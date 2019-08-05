Политика
Китай приостановил закупки сельскохозяйственной продукции в СШАХакасия-Информ вчера в 23:46
Китайские компании приостановили закупки американской сельхозпродукции, сообщает 6 августа «РИА Новости» со ссылкой на заявление министерства коммерции Китая.
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Китай временно запретил государственным компаниям закупать сельхозпродукцию в США
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