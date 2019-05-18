Политика
Китай призвал США к сдержанности в отношении ИранаРИА Новости 11:44
Глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео призвал США действовать осторожно с Ираном и не нагнетать обстановку, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.
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Политика
Вице-канцлер Австрии попросил об отставке
Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе попросил об отставке после разговора с канцлером Себастьяном Курцем.
Обновлено в 06:43
Наука
В Швеции найдены древнейшие предки викингов
В результате выяснилось, что проживавшие на данной территории люди генетически были близки другим охотникам-собирателям в Швеции и ранним мезолитическим популяциям, которые проживали на территории Европы в эпоху последнего оледенения.
Обновлено 15 мая в 22:22
Политика
Зеленский заявил, что Украина вернет Крым
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина вернет Крым.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
В МИД Саудовской Аравии прокомментировали ситуацию вокруг Ирана
МИД Саудовской Аравии призвал мировое сообщество занять жёсткую позицию в отношении Ирана.
Обновлено в 21:23
Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования на «Евровидении»
Организаторы конкурса дисквалифицировали белорусское жюри перед финалом. Это произошло из-за разглашения оценок коллегии во время интервью.
Обновлено в 14:53
Музыка
Первый канал аннулировал итоги голосования в финале шоу «Голос. Дети»
Ведущий выразил уверенность, что Первый канал проверит результаты голосования, и призвал не травить Микеллу.
Обновлено 16 мая в 07:57
Футбол
Владелец «Монако» Рыболовлев поздравил игроков с победой над «Амьеном»
В матче 37-го тура чемпионата Франции "Монако" дома победил "Амьен" (2:0), передает "Советский спорт".
Обновлено в 21:01
Хоккей
Сборная России победила команду Латвии на ЧМ-2019
Мужская хоккейная сборная команда России обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии.
Обновлено в 08:48
Футбол
Программа «Инсайдеры» расскажет о положении дел в «Рубине»
Герой выпуска – гендиректор ФК «Рубин» Рустем Сайманов, который расскажет о финансовом положении клуба и зарплатах игроков.
Обновлено в 14:08
Общество
Эксперт рассказал, кто чаще всего страдает от бессонницы
Около 30% россиян страдают от бессонницы, в основном это жители больших городов, рассказал РИА Новости гендиректор Центра нейротехнологий сна и бодрствования Илья Блохин.
Обновлено в 21:17
Музыка
Победителем Евровидения-2019 стал представитель Нидерландов
Обновлено в 20:38
Общество
Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Обновлено в 07:00
Происшествия
Нападение на Шварценеггера в Африке попало на видео
Известный культурист и актер Арнольд Шварцнеггер пережил нападение во время его поездки в Южную Африку, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:36
Музыка
Google определил возможных победителей «Евровидения-2019»
Корпорация Google представила рейтинг участников «Евровидения-2019», составленный на основе запросов в поисковой системе пользователей из разных стран.
Обновлено вчера в 15:19
Происшествия
Адепты СССР атаковали мобильную лабораторию по тестированию на ВИЧ
Бесплатный анализ крови проводился в ходе Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, которая посвящена Дню памяти умерших от СПИДа.
Обновлено в 12:14
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Происшествия
В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема
Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 17:51
Здоровье
Считавшиеся полезными напитки связали с риском ранней смерти
Обновлено в 07:09
Происшествия
На юге Москвы произошел пожар на складе с пластиком
Пожар произошел в складском здании во втором Котляковском переулке в Москве, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.
Обновлено в 22:14
Происшествия
Миллиарды полковников ФСБ показали на видео
В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено в 13:29
Музыка
Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе
Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено в 11:09
Армия и оружие
Россию заподозрили в подготовке вооруженного конфликта с Эстонией
Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил о подготовке Россией вооруженного конфликта на западном направлении.
Обновлено в 17:51
Общество
Самым богатым омбудсменом Забайкалья стал Николай Каргин
Обновлено в 22:05
Наука
Древний манускрипт Войнича расшифровали в Англии
Обновлено 16 мая в 22:40
Армия и оружие
Эрдоган сообщил о возможности совместного с Россией производства С-500
Обновлено в 19:13
Гаджеты
Базовая частота прототипа серверного 32-ядерного CPU AMD Epyc нового поколения — 1,7 ГГц
Как известно, AMD несколько изменила планы, так что в третьем квартале мы получим сразу и настольные семинанометровые CPU Ryzen, и серверные семинанометровые CPU Epyc, хотя вторые должны были выйти существенно раньше.
Обновлено в 14:44
Армия и оружие
США собираются платить странам за отказ от российского оружия
Вашингтон хочет помочь партнерам стать независимыми от российских поставок США хотят расширить список стран, которые получат компенсации на покупку американской военной техники, если откажутся от китайского и российского оружия, пишет газета "Известия" со ссылкой на Defense One.
Обновлено в 09:13
Общество
В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире
Обновлено в 22:22