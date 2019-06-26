Политика

Китай приостановит импорт свинины из КанадыПРАЙМ 01:36

Китай временно приостановил покупки канадского мяса. Причина: обнаружение фальшивых ветеринарных сертификатов на продукцию из Канады. Китайская таможня нашла при проверке мяса из Канады следы кормовой добавки рактопамин.
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Китай заморозил импорт канадской свинины

Комсомольская правдавчера в 23:40

Китай прекращает импорт мяса из Канады

REGNUMвчера в 19:20

КНР приостановит импорт свинины из Канады из-за поддельных документов

Life.ruвчера в 22:56

Китай временно приостановит импорт канадской свинины

Московский Комсомолецвчера в 21:46

Китай временно приостановит импорт свинины из Канады

ТАССвчера в 21:16

Китай отказался от канадского мяса

Российская газетавчера в 20:57

Китай запретит импорт свинины из Канады

Газета.Ruвчера в 23:08
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 04:49, Вашингтон
Театры

Актёры МХАТа попросили Путина вернуть Дорониной должность худрука

Татьяна Доронина была художественным руководителем МХАТа имени Горького более 30 лет.
Обновлено 24 июня в 17:39
Экономика

Шигабутдинов покинет пост гендиректора «ТАИФа»

Генеральный директор группы компаний «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов в интервью газете «Ведомости» рассказал о том, что решил покинуть свой пост.
Обновлено в 03:10
Политика

Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о Грузии и России

Член Севета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова советского и грузинского актера Вахтанга Кикабидзе о массовых протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 03:26
Авто

Opel представил новый Opel Corsa с бензиновым и дизельным моторами

Компания Opel представила хэтчбек Opel Corsa шестого поколения.
Обновлено в 03:28
Авто

Audi презентовала обновленный кроссовер Audi Q7

Компания Audi представила обновленный кроссовер Audi Q7.
Обновлено вчера в 21:30
Политика

На Украине посоветовали «разобрать к чертовой матери» Крымский мост

Украинский гидрогеолог Юрий Медовар считает, что строительство моста было колоссальной ошибкой Украинские СМИ снова публикуют мифы о Крымском мосте и его проблемах: гидрогеолог Юрий Медовар заявил, что мост "вызывает посадку уровня Керченского пролива", передают "РИА Новости (Крым )".
Обновлено в 02:11
Экономика

Роскомнадзор заведет новое административное дело против Google

Роскомнадзор планирует завести новое административное дело против Google. Об этом журналистам рассказал глава ведомства Александр Жаров.
Обновлено в 04:00
Наука

В случае возрождения мамонтов ученые хотят поселить их в Сибири

Обновлено в 03:58
Музыка

Погиб гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский

Обновлено в 04:44
Авто

Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер

Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.
Обновлено в 03:13
Армия и оружие

В ЛНР объяснили отступление украинских военных

Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

В Приангарье начались подтопления в связи с паводком

В Иркутской области из-за обильных дождей и подъема уровня воды в реках значительно обострилась паводковая обстановка.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Двое военнослужащих погибли при десантировании в Крыму

Обновлено в 03:53
Общество

Владельцы кафе в Тбилиси пожалели о сборе для россиян

На прошлой неделе на фоне антироссийских протестов в Грузии владельцы кафе EZO в Тбилиси, муж и жена Гио и Кристо, объявили в соцсетях, что вводят оккупационный сбор для тех, кто потребует меню на русском языке.
Обновлено в 03:50
Политика

Названы страны, проголосовавшие за Россию в ПАСЕ

В Instagram-аккаунте телеканала RT была опубликована статистика голосования за резолюцию, позволившую России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 02:43
Армия и оружие

СКР возбудил дела по фактам обстрела жителей Донбасса

Следственный комитет России возбудил несколько уголовных дел по фактам обстрелов украинскими военными жителей Донбасса.
Обновлено в 03:41
Происшествия

В Саратове предотвратили теракт

В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Под Красноярском ребенок два дня провел один в доме с трупом отца

Двухлетний ребенок двое суток провел один в квартире со своим умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату

В Уссурийском районном суде Приморского края вынесен приговор предпринимателю Виктору Гребневу, бывшему директору ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания", одного из подрядчиков строительства космодрома Восточный.
Обновлено в 01:23
Общество

Два российских ресторана впервые вошли в топ-20 лучших в мире

Впервые в истории сразу два российских ресторана попали в топ-20 лучших ресторанов мира в рейтинге The World’s 50 Best Restaurants.
Обновлено вчера в 14:43
Общество

На Урале мужчину оштрафовали за гомофобный комментарий

В Сысерти суд оштрафовал мужчину за гомофобный комментарий в интернете. Такое решение суд принял впервые в Свердловской области .
Обновлено в 03:30
Политика

Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕ

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Транспорт

Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав

Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
Обновлено в 01:35
Технологии

«Ростелеком» заявил о рекордном числе хакерских атак на «Прямую линию»

Количество хакерских атак на сайт и ресурсы «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году оказалось рекордным за все время проведения президентских «линий» в России, сообщила пресс-служба «Ростелекома».
Обновлено в 04:00
Происшествия

Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян

Обновлено в 04:01
Общество

Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»

Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
Обновлено в 03:37
Авто

BMW представил концепт электрического мотоцикла Vision DC Roadster

Новый электрический мотоцикл получил название BMW Vision DC Roadster и представлен в качестве концепта, подготовленного подразделением BMW Motorrad.
Обновлено в 04:18
Здоровье

Человек-дерево из Бангладеш просит ампутировать ему руки

Обновлено вчера в 06:59
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:26
Шоу-бизнес

Тодоренко сравнила свадебные хлопоты с подготовкой к мировому турне

Делясь эмоциями и свежими снимками в компании подруг, ведущая шоу «Пятница с Региной» отметила: они провели финальную примерку свадебного платья и нарядов подружек невесты.
Обновлено в 01:54
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