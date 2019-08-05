Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышение пошлин на данную продукцию. Этот шаг предпринят в ответ на решение Вашингтона ввести пошлины в размере 10% на товары из КНР, заявили в Министерстве коммерции Китая.

Политика Глазьев рассказал, чем закончится для Украины интеграция с ЕС Экономист Сергей Глазьев в интервью главному редактору издания Украина.ру Искандеру Хисамову, опубликованном 5 августа, рассказал о плюсах и минусах евроинтеграции Украины "Этот сценарий предполагает реальную интеграцию в Европейский союз, что возможно при условии перехода контроля за основными активами украинской экономики в руки европейских и вообще западных корпораций", — сообщил Глазьев.

Происшествия Пожарные начнут тушение склада под Ачинском после прекращения взрывов Тушение пожара на артиллерийском складе в селе Каменка Ачинского района Красноярского края начнется только после прекращения взрывов боеприпасов.

Здоровье Онкоцентр имени Блохина проверит детей на опухоль мозга без очереди Пресс-служба Министерства здравоохранения России информирует, что Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина в Москве проведет диагностику нейробластомы у детей без очереди.

Политика Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.

Кино Названы лучшие сериалы этого года Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.

Финансы Американские индексы снижаются на фоне торговой войны с Китаем Как отмечается, такое падение индексов связывают с усилением торговой войны между США и Китаем.

Политика ЦИК Украины констатировал невозможность объявить результаты выборов Центризбирком Украины сообщил, что не может объявить в срок результаты парламентских выборов.

Футбол «Спартак» узнал возможных соперников по раунду плей-офф Лиги Европы Московский «Спартака», которому в третьем квалификационном раунде Лиги Европы предстоит сыграть против швейцарского клуба «Тун», узнал возможных соперников по раунду плей-офф, если команда Олега Кононова туда попадет.

Происшествия СКР объявил в розыск десятого фигуранта дела о массовых беспорядках Следствие установило личность десятого фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве, говорится в сообщении ведомства.

Происшествия В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.

Происшествия Врачи решили ампутировать руку избитой в Ингушетии девочке Московские врачи решили ампутировать правую руку девочки, жестоко избитой в Ингушетии.

Экономика Мутко: лишь 7% российских застройщиков перешли на эскроу-счета Лишь 7% российских застройщиков перешли на систему жилищного строительства через эскроу-счета, заявил журналистам в понедельник вице-премьер России Виталий Мутко.

Экономика На Украине могут перейти на почасовую подачу воды Вице-президент Украинской ассоциации предприятий водопроводно-канализационного хозяйства «Укрводоканалэкология» Ольга Бабий заявила о возможности перехода на почасовую подачу воды в городах с высокими долгами за электроэнергию.

Экономика На Украине подсчитали сумму государственного долга Уточняется, что из всей суммы долга 71,4 миллиарда гривен следует направить по номинированным в гривне облигациям внутреннего госзайма, а остальная часть — в иностранной валюте, сообщает ТАСС.

Недвижимость Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.

Футбол Игрок «Спартака» извинился перед вратарем «Динамо» за удар ногой в живот Нападающий "Спартака" Эсекьель Понсе принес извинения голкиперу "Динамо" Антону Шунину за удар ногой в живот в матче четвертого тура чемпионата России.

Экономика Процесс дедолларизации России идет на низких оборотах Из-за роста напряженности между США и РФ Владимир Путин дал установку на снижение роли доллара в международной торговле.

Происшествия Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа Накануне около 14:40 по местному времени 17-летний подросток скинул шестилетнего ребенка через почти полутораметровое ограждение смотровой площадки галереи Тейт Модерн.

Футбол Ахмат — Оренбург 2:1 Полузащитник Денис Глушаков дебютировал за «Ахмат» в официальном матче.

Экономика Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.