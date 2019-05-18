Политика

Китай призвал США к сдержанности в отношении ИранаРИА Новости 11:44

Глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео призвал США действовать осторожно с Ираном и не нагнетать обстановку, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.
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Глава МИД КНР призвал США не нагнетать обстановку вокруг Ирана

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Ван – Помпео: не заходите слишком далеко

Вести.Ru12:16

Китай назвал условие для продолжения торговых переговоров с США

Ведомости12:15

МИД Китая призвал Вашингтон проявлять сдержанность в торговых переговорах с Пекином

ТАСС12:18

Глава МИД Китая вступился за Иран перед Помпео

Газета.Ru12:20

МИД КНР: Китай готов вести торговые переговоры с США на равноправной основе

RT на русском11:48

Китай назвал условие продолжения торговых переговоров с США

РИА Новости11:34
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«Попробуй только выключи»: «фанатеющий» от боевиков кот рассмешил пользователей Сети

Особенно позабавило пользователей, что в этот момент на экране была сцена сражения. «И попробуй только выключи!» - иронизируют в соцсетях.
Обновлено в 12:28
Транспорт

British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев

Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Политика

В российском посольстве упрекнули британские СМИ в публикации фейков

"Представляется, что СМИ Великобритании не задумываются о последствиях, которые несут их публикации для российско-британских отношений, а ведь они весьма ощутимы", - продолжил он.
Обновлено в 11:53
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Политика

Зеленский пообещал создать «неудобства» для Верховной рады

Обновлено в 11:48
Политика

Володин предположил начало деменции у Зеленского

В ответ на заявление Владимира Зеленского о возвращении Крыма Украине спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что у избранного президента республики началась деменция.
Обновлено в 06:58
Происшествия

Радикалы снесли забор на аллее Небесной сотни в Киеве

На место прибыли правоохранители. К этому моменту радикалы практически полностью снесли забор.
Обновлено в 07:58
Происшествия

В Москве перекрыли движение в районе Песчаного путепровода

Полностью перекрыто движение в районе Песчаного путепровода в сторону Ленинградского проспекта в Москве из-за столкновения двух автомобилей, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
Обновлено в 10:42
Музыка

Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе

Обновлено в 11:09
Происшествия

Адепты СССР атаковали мобильную лабораторию по тестированию на ВИЧ

Бесплатный анализ крови проводился в ходе Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, которая посвящена Дню памяти умерших от СПИДа.
Обновлено в 12:14
Хоккей

Сборная Канады разгромила команду Германии на ЧМ-2019 по хоккею

Сборная Канады одержала разгромную победу над национальной командой Германии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес

Принц Гарри пришел без жены на свадьбу племянницы королевы Елизаветы II

Племянница британской королева Елизаветы II, дочь принца Кентского Габриэлла Виндзор 16 мая вышла замуж в присутствии тети, других членов королевской семьи и знаменитостей.
Обновлено в 09:38
Футбол

Киевское «Динамо» обыграло «Мариуполь» в 29-м туре чемпионата Украины

Футболисты киевского "Динамо" на своем поле нанесли поражение "Мариуполю" в матче 29-го тура чемпионата Украины.
Обновлено в 12:04
Происшествия

В Верхней Пышме на 12-летнего мальчика рухнула бетонная плита забора

Сегодня, 18 мая, в Верхней Пышме на улице Машиностроителей на 12-летнего мальчика упала бетонная плита забора.
Обновлено в 12:42
Общество

Студент из Екатеринбурга сообщил об отчислении из вуза за участие в протестах против строительства храма

Савельев рассказал, что в беседе с ним заместитель декана его вуза Юрий Могильников признал, что решение об отчислении принято из-за участия в акциях протеста в сквере в центре Екатеринбурга, - сообщает портал TJournal.
Обновлено в 13:38
Шоу-бизнес

Петросян с Брухуновой появились вместе после слухов об их расставании

Обновлено в 04:49
Музыка

Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 11:57
Музыка

Жюри Белоруссии отстранили от участия в «Евровидении»

Членов жюри Евровидения от Белоруссии отстранили за нарушение правил.
Обновлено в 13:33
Общество

Беглова наградили «за чистоту помыслов и благородство дел»

Обновлено в 09:58
Футбол

Гол Чалова принес победу ЦСКА в матче с «Ахматом»

В матче 29-го тура российской премьер-лиги московский ЦСКА на поле домашней "ВЭБ Арены" обыграл грозненский "Ахмат" с минимальным счетом – 1:0. Единственный мяч у победителей встречи забил Федор Чалов, реализовавший пенальти на 64-й минуте.
Обновлено в 11:25
Футбол

Бабаев: «Фернандеса в „Зенит“ не продаём, Дивеев на 99,9% игрок ЦСКА»

Дивеев на 99,9% игрок ЦСКА, на следующей неделе уладим все формальности, - заключил Бабаев.
Обновлено в 13:13
Армия и оружие

ПНС готовится к расширенной операции против армии Хафтара

Силы правительства национального согласия Ливии (ПНС) назвали подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует маршал Халифа Хафтар, мятежниками и объявили о подготовке к расширенной военной операции «Вулкан гнева» в Триполи.
Обновлено в 12:13
Музыка

Кончита Вурст оценила песню Лазарева Scream

Обновлено в 12:43
Футбол

Роналду поблагодарил Аллегри за совместную работу

Обновлено в 13:27
Авто

Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем

Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Общество

Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Музыка

В Тель-Авиве сегодня пройдет финал «Евровидения»

Обновлено в 04:27
Происшествия

В Росавиации выяснили детали катастрофы SSJ100

Обновлено вчера в 12:16
Происшествия

На свалке около аэропорта Пулково произошёл пожар

На территории несанкционированной свалки возле аэропорта Пулково в Ленинградской области произошло возгорание.
Обновлено в 12:51
Политика

Порошенко призвал предоставить автономию крымским татарам

Петр Порошенко призвал предоставить крымским татарам национально-территориальную автономию в составе Украины.
Обновлено в 11:36
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