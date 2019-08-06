США официально назвали Китай валютным манипулятором, а НБК начал сдерживать сильные темпы обесценения нацвалюты. Китай предпринял шаги, чтобы замедлить падение юаня, так как последствия снижения курса в понедельник продолжали оказывать давление на рынки.

Культура Актер Валентин Гафт госпитализирован с инсультом Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. Он около недели находится в одной из московских больниц.

Происшествия Женщина и двое детей погибли в ДТП в Саратовской области Три человека погибли в автомобильной аварии, которая произошла в Красноармейском районе Саратовской области утром в среду, 7 августа.

Политика В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.

Экономика «Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.

Футбол Газзаев не исключил возвращение к тренерской деятельности Экс-наставник ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев не исключил возвращение к тренерской деятельности, передает ТАСС.

Общество Задержанные на акции 27 июля задолжали 26 миллионов рублей Общая сумма задолженностей у лиц, задержанных ранее на несогласованной акции 27 июля в центре столицы, составляет около 26 миллионов рублей.

Общество Четверть детей в России оказались за чертой бедности По итогам 2017 года 45% детей, живущих на селе, росли в малоимущих семьях, следует из данных Росстата.

Транспорт В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.

Политика Партия Зеленского назвала четырех кандидатов на пост премьера Украины Кандидат в депутаты Рады от партии "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что политсила рассматривает четырех кандидатов на должность премьер-министра Украины.

Общество Росстат назвал основные причины незанятости граждан Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.

Шоу-бизнес Надя Ручка ответила на слухи о романе с Александром Серовым Певица, известная российской публике длительным участием в группе «Блестящие» опровергла слухи о приписываемом ей романе с Александром Серовым.

Общество Более половины жителей РФ имеют непогашенные кредиты Более половины жителей России (51%) имеют непогашенные кредиты (51%).

Происшествия Пять грузовых вагонов сошли с рельсов под Екатеринбургом Пять пустых вагонов грузового поезда сошли с рельсов Свердловской железной дороги (СвЖД), по предварительным данным, повреждена контактная сеть.

Общество Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.

Политика Бишкек направил ноту протеста Минску из-за встречи Лукашенко и Бакиева Причиной возмущения стала состоявшаяся накануне встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с проживающим в этой стране Бакиевым.

Армия и оружие Зеленский созвал силовиков на совещание из-за ситуации в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за обстрела в Донбассе, в результате которого погибли четверо украинских военных.

Происшествия В Копенгагене прогремел мощный взрыв у здания налоговой инспекции Мощный взрыв произошел у здания налоговой инспекции в Копенгагене вечером во вторник, утром в среду место взрыва посетил министр налоговой политики Дании Мортен Бёдсков (Morten Bødskov), сообщает издание DR. По данным полиции, взрыв произошел около 22.00 вечера по местному времени (23.00 мск) во вторник.

Армия и оружие Пентагон заявил о возрождении ИГ в Сирии Террористы «Исламского государства» (ИГ, экстремистская группировка, запрещена в России) укрепляют позиции в Ираке и намерены возродить свои силы в Сирии.

Экономика ЦБ обнаружил в Минбанке «центр управления полетами» на 80 млрд рублей Банк России обнаружил, что санируемый Московский индустриальный банк (Минбанк) координировал действия заемщиков из разных регионов, сообщил «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев.

Происшествия Шесть россиян пострадали в ДТП в Турции Пострадали шестеро россиян, они доставлены в больницы. Двое госпитализированы в Анталье, четверо в Аланье.

Футбол Агент Малкома прокомментировал проявление расизма фанатами «Зенита» Луис Фернандо Гарсия, агент Малкома, перешедшего этим летом за 40 млн евро из «Барселоны» в «Зенит», прокомментировал шумиху вокруг якобы расистского баннера, появившегося на «Вираже» во время матча с «Краснодаром» (1:1). Британский таблоид The Sun заявил, что фанаты не приняли футболиста, а сам игрок уедет из Петербурга уже зимой.

Авто Эксперты проверили на безопасность новый Toyota RAV4 Самое пристальное внимание, само собой, было уделено совсем новому Toyota RAV4, который по итогам всех проведенных краш-тестов (включая лобовые столкновения с разной степенью перекрытия) получил высшую оценку за безопасность.

Политика Болтон: одной из причин выхода США из ДРСМД стал Китай США решили покинуть Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в том числе из-за действий Китай, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала Fox News.

Здоровье Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.