Китай приостановит импорт свинины из КанадыПРАЙМ 01:36

Китай временно приостановил покупки канадского мяса. Причина: обнаружение фальшивых ветеринарных сертификатов на продукцию из Канады. Китайская таможня нашла при проверке мяса из Канады следы кормовой добавки рактопамин.

Общество Россиянина оштрафовали за гомофобный комментарий в Сети В Свердловской области суд оштрафовал мужчину на 5 тыс. руб за гомофобный комментарий в соцсети.

Происшествия В Италии арестованы более 120 членов «Каморры» В ходе спецоперации более 120 человек арестованы в различных районах Италии по обвинению в причастности к деятельности «Каморры» — неаполитанской мафиозной преступной группировки.

Кино Вин Дизель показал видео со съемок «Форсажа-9» Знаменитый американский актер Вин Дизель рассказал о первом съемочном дне девятой части киносериала «Форсаж».

Технологии Школьникам разрешат пользоваться интернетом на ЕГЭ Федеральный институт педагогических измерений может разрешить поиск информации в интернете на ЕГЭ по гуманитарным предметам.

Политика Комитет ПАСЕ предложил вернуть российской делегации ее полномочия Комитет по мониторингу Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовал вернуть российской делегации ее права, но выдвинул для этого ряд условий, говорится в соответствующей резолюции.

Футбол Барриос стал лучшим распасовщиком группового этапа Кубка Америки Полузащитник «Зенита» и сборной Колумбии Вильмар Барриос стал самым точным распасовщиком группового этапа Кубка Америки, который проходит в Бразилии, сообщает TyC Sports.

Экономика Курс биткойна превысил $12 000 впервые с января прошлого года Курс биткойна за сутки вырос почти на 14,5% и по состоянию на 8:20 по московскому времени достиг $12 867 за единицу криптовалюты, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.

Происшествия На Камчатке произошло сильное землетрясение Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на Камчатке, сообщает РИА "Новости".

Экономика Курс грузинского лари упал до исторического минимума За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.

Общество Вода в Байкале оказалась токсичной Концентрации выделяющих токсины бактерий в Байкале достигли предельных значений, теперь эта вода опасна.

Политика Мюллер выступит в конгрессе США 17 июля Спецпрокурор Соединённых Штатов Роберт Мюллер намерен выступить на слушаниях в американском конгрессе 17 июля.

Авто Компания Lightyear представила электрокар на солнечных батареях У новинки, естественно, есть функция зарядки и от домашней розетки: за 8 часов можно подзарядиться на поездку длиной до 400 км. Специалисты компании длительное время трудились над дизайном с аэродинамической точки зрения и решали задачу с установкой солнечных панелей.

Армия и оружие В России появится аналог американской летающей батареи АС-130 В России работают над созданием аналога американского самолета непосредственной поддержки сухопутных войск на поле боя АС-130.

Политика Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.

Общество Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове «В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.

Происшествия На отравителя газировкой в Москве завели уголовное дело Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы.

Армия и оружие Строительство первого российского вертолетоносца начнется в 2021 году «В ГПВ-2027 включены два УДК, аванпроект подготовлен, техническое проектирование начнется в 2020 году, строительство головного корабля — в 2021 году», — сообщил собеседник агентства в кулуарах международного военно-технического форума «Армия-2019».

Наука Ученые раскрыли новый механизм старения Ученые Университета Монаша (Австралия) определили факторы, которые влияют на старение иммунной системы.

Экономика Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.