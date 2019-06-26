Китай приостановит импорт свинины из КанадыПРАЙМ 01:36

Китай временно приостановил покупки канадского мяса. Причина: обнаружение фальшивых ветеринарных сертификатов на продукцию из Канады. Китайская таможня нашла при проверке мяса из Канады следы кормовой добавки рактопамин.

Политика В Киеве задержан сын владельца Луганского ликеро-водочного завода Сотрудники Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины задержали в Киеве сына владельца ликеро-водочного завода "Луга-Нова" (Луганская область) Дмитрия Держака, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Футбол РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лиге На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Политика У экс-советника Порошенко проходят обыски У бывшего внештатного советника экс-президента Украины Петра Порошенко, кандидата в народные депутаты от партии «Европейская солидарность» Юрия Бирюкова проходят обыски.

Происшествия Под Красноярском ребенок два дня просидел в квартире с мертвым отцом В городе Назарово Красноярского края двухлетний мальчик провел два дня в квартире с телом умершего отца.

Политика Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией.

Политика Комитет ПАСЕ предложил вернуть полномочия делегации РФ Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Происшествия Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы У здания Минстроя в центре Москвы мужчина облил себя бензином и требует встречи с представителем властей.

Политика Правительство продлило продовольственное эмбарго до конца 2020 года Россия до 31 декабря 2020 года продлила продовольственное эмбарго в отношении ряда товаров для ЕС, США и Украины и других стран, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Происшествия Из-за повышения уровня воды в Приангарье реки подтопляют посёлки В Нижнеудинске девять приусадебных участков подтопило из-за повышения уровня воды в реке Уда.

Наука У французского короля Людовика Святого нашли цингу Французский король Людовик IX Святой незадолго до смерти мог страдать от цинги, говорится в статье, опубликованной в Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery.

Происшествия Алибасов показал результаты проверки на психоактивные вещества Продюсер Бари Алибасов показал заключение из лаборатории, согласно которому в его крови нашли психотропные вещества — феназепам и хлорпротиксен.

Политика Актер Олег Басилашвили высказался о конфликте России и Грузии В среду, 26 июня, народный артист СССР Олег Басилашвили прокомментировал конфликт России и Грузии.

Политика Племянница Скрипаля допустила его сделку с Британией перед отравлением Ранее бывший полковник российского ГРУ Сергей Скрипаль впервые после инцидента в Солсбери позвонил родственникам.

Общество Роскомнадзор начал готовить провайдеров к закону о суверенном Рунете Роскомнадзор начал подготовку к вступлению в силу закона о суверенном Рунете и уже направил операторам связи по всей стране запросы на предоставление необходимых для реализации положений закона данных.

Технологии Выпускникам на ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом Выпускникам 9-х и 11-х классов в будущем разрешат пользоваться на выпускных экзаменах интернетом.

Армия и оружие Столтенберг пригрозил ответить России из-за ситуации вокруг ДРСМД НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.

Наука Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением Исследователи из Ноттингемского университета в Великобритании пришли к заключению, что кофе помогает бороться с диабетом и ожирением.

Транспорт Названа рекордная скорость при нарушении на Крымском мосту На Крымском мосту размещены десять комплексов фотофиксации нарушений, а дорожная обстановка в онлайн-режиме отображается в центре управления движением на таманском берегу.

Политика Песков прокомментировал опрос «Левады» о пытках в полиции Кремль видел опрос "Левада-центра", посвященный пыткам в полиции, однако с материалом пока не ознакомился, заявил Дмитрий Песков.