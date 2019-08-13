Политика
Китай призвал США не вмешиваться в дела ГонконгаЭКД 12 августа в 14:23
Китай в очередной раз призвал США не вмешиваться в дела Гонконга, сообщает Синьхуа. На этот раз заявление сделала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, отвечая на вопрос о ярлыке «цветной революции» относительно протестов Гонконга.
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Футбол
Курский «Авангард» сыграет с московским «Торпедо»
В среду, 14 августа, в 8-м туре ФНЛ футболисты курского «Авангарда» на выезде сыграют в московским «Торпедо».
Обновлено вчера в 05:53
Политика
Новый президент Литвы выступил против «Северного потока — 2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода "Северный поток – 2".
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
В Сирии боевики сбили истребитель Су-22
Обновлено в 15:20
Политика
Представитель РФ ответил на слова постпреда Британии в ООН о Крыме
Исполняющий обязанности постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский ответил на заявление постоянного представителя Великобритании при ООН Карен Пирс о том, что в российском Крыму граждане Украины якобы не имеют доступа к базовым социальным услугам.
Обновлено в 13:20
Политика
Рабинович устроил скандал в Раде из-за русского языка
Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За життя" Рабинович в среду, 14 августа, устроил перепалку с другими депутатами из-за русского языка.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено в 00:49
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Теннис
Шарапова проиграла Барти во втором круге турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение от австралийки Эшли Барти в матче второго круга проходящего в Цинциннати (США) турнира категории Premier.
Обновлено в 15:14
Авто
Kia опубликовала первые фотографии нового Kia Mohave
Судя по изображениям, новый Mohave будет выполнен в стилистике концепта Masterpiece, представленного этой весной.
Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес
Бузова отказалась удалить скандальную шутку про блокадницу
Российская певица Ольга Бузова отказалась удалять видео, на котором она себя сравнивает с блокадницей Ленинграда.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри тайно отдохнули на Ибице с сыном
Уточняется, что супруги прибыли на Ибицу на частном самолете, их сопровождали несколько охранников.
Обновлено в 11:30
Общество
Минюст потребовал от Минпросвещения отменить новый перечень учебников
Минюст направил в Минпросвещения представление об отмене приказа № 345 от 28 декабря 2018 года, которым был утвержден новый федеральный перечень учебников.
Обновлено в 12:59
Политика
На Украине задержали замминистра по вопросам неподконтрольных территорий
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали заместителя министра по вопросам временно неподконтрольных территорий Украины Юрия Грымчака и его помощника.
Обновлено в 15:39
Наука
В созвездии Паруса обнаружен глюк в нейтронной звезде
Обновлено в 04:18
Политика
Минобрнауки прокомментировало приказ о контактах учёных с иностранцами
Министерство науки и высшего образования России сообщило, что приказ, ужесточающий правила контактов российских учёных с их иностранными коллегами, носит рекомендательный характер.
Обновлено в 08:25
Общество
В Москве разрешили новый 100-тысячный митинг
Мэрия Москвы согласовала проведение в столице митинга численностью до 100 тысяч человек без шествия.
Обновлено в 09:21
Политика
Трамп заявил о потере до $5 млрд из-за президентства
Президент США Дональд Трамп заявил, что президентство лишило его миллиардов долларов из-за адвокатов, которых ему пришлось нанять для собственной защиты на различных судебных процессах.
Обновлено в 10:26
Хоккей
Хоккеисты ЦСКА победили «Лозанну» в товарищеском матче
Действующий обладатель Кубка Гагарина в товарищеском матче одержал победу над швейцарской «Лозанной».
Обновлено в 15:45
Происшествия
СКР изъял миллионы рублей у видеомонтажера Фонда борьбы с коррупцией
Следственный комитет (СК) России изъял 2,3 миллиона рублей у видеомонтажера Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Виталия Колесникова.
Обновлено в 13:53
Армия и оружие
Беспилотники ОБСЕ трижды обстреляли в Донбассе, один потерян
В последнем случае беспилотник, предположительно, был обстрелян из стрелкового оружия. Контроль над аппаратом был потерян.
Обновлено в 14:33
Шоу-бизнес
В Москве Армен Джигарханян госпитализирован в реанимацию
В одну из больниц Москвы оказался госпитализирован известный 83-летний актер театра и кино Армен Джигарханян.
Обновлено в 07:59
Культура
У погибшего солиста The Prodigy нашли долги на миллионы фунтов
Покончивший с собой в марте солист The Prodigy Кит Флинт перед смертью накопил 7,3 миллиона фунтов долга по различным кредитам и налоговым отчислениям.
Обновлено в 14:02
Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Футбол
«Зенит» поздравил «Краснодар» с победой над «Порту»
Матч завершился победой российского клуба со счетом 3:2. Португальский «Порту» из-за этого не вышел в раунд плей-оффи, а вот у «Краснодара» появился шанс проявить себя.
Обновлено вчера в 18:06
Здоровье
Медики оценили идею четырехдневной рабочей недели
Четырехдневная рабочая неделя грозит ростом числа россиян с ожирением и невротическими расстройствами.
Обновлено вчера в 21:58
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Экономика
Американские фондовые индексы упали на 2–3% на опасениях рецессии
Снижение связано с возросшими опасениями рецессии после публикации не слишком обнадеживающих экономических данных из Германии и Китая.
Обновлено в 13:50