Политика
Китай приостановит импорт свинины из КанадыПРАЙМ 01:36
Китай временно приостановил покупки канадского мяса. Причина: обнаружение фальшивых ветеринарных сертификатов на продукцию из Канады. Китайская таможня нашла при проверке мяса из Канады следы кормовой добавки рактопамин.
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Политика
В Киеве задержан сын владельца Луганского ликеро-водочного завода
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У бывшего внештатного советника экс-президента Украины Петра Порошенко, кандидата в народные депутаты от партии «Европейская солидарность» Юрия Бирюкова проходят обыски.
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Из-за повышения уровня воды в Приангарье реки подтопляют посёлки
В Нижнеудинске девять приусадебных участков подтопило из-за повышения уровня воды в реке Уда.
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У французского короля Людовика Святого нашли цингу
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Алибасов показал результаты проверки на психоактивные вещества
Продюсер Бари Алибасов показал заключение из лаборатории, согласно которому в его крови нашли психотропные вещества — феназепам и хлорпротиксен.
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Актер Олег Басилашвили высказался о конфликте России и Грузии
В среду, 26 июня, народный артист СССР Олег Басилашвили прокомментировал конфликт России и Грузии.
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Ранее бывший полковник российского ГРУ Сергей Скрипаль впервые после инцидента в Солсбери позвонил родственникам.
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Жена Боккетти – болельщику «Спартака»: Да он еще не уходит
Екатерина Боккетти, жена защитника Спартака Сальваторе Боккетти, оставила запись в своем Instagram, выложив семейное фото.
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Выпускникам на ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом
Выпускникам 9-х и 11-х классов в будущем разрешат пользоваться на выпускных экзаменах интернетом.
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Армия и оружие
Столтенберг пригрозил ответить России из-за ситуации вокруг ДРСМД
НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.
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Исследователи из Ноттингемского университета в Великобритании пришли к заключению, что кофе помогает бороться с диабетом и ожирением.
Обновлено 24 июня в 13:47
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Названа рекордная скорость при нарушении на Крымском мосту
На Крымском мосту размещены десять комплексов фотофиксации нарушений, а дорожная обстановка в онлайн-режиме отображается в центре управления движением на таманском берегу.
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Кровля склада горит в Подмосковье
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Мехмет Топал спустя 7 лет покинул «Фенербахче»
В турецкой команде 33-летний хавбек играл на протяжении 7 лет.
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