Политика
Китай приостановит импорт свинины из КанадыПРАЙМ 01:36
Китай временно приостановил покупки канадского мяса. Причина: обнаружение фальшивых ветеринарных сертификатов на продукцию из Канады. Китайская таможня нашла при проверке мяса из Канады следы кормовой добавки рактопамин.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 03:21, Вашингтон
Культура
Картину Караваджо сняли с аукциона во Франции и продали иностранцу
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Общество
Россиянина оштрафовали за гомофобный комментарий в Сети
В Свердловской области суд оштрафовал мужчину на 5 тыс. руб за гомофобный комментарий в соцсети.
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Происшествия
В Италии арестованы более 120 членов «Каморры»
В ходе спецоперации более 120 человек арестованы в различных районах Италии по обвинению в причастности к деятельности «Каморры» — неаполитанской мафиозной преступной группировки.
Обновлено в 03:03
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Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа
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Кино
Вин Дизель показал видео со съемок «Форсажа-9»
Знаменитый американский актер Вин Дизель рассказал о первом съемочном дне девятой части киносериала «Форсаж».
Обновлено в 01:01
Технологии
Школьникам разрешат пользоваться интернетом на ЕГЭ
Федеральный институт педагогических измерений может разрешить поиск информации в интернете на ЕГЭ по гуманитарным предметам.
Обновлено вчера в 20:54
Наука
Ученые: Если мамонты возродятся, их можно было бы расселить в Сибири
Эксперты уверены, что в Сибири может появиться экосистема, снова пригодная для жизни мамонта.
Обновлено в 03:16
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Комитет ПАСЕ предложил вернуть российской делегации ее полномочия
Комитет по мониторингу Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовал вернуть российской делегации ее права, но выдвинул для этого ряд условий, говорится в соответствующей резолюции.
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Футбол
Барриос стал лучшим распасовщиком группового этапа Кубка Америки
Полузащитник «Зенита» и сборной Колумбии Вильмар Барриос стал самым точным распасовщиком группового этапа Кубка Америки, который проходит в Бразилии, сообщает TyC Sports.
Обновлено вчера в 17:09
Экономика
Курс биткойна превысил $12 000 впервые с января прошлого года
Курс биткойна за сутки вырос почти на 14,5% и по состоянию на 8:20 по московскому времени достиг $12 867 за единицу криптовалюты, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.
Обновлено в 01:32
Кино
Скончался режиссер Валерий Харченко
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
На Камчатке произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на Камчатке, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 05:45
Экономика
Курс грузинского лари упал до исторического минимума
За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия
Строитель космодрома Восточный получил условный срок
Обновлено вчера в 22:29
Общество
Вода в Байкале оказалась токсичной
Концентрации выделяющих токсины бактерий в Байкале достигли предельных значений, теперь эта вода опасна.
Обновлено в 02:13
Политика
Мюллер выступит в конгрессе США 17 июля
Спецпрокурор Соединённых Штатов Роберт Мюллер намерен выступить на слушаниях в американском конгрессе 17 июля.
Обновлено вчера в 22:05
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова ушла из компании
Обновлено в 03:10
Общество
На месте ракетного завода в Москве построят гигантский деловой центр
Позднее стороны договорились о совместном развитии территории.
Обновлено вчера в 17:37
Авто
Компания Lightyear представила электрокар на солнечных батареях
У новинки, естественно, есть функция зарядки и от домашней розетки: за 8 часов можно подзарядиться на поездку длиной до 400 км. Специалисты компании длительное время трудились над дизайном с аэродинамической точки зрения и решали задачу с установкой солнечных панелей.
Обновлено вчера в 09:04
Армия и оружие
В России появится аналог американской летающей батареи АС-130
В России работают над созданием аналога американского самолета непосредственной поддержки сухопутных войск на поле боя АС-130.
Обновлено в 01:57
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Общество
Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове
«В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.
Обновлено вчера в 20:55
Происшествия
На отравителя газировкой в Москве завели уголовное дело
Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы.
Обновлено вчера в 12:03
Армия и оружие
Строительство первого российского вертолетоносца начнется в 2021 году
«В ГПВ-2027 включены два УДК, аванпроект подготовлен, техническое проектирование начнется в 2020 году, строительство головного корабля — в 2021 году», — сообщил собеседник агентства в кулуарах международного военно-технического форума «Армия-2019».
Обновлено в 02:26
Авто
Названа стоимость обновленного Changan CS35 для России
Обновлено в 03:04
Армия и оружие
В Афганистане погибли двое американских военнослужащих
Обновлено в 01:05
Наука
Ученые раскрыли новый механизм старения
Ученые Университета Монаша (Австралия) определили факторы, которые влияют на старение иммунной системы.
Обновлено в 01:05
Экономика
Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий
С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено вчера в 08:36
Единоборства
Ломаченко встретится с Кэмпбеллом 31 августа
Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко проведёт бой за вакантный титул чемпиона WBC в лёгком весе с Люком Кэмпбеллом.
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