Политика

Китай призвал США к сдержанности в отношении ИранаРИА Новости 11:44

Глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео призвал США действовать осторожно с Ираном и не нагнетать обстановку, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.
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МИД Китая призвал Вашингтон проявлять сдержанность в торговых переговорах с Пекином

ТАСС12:18

Ван – Помпео: не заходите слишком далеко

Вести.Ru12:16

Китай назвал условие продолжения торговых переговоров с США

РИА Новости11:34

Глава МИД КНР призвал США не нагнетать обстановку вокруг Ирана

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Глава МИД Китая вступился за Иран перед Помпео

Газета.Ru12:20

МИД КНР: Китай готов вести торговые переговоры с США на равноправной основе

RT на русском11:48

Китай назвал условие для продолжения торговых переговоров с США

Ведомости12:15
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Музыка

Уступивший дочке Алсу финалист высмеял итоги «Голоса» в рекламе

Обновлено в 14:10
Общество

Беглов: Через 5–7 лет Кронштадт станет лучшим городом Европы

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с жителями Кронштадта заявил, что этот город активно развивается и спустя несколько лет станет одним из лучших городов России.
Обновлено в 15:27
Политика

Пензенские власти, по некоторой информации, требуют уволить журналистку за вопрос Владимиру Путину

Журналист же рассказала о ситуации президенту.
Обновлено в 17:01
Культура

Картина, стилизованная под Пикассо, признана подлинником

Картину, напоминающую полотно «Купальщица, сидящая на берегу моря», купил любитель антиквариата Филип Стейплтон.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие

Британцев возмутил перехват российских самолетов над Балтикой

В Британии пользователи социальных сетей негативно восприняли сообщение таблоида The Daily Mail о перехвате российских самолетов со стороны британских ВВС в небе над Балтикой.
Обновлено в 05:15
Музыка

Лазарев вышел из лидеров Евровидения у букмекеров

Российский певец Сергей Лазарев уступил место в тройке лидеров международного музыкального конкурса Евровидение, спустившись на седьмую строчку.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск

Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили удары, нанесенные со стороны оккупированных Голанских высот, пишет «РИА Новости» со ссылкой на военный источник.
Обновлено вчера в 18:38
Музыка

«Father of Asahd»: DJ Khaled выпустил новый альбом и пять клипов

Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес

Бари Алибасов сообщил о смерти пресс-атташе «На-На»

Продюсер Бари Алибасов в соцсети сообщил о смерти пресс-атташе группы "На-На" Людмилы Николаевой, работавшей с коллективом на протяжении 30 лет.
Обновлено в 04:03
Наука

Ученые признали работу причиной быстрого старения

Обновлено 16 мая в 07:15
Общество

The Los Angeles Times (США): здания советской постройки были бесцветными, а этот жилой комплекс в Киеве стал воплощением цвета (Los Angeles Times)

В окружении тусклых построек советских времен «Комфорт Таун» выглядит как гигантский набор Лего, с множеством ярких разноцветных деталей — кричаще желтых, ярко-зеленых, оранжевых и насыщенно краснокирпичных деталей — сложенных в высокие здания, устремленные в небо.
Обновлено в 18:03
Шоу-бизнес

Анжелика Варум назвала период СССР «семидесятилетним рабством»

Обновлено в 12:36
Экономика

Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla

Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
Обновлено вчера в 20:48
Экономика

Эксперт рассказал, как не разориться в отпуске

Эксперт проекта по повышению уровня финансовой грамотности Минфина России, заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров рассказал РИА Новости, что рассчитывать стоимость отпуска лучше с помощью специальной формулы.
Обновлено в 00:53
Общество

Мэр Екатеринбурга встретился с противниками храма в сквере

В Екатеринбурге глава города Александр Высокинский встретился с противниками строительства храма на территории сквера возле Театра драмы.
Обновлено в 08:29
Политика

В российском посольстве упрекнули британские СМИ в публикации фейков

"Представляется, что СМИ Великобритании не задумываются о последствиях, которые несут их публикации для российско-британских отношений, а ведь они весьма ощутимы", - продолжил он.
Обновлено в 11:53
Происшествия

СМИ сообщили о прерванном взлете рейса SSJ-100 из Ульяновска в Москву

Обновлено в 17:43
Происшествия

В Красноярском крае загорелся двухэтажный жилой дом

Для размещения пострадавших подготовлены два пункта - на базе гостиницы "Север" и дома культуры - общей вместимостью 130 человек.
Обновлено в 16:02
Политика

Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого Курта Волкера

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера орденом князя Ярослава Мудрого V степени.
Обновлено в 16:57
Политика

Вице-канцлер Австрии попросил об отставке

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе попросил об отставке после разговора с канцлером Себастьяном Курцем.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Сообщения о минировании четырех московских вокзалов оказались ложными

Угрозы взрывов после анонимных сообщений о "минировании" четырех вокзалов в центре Москвы не подтвердились, опасные предметы не обнаружены, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 14:44
Происшествия

Суд арестовал мужчину, выбросившего собаку с 4 этажа в Колпине

Обновлено в 10:26
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

1. 12 миллиардов рублей нашли в трех квартирах 17 мая «Росбалт» со ссылкой на свои источники в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России сообщил об изъятии рекордного количества «черной» наличности — суммы, эквивалентной 12 миллиардам рублей.
Обновлено вчера в 08:50
Хоккей

Швеция одолела Швейцарию на ЧМ-2019

Сборная Швеции победила Швейцарию в матче группового этапа чемпионата мира - 2019 по хоккею, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:11
Музыка

Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»

Обновлено в 15:08
Футбол

Программа «Инсайдеры» расскажет о положении дел в «Рубине»

Герой выпуска – гендиректор ФК «Рубин» Рустем Сайманов, который расскажет о финансовом положении клуба и зарплатах игроков.
Обновлено в 14:08
Общество

Московскую квартиру Юлии Скрипаль пытаются продать

Виктория предположила, что Юлия сделает заявление с разрешения английского правительства в ближайшее время.
Обновлено в 08:30
Недвижимость

Ипотечным ставкам предрекли скорое снижение

В ближайшем будущем в России разовьется тенденция на снижение ставок по ипотеке.
Обновлено вчера в 09:46
Общество

Ципрас потребовал признания геноцида понтийских греков

Греция не требует отмщения за геноцид понтийских греков, но требует справедливости и признания преступления Турцией, заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас на встрече с понтийскими греками.
Обновлено в 13:07
Футбол

Казанский «Зенит» проиграл в финале Лиги чемпионов

Год назад казанцы обыграли в финале как раз волейболистов Лубе Чивитановы.
Обновлено в 14:46
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