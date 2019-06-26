Политика

Китай приостановит импорт свинины из КанадыПРАЙМ 01:36

Китай временно приостановил покупки канадского мяса. Причина: обнаружение фальшивых ветеринарных сертификатов на продукцию из Канады. Китайская таможня нашла при проверке мяса из Канады следы кормовой добавки рактопамин.
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Китай заморозил импорт канадской свинины

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REGNUMвчера в 19:20

КНР приостановит импорт свинины из Канады из-за поддельных документов

Life.ruвчера в 22:56

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Китай временно приостановит импорт свинины из Канады

ТАССвчера в 21:16

Китай отказался от канадского мяса

Российская газетавчера в 20:57

Китай запретит импорт свинины из Канады

Газета.Ruвчера в 23:08
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Курс биткойна за сутки вырос почти на 14,5% и по состоянию на 8:20 по московскому времени достиг $12 867 за единицу криптовалюты, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.
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Скончался режиссер Валерий Харченко

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Курс грузинского лари упал до исторического минимума

За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.
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Строитель космодрома Восточный получил условный срок

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Концентрации выделяющих токсины бактерий в Байкале достигли предельных значений, теперь эта вода опасна.
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Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова ушла из компании

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Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
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Строительство первого российского вертолетоносца начнется в 2021 году

«В ГПВ-2027 включены два УДК, аванпроект подготовлен, техническое проектирование начнется в 2020 году, строительство головного корабля — в 2021 году», — сообщил собеседник агентства в кулуарах международного военно-технического форума «Армия-2019».
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Названа стоимость обновленного Changan CS35 для России

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С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
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Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко проведёт бой за вакантный титул чемпиона WBC в лёгком весе с Люком Кэмпбеллом.
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