Политика

Китай приостановил импорт сельхозпродукции из СШАRT на русском 13:25

Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышение пошлин на данную продукцию. Этот шаг предпринят в ответ на решение Вашингтона ввести пошлины в размере 10% на товары из КНР, заявили в Министерстве коммерции Китая.
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Китай прекратил закупки сельхозпродукции из США

Газета.Ru13:12

Эксперт оценил решение Китая приостановить импорт сельхозпродукции из США

RT на русском15:20

СМИ: Китай приостановил импорт сельхозпродукции из США и может повысить пошлины на ее

ТАСС13:31

Компании из Китая перестали закупать сельхозпродукцию после угроз Трампа

РБК16:41

Китай мощно ударил по США в торговой войне

Lenta.ru05:48

Китай временно запретил государственным компаниям закупать сельхозпродукцию в США

Эхо Москвы04:33

СМИ: Китай остановил закупку сельхозпродукции из США

Телеканал 360°02:34
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Политика

Глазьев рассказал, чем закончится для Украины интеграция с ЕС

Экономист Сергей Глазьев в интервью главному редактору издания Украина.ру Искандеру Хисамову, опубликованном 5 августа, рассказал о плюсах и минусах евроинтеграции Украины "Этот сценарий предполагает реальную интеграцию в Европейский союз, что возможно при условии перехода контроля за основными активами украинской экономики в руки европейских и вообще западных корпораций", — сообщил Глазьев.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Пожарные начнут тушение склада под Ачинском после прекращения взрывов

Тушение пожара на артиллерийском складе в селе Каменка Ачинского района Красноярского края начнется только после прекращения взрывов боеприпасов.
Обновлено в 15:58
Здоровье

Онкоцентр имени Блохина проверит детей на опухоль мозга без очереди

Пресс-служба Министерства здравоохранения России информирует, что Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина в Москве проведет диагностику нейробластомы у детей без очереди.
Обновлено в 16:18
Политика

Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов

Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.
Обновлено в 15:41
Здоровье

Неизвестная болезнь поразила британского подростка

Обновлено в 02:32
Кино

Названы лучшие сериалы этого года

Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.
Обновлено в 10:36
Финансы

Американские индексы снижаются на фоне торговой войны с Китаем

Как отмечается, такое падение индексов связывают с усилением торговой войны между США и Китаем.
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве

Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Политика

ЦИК Украины констатировал невозможность объявить результаты выборов

Центризбирком Украины сообщил, что не может объявить в срок результаты парламентских выборов.
Обновлено в 16:25
Футбол

«Спартак» узнал возможных соперников по раунду плей-офф Лиги Европы

Московский «Спартака», которому в третьем квалификационном раунде Лиги Европы предстоит сыграть против швейцарского клуба «Тун», узнал возможных соперников по раунду плей-офф, если команда Олега Кононова туда попадет.
Обновлено в 07:56
Происшествия

СКР объявил в розыск десятого фигуранта дела о массовых беспорядках

Следствие установило личность десятого фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 10:56
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие

Корабли Балтийского флота вышли на учения «Океанский щит»

Корабли Балтийского флота вышли на учения "Океанский щит". Об этом сообщает пресс-служба ЗВО по Балтфлоту.
Обновлено в 13:24
Футбол

Руни может вернуться в Англию и стать играющим тренером «Дерби Каунти»

Обновлено в 13:02
Происшествия

Врачи решили ампутировать руку избитой в Ингушетии девочке

Московские врачи решили ампутировать правую руку девочки, жестоко избитой в Ингушетии.
Обновлено в 16:56
Общество

В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала лета

Обновлено в 01:45
Экономика

Мутко: лишь 7% российских застройщиков перешли на эскроу-счета

Лишь 7% российских застройщиков перешли на систему жилищного строительства через эскроу-счета, заявил журналистам в понедельник вице-премьер России Виталий Мутко.
Обновлено в 08:37
Экономика

На Украине могут перейти на почасовую подачу воды

Вице-президент Украинской ассоциации предприятий водопроводно-канализационного хозяйства «Укрводоканалэкология» Ольга Бабий заявила о возможности перехода на почасовую подачу воды в городах с высокими долгами за электроэнергию.
Обновлено в 11:05
Экономика

На Украине подсчитали сумму государственного долга

Уточняется, что из всей суммы долга 71,4 миллиарда гривен следует направить по номинированным в гривне облигациям внутреннего госзайма, а остальная часть — в иностранной валюте, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:31
Недвижимость

Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Футбол

Игрок «Спартака» извинился перед вратарем «Динамо» за удар ногой в живот

Нападающий "Спартака" Эсекьель Понсе принес извинения голкиперу "Динамо" Антону Шунину за удар ногой в живот в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 16:55
Экономика

Процесс дедолларизации России идет на низких оборотах

Из-за роста напряженности между США и РФ Владимир Путин дал установку на снижение роли доллара в международной торговле.
Обновлено в 14:25
Происшествия

ВШЭ пообещала помощь задержанным за одиночные пикеты студентам

Обновлено в 15:15
Происшествия

Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа

Накануне около 14:40 по местному времени 17-летний подросток скинул шестилетнего ребенка через почти полутораметровое ограждение смотровой площадки галереи Тейт Модерн.
Обновлено в 05:45
Футбол

Ахмат — Оренбург 2:1

Полузащитник Денис Глушаков дебютировал за «Ахмат» в официальном матче.
Обновлено в 14:42
Кино

Видео реакции бульдога-кинокритика на фильм «Оно-2» стало хитом в Сети

В Сети набирает популярность видео реакции бульдога-кинокритика на трейлер фильма «Оно-2».
Обновлено в 07:13
Политика

КПРФ выступила с инициативой отставки главы Мосгоризбиркома Горбунова – Рашкин

КПРФ выступила с инициативой отставки главы Мосгоризбиркома Горбунова.
Обновлено в 15:59
Экономика

Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году

Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Музыка

Скончался композитор и певец Вилли Токарев

Обновлено вчера в 10:28
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