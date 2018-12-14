Политика
Китай заморозит повышение пошлин на продукцию американского автопрома
Китай заморозит повышение пошлин на продукцию американского автопромаИзвестия06:23
Китай на 90 дней заморозит введение дополнительных таможенных тарифов на импорт автомобилей и комплектующих из США, говорится в заявлении профильного комитета при Госсовете КНР.
Известия06:23
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 12:05, Ашберн
Армия и оружие
В МИД России отреагировали на создание армии Косово
В МИД России предупредили, что создание армии самопровозглашенного Косово может привести к возобновлению вооруженного конфликта в регионе.
Обновлено в 10:13
Политика
В Госдуму внесли законопроект об автономной работе Рунета
Сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой внесли в Госдуму законопроект, направленный на защиту устойчивой работы интернета в России при возникновении угрозы из-за рубежа.
Обновлено в 09:01
Армия и оружие
ДНР привела войска в полную боевую готовность
Подразделения народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) приведены в полную боевую готовность, сообщил заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.
Обновлено в 11:28
Политика
Лукашенко заподозрил Россию в стремлении присоединить Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции с журналистами в Минске заявил, что для него важно сохранить относительную независимость от других стран.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие
Российские стратегические ракетоносцы вылетели из Венесуэлы
Ранее на этой неделе в международном аэропорту Каракаса Майкетия совершили посадку два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил РФ.
Обновлено в 08:50
Политика
Лавров объяснил, зачем Бутина пошла на сделку со следствием
Россиянка Мария Бутина заключила сделку с правосудием США, чтобы получить возможность скорее освободиться и вернуться на родину.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
Эрдоган и Трамп договорились о более тесном сотрудничестве в Сирии
Лидеры договорились о более тесном сотрудничестве в Сирии, - отмечается в коммюнике.
Обновлено в 10:29
Политика
Кремль объяснил необходимость переговоров Путина и Трампа
Накануне, 13 декабря, советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что не видит «в обозримом будущем обстоятельств», при которых президенты провели бы встречу в то время, как украинские моряки остаются под арестом.
Обновлено в 06:40
Политика
УПЦ обвинила СБУ в принудительной перевозке митрополита в Киев
Руководитель юридического отдела Украинской православной церкви протоиерей Александр Бахов заявил, что служба безопасности Украины принудительно доставляет митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита из Черновицкой области в Киев, передает "112 Украина".
Обновлено в 07:49
Политика
Эрдоган потребовал экстрадиции ответственных за убийство Хашукджи
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от Саудовской Аравии экстрадировать ответственных за убийство журналиста Джамаля Хашукджи в Турцию, так как преступление было совершено в Стамбуле.
Обновлено в 10:08
Политика
В «Яндексе» объяснили выдачу поисковой системой даты смерти Порошенко
В пресс-службе компании «Яндекс» прокомментировали выдачу в поисковой системе даты смерти президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 04:31
Политика
Украинскому правительству предложили отменить поезда в Россию
Министерство инфраструктуры Украины внесло на рассмотрение правительства предложение об отмене железнодорожного сообщения с Россией, заявил глава министерства Владимир Омелян, сообщило 14 декабря информационное агентство «УНН».
Обновлено в 10:37
Политика
В Кремле ответили на слова Кадырова о финансировании Чечни
Регионам России всегда не хватает денег, и это совершенно нормальный вопрос развития, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что для развития республики необходимо больше бюджетных средств.
Обновлено в 06:31
Политика
Евросоюз не будет проводить новые переговоры по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй донесла до лидеров стран-членов ЕС информацию о трудностях, возникших при ратификации соглашения о Brexit в британском парламенте, однако это на решение совета не повлияло.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Меркель: саммит ЕС не нашел поводов отменять санкции против России
Участники саммита Евросоюза обсудили тему конфликта России и Украины и пришли к выводу, что в настоящий момент отсутствуют основания для смягчения санкционного режима, введенного против Москвы.
Обновлено в 10:24