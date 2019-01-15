Все страны должны в полной мере уважать право компаний самостоятельно принимать решение о сотрудничестве с компаниями из других государств, заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя письма посла США в ФРГ компаниям-инвесторам "Северного потока-2".

с чего всё началось

В КНР призвали США уважать право компаний сотрудничать с компаниями из других государств по своему усмотрению. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя письма посла США в ФРГ компаниям-инвесторам "Северного потока-2".

Китай призвал США уважать право на участие в «Северном потоке-2»

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