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
Обновлено вчера в 07:31
Авто
BMW M5 стал полицейским автомобилем в Австралии
BMW поставила новый M5 Competition для австралийской полиции.
Обновлено вчера в 07:06
Армия и оружие
Американская разведка обнаружила «уязвимости» в российских С-400
Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 является одной из самых эффективных среди существующих систем ПВО, однако обладает одной уязвимостью, заявили в американском центре частной разведки Stratfor.
Обновлено вчера в 17:45
Здоровье
Врачам удалось разделить сиамских близнецов со сросшимися головами
Врачи больницы Грэйт Ормонд Стрит в Великобритании разделили сиамских близнецов со сросшимися головами из Пакистана, пишет Guardian.
Обновлено вчера в 23:45
Авто
Сила – в простоте: тест-драйв обновлённого Fiat Ducato
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
Генсек НАТО заявил, что у альянса есть ответ на выход России из ДРСМД
В декабре 2018 года США выдвинули России ультиматум с требованием уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают нормы ДРСМД.
Обновлено вчера в 20:18
Общество
«Ъ» рассказал о «грязной» нефти на НПЗ в РФ до инцидента с «Дружбой»
По данным "Ъ", 4-12 апреля Волгоградский НПЗ "ЛУКОЙЛа" получал нефть с концентрацией хлоридов до 27 долей на миллион при норме в 10.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие
Опубликованы спутниковые снимки значимых изменений на авиабазе Хмеймим
Обновлено вчера в 22:11
Политика
Украинский экс-дипломат рассказал, почему Киев не победит Россию
Бывший украинский дипломат Олег Волошин назвал условие достижения мира на Украине.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Зеленский намерен сменить 12 послов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса, сообщили 15 июля в пресс-службе главы государства.
Обновлено вчера в 13:05
Политика
Почему рейтинг партии Зеленского снижается перед выборами в Раду
Рейтинг партии Владимира Зеленского «Слуга народа» снижается в преддверии досрочных выборов в Раду.
Обновлено вчера в 18:16
Политика
Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Шоу-бизнес
«УитниБаттл»: Лазарев, Варнава и Бороденко запустили новый флешмоб
Кто-то заявил, что после просмотра отписывается от певца, кто-то назвал флешмоб «мастер-классом по пению под фанеру».
Обновлено вчера в 18:28
Религия
«Пепельное» полнолуние, лунное затмение и христианский праздник — все совпало 16 июля
Во вторник, 16 июля, христиане вспоминают мучеников Мокия и Марка, пострадавших за веру во Христа в IV веке.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
Конгресс США принял санкции против госдолга России
Документ содержит поправку о введении санкций в отношении российского госдолга. Ее поддержали 234 конгрессмена, против выступили 195.
Обновлено 13 июля в 13:13
Армия и оружие
В Сирии удар российского истребителя оставил 12-метровую воронку
Обновлено вчера в 22:41
Общество
Барнаульская студентка, которую судили за мемы, вернулась в Россию
Барнаульская студентка Мария Мотузная, ранее обвинявшаяся в экстремизме из-за картинок в соцсети "ВКонтакте", вернулась из Прибалтики в Россию и намерена в дальнейшем жить в Санкт-Петербурге, об этом девушка сообщила на свой страничке в Twitter.
Обновлено в 00:13
Происшествия
Участковый на Камчатке попался на крупных аферах
В Петропавловске-Камчатском сотрудника полиции подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 21:15
Политика
Киев считает украинцев «дебилами», признался экс-министр
Украинские власти считают жителей страны "дебилами", и это может плохо кончиться, заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:07
Экономика
Частные банки вышли из капитала «биржи для подсанкционных компаний»
Альфа-банк и банк «Санкт-Петербург» (№ 1 и № 9 среди крупнейших негосударственных банков России) вышли из капитала Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ), на базе которой может быть создана биржа для подсанкционных компаний.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Суд в Мексике признал россиянина Макеева виновным в убийстве
Суд мексиканского штата Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве.
Обновлено вчера в 16:50
Кино
Новым агентом 007 станет темнокожая актриса
Стало известно, кто займёт место легендарного агента 007 в 25-м фильме бондианы.
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия
Число погибших при ЧП на реке в Якутии возросло до семи
Обновлено вчера в 14:25