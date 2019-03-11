Происшествия

Китай приостановил полеты Boeing 737 Max 8 после катастрофы в ЭфиопииРБК 00:51

Власти Китая приняли решение временно запретить использование самолетов Boeing 737 Max 8 на всех внутренних рейсах на фоне авиакатастрофы в Эфиопии, где разбился лайнер этой модели. Об этом сообщает пресс-служба управления гражданской авиации КНР.
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Ethiopian Airlines приостановила полеты Boeing 737 Max 8 после катастрофы

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