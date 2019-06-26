Политика
Китай приостановит импорт свинины из КанадыПРАЙМ 01:36
Китай временно приостановил покупки канадского мяса. Причина: обнаружение фальшивых ветеринарных сертификатов на продукцию из Канады. Китайская таможня нашла при проверке мяса из Канады следы кормовой добавки рактопамин.
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Театры
Актёры МХАТа попросили Путина вернуть Дорониной должность худрука
Татьяна Доронина была художественным руководителем МХАТа имени Горького более 30 лет.
Обновлено 24 июня в 17:39
Экономика
Шигабутдинов покинет пост гендиректора «ТАИФа»
Генеральный директор группы компаний «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов в интервью газете «Ведомости» рассказал о том, что решил покинуть свой пост.
Обновлено в 03:10
Политика
Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о Грузии и России
Член Севета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова советского и грузинского актера Вахтанга Кикабидзе о массовых протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 03:26
Авто
Opel представил новый Opel Corsa с бензиновым и дизельным моторами
Компания Opel представила хэтчбек Opel Corsa шестого поколения.
Обновлено в 03:28
Авто
Audi презентовала обновленный кроссовер Audi Q7
Компания Audi представила обновленный кроссовер Audi Q7.
Обновлено вчера в 21:30
Политика
На Украине посоветовали «разобрать к чертовой матери» Крымский мост
Украинский гидрогеолог Юрий Медовар считает, что строительство моста было колоссальной ошибкой Украинские СМИ снова публикуют мифы о Крымском мосте и его проблемах: гидрогеолог Юрий Медовар заявил, что мост "вызывает посадку уровня Керченского пролива", передают "РИА Новости (Крым )".
Обновлено в 02:11
Экономика
Роскомнадзор заведет новое административное дело против Google
Роскомнадзор планирует завести новое административное дело против Google. Об этом журналистам рассказал глава ведомства Александр Жаров.
Обновлено в 04:00
Наука
В случае возрождения мамонтов ученые хотят поселить их в Сибири
Обновлено в 03:58
Музыка
Погиб гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский
Обновлено в 04:44
Авто
Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер
Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.
Обновлено в 03:13
Армия и оружие
В ЛНР объяснили отступление украинских военных
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
В Приангарье начались подтопления в связи с паводком
В Иркутской области из-за обильных дождей и подъема уровня воды в реках значительно обострилась паводковая обстановка.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Двое военнослужащих погибли при десантировании в Крыму
Обновлено в 03:53
Общество
Владельцы кафе в Тбилиси пожалели о сборе для россиян
На прошлой неделе на фоне антироссийских протестов в Грузии владельцы кафе EZO в Тбилиси, муж и жена Гио и Кристо, объявили в соцсетях, что вводят оккупационный сбор для тех, кто потребует меню на русском языке.
Обновлено в 03:50
Политика
Названы страны, проголосовавшие за Россию в ПАСЕ
В Instagram-аккаунте телеканала RT была опубликована статистика голосования за резолюцию, позволившую России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 02:43
Армия и оружие
СКР возбудил дела по фактам обстрела жителей Донбасса
Следственный комитет России возбудил несколько уголовных дел по фактам обстрелов украинскими военными жителей Донбасса.
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Саратове предотвратили теракт
В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Под Красноярском ребенок два дня провел один в доме с трупом отца
Двухлетний ребенок двое суток провел один в квартире со своим умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату
В Уссурийском районном суде Приморского края вынесен приговор предпринимателю Виктору Гребневу, бывшему директору ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания", одного из подрядчиков строительства космодрома Восточный.
Обновлено в 01:23
Общество
Два российских ресторана впервые вошли в топ-20 лучших в мире
Впервые в истории сразу два российских ресторана попали в топ-20 лучших ресторанов мира в рейтинге The World’s 50 Best Restaurants.
Обновлено вчера в 14:43
Общество
На Урале мужчину оштрафовали за гомофобный комментарий
В Сысерти суд оштрафовал мужчину за гомофобный комментарий в интернете. Такое решение суд принял впервые в Свердловской области .
Обновлено в 03:30
Политика
Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕ
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Транспорт
Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав
Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
Обновлено в 01:35
Технологии
«Ростелеком» заявил о рекордном числе хакерских атак на «Прямую линию»
Количество хакерских атак на сайт и ресурсы «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году оказалось рекордным за все время проведения президентских «линий» в России, сообщила пресс-служба «Ростелекома».
Обновлено в 04:00
Происшествия
Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян
Обновлено в 04:01
Общество
Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
Обновлено в 03:37
Авто
BMW представил концепт электрического мотоцикла Vision DC Roadster
Новый электрический мотоцикл получил название BMW Vision DC Roadster и представлен в качестве концепта, подготовленного подразделением BMW Motorrad.
Обновлено в 04:18
Здоровье
Человек-дерево из Бангладеш просит ампутировать ему руки
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:26
Шоу-бизнес
Тодоренко сравнила свадебные хлопоты с подготовкой к мировому турне
Делясь эмоциями и свежими снимками в компании подруг, ведущая шоу «Пятница с Региной» отметила: они провели финальную примерку свадебного платья и нарядов подружек невесты.
Обновлено в 01:54