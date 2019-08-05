Политика

Китай приостановил импорт сельхозпродукции из СШАRT на русском 13:25

Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышение пошлин на данную продукцию. Этот шаг предпринят в ответ на решение Вашингтона ввести пошлины в размере 10% на товары из КНР, заявили в Министерстве коммерции Китая.
Читать в источнике
Комментировать20

Подробнее о событии

Эксперт оценил решение Китая приостановить импорт сельхозпродукции из США

RT на русском15:20

СМИ: Китай приостановил импорт сельхозпродукции из США и может повысить пошлины на ее

ТАСС13:31

СМИ: Китай остановил закупку сельхозпродукции из США

Телеканал 360°02:34

Китай мощно ударил по США в торговой войне

Lenta.ru05:48

Китай временно запретил государственным компаниям закупать сельхозпродукцию в США

Эхо Москвы04:33

Bloomberg сообщил о готовности Китая к «жесткой игре» из-за пошлин Трампа

РБК03:43

Китай прекратил закупки сельхозпродукции из США

Газета.Ru13:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 16:43, Ашберн
Происшествия

Видео взрывов боеприпасов на военном складе в Ачинске появилось в Сети

Обновлено в 09:08
Происшествия

Шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД

Сразу шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД на северо-западе Москвы, движение транспорта перекрыто по четырем полосам, пострадали два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 16:33
Финансы

Курс евро впервые с 13 июня превысил 73 рубля

К 19.48 мск курс евро вырос на 60 коп. до 73,1 руб. Последний раз евро поднимался выше 73 руб. еще 13 июня.
Обновлено в 13:12
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Экономика

На Украине подсчитали сумму государственного долга

Уточняется, что из всей суммы долга 71,4 миллиарда гривен следует направить по номинированным в гривне облигациям внутреннего госзайма, а остальная часть — в иностранной валюте, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:31
Общество

Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети

Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.
Обновлено в 03:56
Общество

Илон Маск сравнил Елизавету II с телепузиками

Глава американского производителя электромобилей Tesla и компании SpaceX Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с персонажами старого детского шоу «Телепузики».
Обновлено в 15:30
Общество

Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин

Обновлено в 16:19
Армия и оружие

Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов

Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.
Обновлено в 15:41
Происшествия

Число погибших при стрельбе в Техасе возросло

Ранее сообщалось, что из-за стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо погибли 20 человек, еще 26 пострадали — в том числе шесть мексиканцев.
Обновлено в 11:58
Финансы

Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая

Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28
Футбол

Футболист Теттех перешел из «Динамо» в турецкий «Газиантеп»

Турецкий футбольный клуб "Газиантеп" объявил о подписании соглашения с ганским полузащитником Абдул-Азизом Теттехом, ранее выступавшим за московское "Динамо".
Обновлено в 15:50
Армия и оружие

Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД

Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.
Обновлено в 11:35
Футбол

Болельщики ЦСКА признали Фернандеса лучшим игроком команды в июле

Защитник Марио Фернандес признан болельщиками ЦСКА лучшим игроком июля, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие

Раскрыты характеристики новейших авиационных ракет «Гром»

Новейшая управляемая ракета «Гром-Э1» и планирующая ракета «Гром-Э2» разработаны корпорацией «Тактическое ракетное оружие» и предназначаются для вооружения самолётов всех типов, в том числе, Су-57.
Обновлено в 16:03
Космос

Темная материя может быть «теплой»: ученые частицы, с которыми она может взаимодействовать

Ученые всегда полагали о их не взаимодействии с разными частицами, однако исследования на протяжении последних десятков лет показали, что это не так — темная материя способна взаимодействовать с определенными частицами.
Обновлено в 08:13
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,1%, до $59,97 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 20:03 мск.
Обновлено в 13:23
Шоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве

Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Экономика

Поставки российского угля на Украину в июне упали на 85%

Экспорт российского угля на Украину в июне сократился на 85,3%, до 129,3 тыс. тонн, по сравнению с тем же месяцем 2018 года, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".
Обновлено в 05:58
Авто

Новый кроссовер DFM 580 поступил в продажу в РФ

Российские дилеры DFM объявили о старте продаж нового семиместного кроссовера DFM 580, доступного в вариации Comfort MT по цене от 1,19 млн рублей.
Обновлено в 04:20
Технологии

В «Яндекс.Такси» планируют измерять усталость водителей

"Яндекс.Такси" совместно с компанией VisionLabs внедрит технологию мониторинга усталости водителей.
Обновлено в 04:55
Политика

Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе

Обновлено в 14:09
Происшествия

В Абхазии погиб турист из Москвы после купания в шторм

Турист из Москвы скончался в Абхазии после купания в четырехбалльный шторм в море, сообщило МЧС республики в понедельник.
Обновлено в 13:23
Экономика

Bloomberg: Россия уверенно идёт к дедолларизации

Эксперты считают, что не только Россия, но и Евросоюз заинтересован в снижении зависимости от доллара, пишет Bloomberg.
Обновлено в 08:36
Кино

Названы лучшие сериалы 2019 года

Как сообщает издание Collider, шоу «Дрянь» Тима Киркби и Гарри Брэдбира получило награды в номинациях «Сериал года» и «Лучший комедийный проект».
Обновлено в 13:33
Экономика

Акционер «Уралкалия» объявил о принудительном выкупе акций

В свободном обращении находится 3,27% обыкновенных акций "Уралкалия", то есть на выкуп Rinsoco потребуется 11,5 млрд руб. По итогам закрытия торгов Московской биржи в понедельник, 5 августа, стоимость акции составила 100,4 руб. за акцию, капитализация компании – 294,77 млрд руб. Предъявить бумаги к выкупу смогут владельцы акций по состоянию на 20 сентября.
Обновлено в 13:40
Экономика

Работодателей в России обяжут сообщать о выборе зарплатного банка

Работодателей планируют обязать информировать сотрудников о праве выбора банка для получения зарплаты.
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия

Mirror: самолет British Airways экстренно приземлился в Валенсии

Самолет авиакомпании British Airways совершил экстренную посадку в Валенсии в связи с задымлением салона.
Обновлено в 15:01
Шоу-бизнес

Пелагея показала, как ее двухлетняя дочь сходила в контактный зоопарк

33-летняя Пелагея с недавних пор перестала скрывать двухлетнюю дочь от фолловеров и начала публиковать фото и видео с Таисией.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие

Израиль представил «умный танк»

Управление разработки вооружений и технологической инфраструктуры в министерстве обороны (МАПАТ) Израиля представило три образца новейшего танка «Кармель».
Обновлено в 03:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное