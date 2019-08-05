Политика
Китай приостановил импорт сельхозпродукции из СШАRT на русском 13:25
Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышение пошлин на данную продукцию. Этот шаг предпринят в ответ на решение Вашингтона ввести пошлины в размере 10% на товары из КНР, заявили в Министерстве коммерции Китая.
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Политика
Глазьев рассказал, чем закончится для Украины интеграция с ЕС
Экономист Сергей Глазьев в интервью главному редактору издания Украина.ру Искандеру Хисамову, опубликованном 5 августа, рассказал о плюсах и минусах евроинтеграции Украины "Этот сценарий предполагает реальную интеграцию в Европейский союз, что возможно при условии перехода контроля за основными активами украинской экономики в руки европейских и вообще западных корпораций", — сообщил Глазьев.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Пожарные начнут тушение склада под Ачинском после прекращения взрывов
Тушение пожара на артиллерийском складе в селе Каменка Ачинского района Красноярского края начнется только после прекращения взрывов боеприпасов.
Обновлено в 15:58
Здоровье
Онкоцентр имени Блохина проверит детей на опухоль мозга без очереди
Пресс-служба Министерства здравоохранения России информирует, что Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина в Москве проведет диагностику нейробластомы у детей без очереди.
Обновлено в 16:18
Политика
Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов
Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.
Обновлено в 15:41
Здоровье
Неизвестная болезнь поразила британского подростка
Обновлено в 02:32
Кино
Названы лучшие сериалы этого года
Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.
Обновлено в 10:36
Финансы
Американские индексы снижаются на фоне торговой войны с Китаем
Как отмечается, такое падение индексов связывают с усилением торговой войны между США и Китаем.
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Политика
ЦИК Украины констатировал невозможность объявить результаты выборов
Центризбирком Украины сообщил, что не может объявить в срок результаты парламентских выборов.
Обновлено в 16:25
Футбол
«Спартак» узнал возможных соперников по раунду плей-офф Лиги Европы
Московский «Спартака», которому в третьем квалификационном раунде Лиги Европы предстоит сыграть против швейцарского клуба «Тун», узнал возможных соперников по раунду плей-офф, если команда Олега Кононова туда попадет.
Обновлено в 07:56
Происшествия
СКР объявил в розыск десятого фигуранта дела о массовых беспорядках
Следствие установило личность десятого фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 10:56
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие
Корабли Балтийского флота вышли на учения «Океанский щит»
Корабли Балтийского флота вышли на учения "Океанский щит". Об этом сообщает пресс-служба ЗВО по Балтфлоту.
Обновлено в 13:24
Происшествия
Врачи решили ампутировать руку избитой в Ингушетии девочке
Московские врачи решили ампутировать правую руку девочки, жестоко избитой в Ингушетии.
Обновлено в 16:56
Общество
В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала лета
Обновлено в 01:45
Экономика
Мутко: лишь 7% российских застройщиков перешли на эскроу-счета
Лишь 7% российских застройщиков перешли на систему жилищного строительства через эскроу-счета, заявил журналистам в понедельник вице-премьер России Виталий Мутко.
Обновлено в 08:37
Экономика
На Украине могут перейти на почасовую подачу воды
Вице-президент Украинской ассоциации предприятий водопроводно-канализационного хозяйства «Укрводоканалэкология» Ольга Бабий заявила о возможности перехода на почасовую подачу воды в городах с высокими долгами за электроэнергию.
Обновлено в 11:05
Экономика
На Украине подсчитали сумму государственного долга
Уточняется, что из всей суммы долга 71,4 миллиарда гривен следует направить по номинированным в гривне облигациям внутреннего госзайма, а остальная часть — в иностранной валюте, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:31
Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Футбол
Игрок «Спартака» извинился перед вратарем «Динамо» за удар ногой в живот
Нападающий "Спартака" Эсекьель Понсе принес извинения голкиперу "Динамо" Антону Шунину за удар ногой в живот в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 16:55
Экономика
Процесс дедолларизации России идет на низких оборотах
Из-за роста напряженности между США и РФ Владимир Путин дал установку на снижение роли доллара в международной торговле.
Обновлено в 14:25
Происшествия
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа
Накануне около 14:40 по местному времени 17-летний подросток скинул шестилетнего ребенка через почти полутораметровое ограждение смотровой площадки галереи Тейт Модерн.
Обновлено в 05:45
Футбол
Ахмат — Оренбург 2:1
Полузащитник Денис Глушаков дебютировал за «Ахмат» в официальном матче.
Обновлено в 14:42
Кино
Видео реакции бульдога-кинокритика на фильм «Оно-2» стало хитом в Сети
В Сети набирает популярность видео реакции бульдога-кинокритика на трейлер фильма «Оно-2».
Обновлено в 07:13
Политика
КПРФ выступила с инициативой отставки главы Мосгоризбиркома Горбунова – Рашкин
КПРФ выступила с инициативой отставки главы Мосгоризбиркома Горбунова.
Обновлено в 15:59
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Музыка
Скончался композитор и певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 10:28