Политика

Китай приостановит импорт свинины из КанадыПРАЙМ 01:36

Китай временно приостановил покупки канадского мяса. Причина: обнаружение фальшивых ветеринарных сертификатов на продукцию из Канады. Китайская таможня нашла при проверке мяса из Канады следы кормовой добавки рактопамин.
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Китай заморозил импорт канадской свинины

Комсомольская правдавчера в 23:40

Китай запретит импорт свинины из Канады

Газета.Ruвчера в 23:08

Китай прекращает импорт мяса из Канады

REGNUMвчера в 19:20

Китай временно приостановит импорт канадской свинины

Московский Комсомолецвчера в 21:46

Китай временно приостановит импорт свинины из Канады

ТАССвчера в 21:16

Китай отказался от канадского мяса

Российская газетавчера в 20:57

КНР приостановит импорт свинины из Канады из-за поддельных документов

Life.ruвчера в 22:56
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 02:18, Вашингтон
Армия и оружие

В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе

Обновлено вчера в 16:52
Политика

Суд обязал ЦИК Украины пересмотреть документы партии Саакашвили

Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК Украины повторно рассмотреть документы партии экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» для регистрации на выборы в Верховную раду.
Обновлено вчера в 19:52
Политика

В России снова могут запретить грузинское вино

Предыдущий конфликт между Москвой и Тбилиси уже приводил к запрету импорта из Грузии вина, который продлился с 2006 года по 2013-й.
Обновлено вчера в 19:39
Футбол

Бакаев: уверен, что матчи в Австрии станут полезными для «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от Кубка Париматч Премьер, матчи которого будут сыграны в Австрии с 26 июня по 4 июля.
Обновлено в 00:07
Политика

Мюллер выступит в конгрессе 17 июля

Спецпрокурор США Роберт Мюллер выступит на слушаниях в конгрессе США 17 июля, говорится в заявлении комитетов палаты представителей по судебный делам и по разведке.
Обновлено вчера в 21:24
Политика

В США нашли способ обойти запрет Трампа на торговлю с Huawei

Американские IT-компании нашли способ обойти указ президента США Дональда Трампа о запрете на сотрудничество с китайской компанией Huawei.
Обновлено в 01:55
Политика

Абэ решил встретиться с Путиным на G20

Обновлено вчера в 22:35
Политика

Назван размер первой зарплаты Зеленского на посту президента

Обновлено вчера в 09:52
Происшествия

Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату

Обновлено вчера в 22:08
Политика

Названы страны, проголосовавшие за Россию в ПАСЕ

Появились данные о том, какие страны поддержали резолюцию, которая позволяет делегации из России принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 01:58
Здоровье

Увлечение вейпами и кальянами может привести к слабоумию

Главный нарколог России Евгений Брюн предложил приравнять кальяны и вейпы к обычным сигаретам.
Обновлено в 01:43
Общество

Красноярским выпускникам подарили торт с надгробиями

Учеников школы №143 в честь окончания учебного года угостили тортом с надгробиями, сообщает паблик «Типичный Красноярск – столица Сибири».
Обновлено вчера в 23:38
Экономика

Nissan могут оштрафовать на $22 млн по делу Карлоса Гона

Комиссия по контролю за сделками на фондовом рынке Японии изучает вопрос о том, чтобы наложить на корпорацию Nissan штраф в размере около $22 млн за то, что допустила финансовые махинации ее бывшего руководителя Карлоса Гона, сообщает Kyodo.
Обновлено в 00:59
Наука

Разносчиками опасных «супербактерий» оказались все больничные мухи

Ученые выяснили, что больничные мухи переносят различные опасные бактерии и при этом они устойчивы к лекарствам.
Обновлено вчера в 05:31
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.
Обновлено вчера в 21:00
Хоккей

Тарасенко перенес операцию на левом колене

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко перенес артроскопическую операцию на левом колене, сообщает официальный сайт НХЛ.
Обновлено в 01:49
Происшествия

В Бурятии проверят информацию эвенков о произволе нефритчиков

Обновлено вчера в 01:47
Футбол

РФС введёт лимит на легионеров формата «8+17» с нового сезона

Российский футбольный союз (РФС) принял решение о новом формате лимита на легионеров с сезона-2020/21.
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия

Раскрыты вещества из арсенала московского отравителя

В ведомстве заявили, что от действий отравителя могли пострадать более 10 человек. Ущерб от его преступлений превышает 140 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 15:35
Политика

Украина отзывает своего посла при Совете Европы

Украина выступает против решения вернуть к работе в Парламентской ассамблее совета Европы Россию.
Обновлено вчера в 09:31
Шоу-бизнес

Петросян высмеял отравление Бари Алибасова

Юморист Евгений Петросян в инстаграме заявил, что отравление продюсера Бари Алибасова напомнило ему старую шутку.
Обновлено вчера в 17:43
Общество

Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей

Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 14:45
Авто

Новый кроссовер Toyota появится в России в 2020 году

Модель поделит платформу с хэтчбеком Yaris и станет самым маленьким SUV бренда. Мировая премьера новинки запланирована на конец 2019 года.
Обновлено вчера в 10:50
Общество

Алибасов теперь говорит, что память не терял

В начале недели стало известно, что диетолог продюсера Бари Алибасова Марият Мухина намерена подать на него в суд за клевету, сообщает "Телепрограмма".
Обновлено в 01:26
Происшествия

Ребенок в Красноярском крае два дня провел в квартире с мертвым отцом

Двухлетний мальчик двое суток провел один в квартире с умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
Обновлено в 01:36
Кино

Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Обновлено вчера в 21:13
Здоровье

Тюменские хирурги удалили 15-килограммовую опухоль мужчине

Обновлено в 01:35
Политика

Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа

Обновлено вчера в 16:31
Футбол

Головин сменил имидж, покрасив волосы

Футболист сборной России и «Монако» Александр Головин сменил имидж, покрасив волосы.
Обновлено вчера в 14:29
Общество

В Росмолодежи рассказали о возможном снижении возраста совершеннолетия

Глава Росмолодежи Александр Бугаев рассказал о предпосылках к снижению возраста совершеннолетия с 18 лет до более молодого возраста.
Обновлено в 00:31
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