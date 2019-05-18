Политика

Китай призвал США к сдержанности в отношении ИранаРИА Новости 11:44

Глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео призвал США действовать осторожно с Ираном и не нагнетать обстановку, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.
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МИД Китая призвал Вашингтон проявлять сдержанность в торговых переговорах с Пекином

ТАСС12:18

Ван – Помпео: не заходите слишком далеко

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МИД КНР: Китай готов вести торговые переговоры с США на равноправной основе

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Глава МИД КНР призвал США не нагнетать обстановку вокруг Ирана

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Глава МИД Китая вступился за Иран перед Помпео

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Китай назвал условие для продолжения торговых переговоров с США

Ведомости12:15

Китай назвал условие продолжения торговых переговоров с США

РИА Новости11:34
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Музыка

Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»

Европейский вещательный союз (EBU) отстранил от голосования в финале музыкального конкурса «Евровидение» членов белорусского жюри.
Обновлено в 15:08
Политика

Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой

Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
Обновлено в 06:48
Политика

В МИД Украины назвали приглашенных на инаугурацию Зеленского политиков

Обновлено в 13:11
Музыка

Победителем «Евровидения-2019» стали Нидерланды

В финале музыкального конкурса «Евровидение-2019», прошедшего в Тель-Авиве, победил нидерландский певец Дункан Лоуренс, который исполнил песню Arcade.
Обновлено в 19:15
Музыка

Семья проигравшего финалиста «Голоса» заявила, что их использовали

Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено в 12:53
Армия и оружие

Китайские специалисты оценили шаг по размещению С-350 в Сибири

Специалисты китайского издательства Sohu оценили шаг российского Минобороны по размещению комплексов С-350 «Витязь» в Сибири.
Обновлено в 13:24
Транспорт

МЦД-1 и МЦД-2 планируют полностью завершить к 2022 году

Проект МЦД-1 и МЦД-2 планируют полностью завершить к 2022 году, а движение будет запущено уже в 2019 году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 06:30
Общество

Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Технологии

Сбой произошел в работе Facebook

Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.
Обновлено вчера в 20:04
Общество

Вложить 120 миллионов или снести: в Южно-Сахалинске решат вопрос с 30-летним недостроем

Обновлено в 19:25
Политика

В США раскрыли «настоящую» цену Су-57

76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00
Музыка

Мадонна впервые выступила на «Евровидении»

Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС.
Обновлено в 18:27
Здоровье

Полиция сорвала пикет перед Минздравом Азербайджана

В Баку журналист-фрилансер Теймур Керимов был задержан за проведение одиночной акции протеста перед Минздравом страны.
Обновлено в 18:50
Происшествия

Сожителя оставившей ребенка в московской поликлинике женщины задержали

Следователи задержали сожителя женщины, оставившей маленькую дочь в московской поликлинике.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Возгорание на свалке около аэропорта Пулково локализовали

Несанкционированная свалка горит на площади 500 квадратных метров в километре от аэропорта Пулково в Ленобласти, возгорание удалось локализовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 11:42
Здоровье

Умная, водородная, с перегноем: как торговцы наживаются на продаже воды

Еще с евангельских времен многим не дает покоя история превращения воды в вино.
Обновлено в 14:12
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорт» в финале Кубка Англии

Обновлено в 16:15
Армия и оружие

Большой противолодочный корабль «Североморск» вернулся из похода

Большой противолодочный корабль Северного флота "Североморск" в субботу прибыл в главную базу из дальнего похода.
Обновлено в 10:35
Здоровье

В Москве выбрали лучшую медицинскую сестру

Обновлено в 11:22
Происшествия

Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге

В результате аварии с участием автобуса в Калининском районе Санкт-Петербурга пострадали десять человек.
Обновлено в 15:10
Спорт

Фигуристка Трусова признана лучшим молодым спортсменом в Европе

Обновлено в 15:40
Здоровье

Бельгийские медики выступили против вегетарианства для детей

Бельгийские медики выступили против вегетарианской диеты для детей.
Обновлено в 18:10
Происшествия

Нападение на Шварценеггера в Африке попало на видео

Известный культурист и актер Арнольд Шварцнеггер пережил нападение во время его поездки в Южную Африку, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес

Дочь Муслима Магомаева: «Папе мешала семья»

Семья Муслима Магомаева не любит общаться с журналистами, а его дочь Марина до последнего хранила молчание, но не смогла сдержаться, когда на телевидении с завидной регулярностью стали появляться «внебрачные» дети отца.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили обстрел Дамаска

Обновлено в 02:22
Общество

Познер предрек трагический конец человечества

Журналист Владимир Познер заявил, что пессимистично настроен в отношении судьбы человечества.
Обновлено в 10:21
Политика

США могут ратифицировать соглашение USMCA до конца июля

Новое торговое соглашение США, Мексики и Канады USMCA (The United States — Mexico — Canada Agreement) может быть ратифицирован до конца июля 2019 года.
Обновлено в 18:57
Политика

Саудовский король созвал экстренный саммит арабских лидеров в Мекке

Король Саудовской Аравии Сальман призвал лидеров арабского мира провести экстренный саммит в Мекке на фоне обострения отношений с Ираном, передает официальное саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на высокопоставленный источник в МИД королевства.
Обновлено в 17:17
Армия и оружие

Эстония заподозрила Россию в подготовке к вооруженному конфликту

Министр обороны Эстонии Юри Луйк, выступая в Таллине на конференции памяти бывшего президента Леннарта Мери, предупредил, что Россия, возможно, готовится к вооруженному конфликту на западном направлении.
Обновлено в 16:45
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