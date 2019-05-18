Политика
Китай призвал США к сдержанности в отношении ИранаРИА Новости 11:44
Глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео призвал США действовать осторожно с Ираном и не нагнетать обстановку, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.
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Происшествия
Адепты СССР атаковали мобильную лабораторию по тестированию на ВИЧ
Бесплатный анализ крови проводился в ходе Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, которая посвящена Дню памяти умерших от СПИДа.
Обновлено в 12:14
Музыка
Сергей Лазарев выступил на финале «Евровидения»
Певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на "Евровидении-2019" в Тель-Авиве, выступил на финальном шоу.
Обновлено в 15:40
Политика
Саакашвили рассказал, как Зеленский должен относиться к России
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Зеленский должен забыть о двусторонних переговорах с Россией, а также сконцентрироваться на борьбе с Порошенко.
Обновлено в 20:17
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено вчера в 05:17
Шоу-бизнес
Инессе Шевчук подарили автомобиль за 20 миллионов
Инесса Шевчук опубликовала фото подарков, одним из которых стала эксклюзивная машина класса люкс.
Обновлено в 21:00
Футбол
Программа «Инсайдеры» расскажет о положении дел в «Рубине»
Герой выпуска – гендиректор ФК «Рубин» Рустем Сайманов, который расскажет о финансовом положении клуба и зарплатах игроков.
Обновлено в 14:08
Общество
«Когда меня спрашивают из госструктур, чем нам, бизнесу, помочь, я всегда отвечаю: «Вы просто не мешайте, и все – это лучшая помощь!»
Участниками мероприятия стали представители названного делового сословия из разных его сегментов, а также банковского сектора и госструктур, чья деятельность направлена на оказание финансовой и не только поддержки некрупным омским предпринимателям.
Обновлено вчера в 23:16
Музыка
Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе
Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено в 11:09
Происшествия
В Москве задержали сожителя бросившей дочку в поликлинике матери
21-летней матери вменяют, помимо похищения, оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Возгорание на свалке около аэропорта Пулково локализовали
Несанкционированная свалка горит на площади 500 квадратных метров в километре от аэропорта Пулково в Ленобласти, возгорание удалось локализовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 11:42
Общество
Кто заплатит за лифты в домах Еревана? Разъяснения столичной мэрии
Лифты в зданиях Еревана заменят за счет жильцов: власти разработали новую формулу >> Заметим, что мэрия Еревана уже не раз встречалась с производителями лифтов – из России, Беларуси и других стран.
Обновлено в 09:44
Общество
Гороскоп на 19 мая
Гороскоп обещает принести долгожданное душевное равновесие.
Обновлено в 18:12
Политика
Саудовский король призвал созвать экстренный саммит арабских лидеров
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд призвал лидеров арабского мира провести экстренный саммит в Мекке 30 мая.
Обновлено в 18:26
Наука
Древние каменные кувшины обнаружили в Лаосе
Археологи из Австралийского национального университета нашли 15 прежде неизвестных площадок, где расположено 137 гигантских кувшинов.
Обновлено в 09:26
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины
Новоизбранный президент Владимир Зеленский уверен, что Крым вернется в состав Украины.
Обновлено в 09:02
Общество
В Улан-Удэ назревает «мусорный» конфликт
"Жест доброй воли" Напомним, "мусорный" оператор приступил к своим обязанностям с 1 апреля по всей Бурятии, в том числе и в Улан-Удэ.
Обновлено вчера в 19:00
Политика
У чиновников аппарата правительства РФ нашли недвижимость в Европе
Самым богатым чиновником аппарата правительства РФ оказался Сергей Куликов, который занимает пост первого замглавы коллегии военно-промышленной комиссии: согласно данным в декларации, он заработал 46,9 млн рублей.
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
США начнут платить партнерам за отказ от российского оружия
Власти США намерены расширить список стран, которым будет выплачиваться компенсация на покупку американской военной техники в случае отказа от российского и китайского оружия.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Росавиация назвала ошибки экипажа SSJ, сгоревшего в Шереметьеве
Росавиация 17 мая представила отчет, в котором рассказывается о действиях экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ), который потерпел крушение 5 мая в Шереметьево В документе Росавиации говорится, что капитан самолета несколько раз пытался отклонить судно то вверх, то вниз, прикладывая при этом максимальное усилие, пишет RT .
Обновлено вчера в 14:53
Интернет
Google объявила о скором закрытии сервиса Jump
Компания Google закроет сервис для обработки видео Jump 28 июня 2019 года. Об этом сообщается в блоге компании.
Обновлено в 06:17
Общество
Потерявшегося ребенка в Новой Москве нашли живым
Ребенка, потерявшегося в лесу в Новой Москве, возле поселка Кокошкино, нашли живым и невредимым.
Обновлено в 16:59
Наука
Российские ученые создали бесконтактное устройство для борьбы с бессонницей
Бесконтактный прибор для борьбы с бессонницей и улучшения качества сна создали ученые из Центра нейротехнологий сна и бодрствования и Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, им уже заинтересовались представители гостиничного бизнеса, заявил РИА Новости гендиректор центра Илья Блохин.
Обновлено в 21:09
Спорт
Хореограф Загитовой: отвечу один раз — интервью с Медведевой не видел
Хореограф группы тренера Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз опроверг мнение, что музыка для нового показательного номера Алины Загитовой — композиция Билли Айлиш Bad guy — была выбрана после интервью воспитанницы той же команды Евгении Медведевой, которая теперь тренируется в Канаде.
Обновлено в 18:08
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорт» в финале Кубка Англии
Обновлено в 16:15
Происшествия
В Югре три человека утонули из-за перевернувшейся лодки
Обновлено в 12:27
Политика
В США раскрыли «настоящую» цену Су-57
76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00
Политика
В Австрии разразился правительственный кризис
Ранее в Австрии была опубликована видеозапись 2017 года, на которой Штрахе обещал «племяннице российского олигарха», как ее называют австрийские СМИ, преференции в бизнесе в обмен на финансирование его ультраправой Австрийской партии свободы.
Обновлено в 18:07
Музыка
Верка Сердючка перепела победительницу Евровидения прошлого года
Композиция, с которой Нетта Барзилай в прошлом году принесла победу Израилю, понравилась публике в исполнении Верки Сердючки.
Обновлено вчера в 18:39