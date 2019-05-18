Китай призвал США к сдержанности в отношении ИранаРИА Новости 11:44

Глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео призвал США действовать осторожно с Ираном и не нагнетать обстановку, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.

Китай призвал США к сдержанности в отношении Ирана

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