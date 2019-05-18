Политика
Китай призвал США к сдержанности в отношении ИранаРИА Новости 11:44
Глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео призвал США действовать осторожно с Ираном и не нагнетать обстановку, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.
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Кино
«Попробуй только выключи»: «фанатеющий» от боевиков кот рассмешил пользователей Сети
Особенно позабавило пользователей, что в этот момент на экране была сцена сражения. «И попробуй только выключи!» - иронизируют в соцсетях.
Обновлено в 12:28
Транспорт
British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев
Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Политика
В российском посольстве упрекнули британские СМИ в публикации фейков
"Представляется, что СМИ Великобритании не задумываются о последствиях, которые несут их публикации для российско-британских отношений, а ведь они весьма ощутимы", - продолжил он.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Политика
Зеленский пообещал создать «неудобства» для Верховной рады
Обновлено в 11:48
Политика
Володин предположил начало деменции у Зеленского
В ответ на заявление Владимира Зеленского о возвращении Крыма Украине спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что у избранного президента республики началась деменция.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Радикалы снесли забор на аллее Небесной сотни в Киеве
На место прибыли правоохранители. К этому моменту радикалы практически полностью снесли забор.
Обновлено в 07:58
Происшествия
В Москве перекрыли движение в районе Песчаного путепровода
Полностью перекрыто движение в районе Песчаного путепровода в сторону Ленинградского проспекта в Москве из-за столкновения двух автомобилей, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
Обновлено в 10:42
Происшествия
Адепты СССР атаковали мобильную лабораторию по тестированию на ВИЧ
Бесплатный анализ крови проводился в ходе Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, которая посвящена Дню памяти умерших от СПИДа.
Обновлено в 12:14
Хоккей
Сборная Канады разгромила команду Германии на ЧМ-2019 по хоккею
Сборная Канады одержала разгромную победу над национальной командой Германии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес
Принц Гарри пришел без жены на свадьбу племянницы королевы Елизаветы II
Племянница британской королева Елизаветы II, дочь принца Кентского Габриэлла Виндзор 16 мая вышла замуж в присутствии тети, других членов королевской семьи и знаменитостей.
Обновлено в 09:38
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Мариуполь» в 29-м туре чемпионата Украины
Футболисты киевского "Динамо" на своем поле нанесли поражение "Мариуполю" в матче 29-го тура чемпионата Украины.
Обновлено в 12:04
Происшествия
В Верхней Пышме на 12-летнего мальчика рухнула бетонная плита забора
Сегодня, 18 мая, в Верхней Пышме на улице Машиностроителей на 12-летнего мальчика упала бетонная плита забора.
Обновлено в 12:42
Общество
Студент из Екатеринбурга сообщил об отчислении из вуза за участие в протестах против строительства храма
Савельев рассказал, что в беседе с ним заместитель декана его вуза Юрий Могильников признал, что решение об отчислении принято из-за участия в акциях протеста в сквере в центре Екатеринбурга, - сообщает портал TJournal.
Обновлено в 13:38
Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов
Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 11:57
Музыка
Жюри Белоруссии отстранили от участия в «Евровидении»
Членов жюри Евровидения от Белоруссии отстранили за нарушение правил.
Обновлено в 13:33
Общество
Беглова наградили «за чистоту помыслов и благородство дел»
Обновлено в 09:58
Футбол
Гол Чалова принес победу ЦСКА в матче с «Ахматом»
В матче 29-го тура российской премьер-лиги московский ЦСКА на поле домашней "ВЭБ Арены" обыграл грозненский "Ахмат" с минимальным счетом – 1:0. Единственный мяч у победителей встречи забил Федор Чалов, реализовавший пенальти на 64-й минуте.
Обновлено в 11:25
Футбол
Бабаев: «Фернандеса в „Зенит“ не продаём, Дивеев на 99,9% игрок ЦСКА»
Дивеев на 99,9% игрок ЦСКА, на следующей неделе уладим все формальности, - заключил Бабаев.
Обновлено в 13:13
Армия и оружие
ПНС готовится к расширенной операции против армии Хафтара
Силы правительства национального согласия Ливии (ПНС) назвали подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует маршал Халифа Хафтар, мятежниками и объявили о подготовке к расширенной военной операции «Вулкан гнева» в Триполи.
Обновлено в 12:13
Музыка
Кончита Вурст оценила песню Лазарева Scream
Обновлено в 12:43
Футбол
Роналду поблагодарил Аллегри за совместную работу
Обновлено в 13:27
Авто
Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем
Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Общество
Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Музыка
В Тель-Авиве сегодня пройдет финал «Евровидения»
Обновлено в 04:27
Происшествия
В Росавиации выяснили детали катастрофы SSJ100
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
На свалке около аэропорта Пулково произошёл пожар
На территории несанкционированной свалки возле аэропорта Пулково в Ленинградской области произошло возгорание.
Обновлено в 12:51
Политика
Порошенко призвал предоставить автономию крымским татарам
Петр Порошенко призвал предоставить крымским татарам национально-территориальную автономию в составе Украины.
Обновлено в 11:36