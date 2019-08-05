Политика
Китай приостановил импорт сельхозпродукции из СШАRT на русском 13:25
Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышение пошлин на данную продукцию. Этот шаг предпринят в ответ на решение Вашингтона ввести пошлины в размере 10% на товары из КНР, заявили в Министерстве коммерции Китая.
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Происшествия
Шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД
Сразу шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД на северо-западе Москвы, движение транспорта перекрыто по четырем полосам, пострадали два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 16:33
Финансы
Курс евро впервые с 13 июня превысил 73 рубля
К 19.48 мск курс евро вырос на 60 коп. до 73,1 руб. Последний раз евро поднимался выше 73 руб. еще 13 июня.
Обновлено в 13:12
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Экономика
На Украине подсчитали сумму государственного долга
Уточняется, что из всей суммы долга 71,4 миллиарда гривен следует направить по номинированным в гривне облигациям внутреннего госзайма, а остальная часть — в иностранной валюте, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:31
Общество
Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети
Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.
Обновлено в 03:56
Общество
Илон Маск сравнил Елизавету II с телепузиками
Глава американского производителя электромобилей Tesla и компании SpaceX Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с персонажами старого детского шоу «Телепузики».
Обновлено в 15:30
Общество
Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 16:19
Армия и оружие
Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов
Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.
Обновлено в 15:41
Происшествия
Число погибших при стрельбе в Техасе возросло
Ранее сообщалось, что из-за стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо погибли 20 человек, еще 26 пострадали — в том числе шесть мексиканцев.
Обновлено в 11:58
Финансы
Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая
Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28
Футбол
Футболист Теттех перешел из «Динамо» в турецкий «Газиантеп»
Турецкий футбольный клуб "Газиантеп" объявил о подписании соглашения с ганским полузащитником Абдул-Азизом Теттехом, ранее выступавшим за московское "Динамо".
Обновлено в 15:50
Армия и оружие
Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД
Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.
Обновлено в 11:35
Футбол
Болельщики ЦСКА признали Фернандеса лучшим игроком команды в июле
Защитник Марио Фернандес признан болельщиками ЦСКА лучшим игроком июля, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
Раскрыты характеристики новейших авиационных ракет «Гром»
Новейшая управляемая ракета «Гром-Э1» и планирующая ракета «Гром-Э2» разработаны корпорацией «Тактическое ракетное оружие» и предназначаются для вооружения самолётов всех типов, в том числе, Су-57.
Обновлено в 16:03
Космос
Темная материя может быть «теплой»: ученые частицы, с которыми она может взаимодействовать
Ученые всегда полагали о их не взаимодействии с разными частицами, однако исследования на протяжении последних десятков лет показали, что это не так — темная материя способна взаимодействовать с определенными частицами.
Обновлено в 08:13
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,1%, до $59,97 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 20:03 мск.
Обновлено в 13:23
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Экономика
Поставки российского угля на Украину в июне упали на 85%
Экспорт российского угля на Украину в июне сократился на 85,3%, до 129,3 тыс. тонн, по сравнению с тем же месяцем 2018 года, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".
Обновлено в 05:58
Авто
Новый кроссовер DFM 580 поступил в продажу в РФ
Российские дилеры DFM объявили о старте продаж нового семиместного кроссовера DFM 580, доступного в вариации Comfort MT по цене от 1,19 млн рублей.
Обновлено в 04:20
Технологии
В «Яндекс.Такси» планируют измерять усталость водителей
"Яндекс.Такси" совместно с компанией VisionLabs внедрит технологию мониторинга усталости водителей.
Обновлено в 04:55
Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено в 14:09
Происшествия
В Абхазии погиб турист из Москвы после купания в шторм
Турист из Москвы скончался в Абхазии после купания в четырехбалльный шторм в море, сообщило МЧС республики в понедельник.
Обновлено в 13:23
Экономика
Bloomberg: Россия уверенно идёт к дедолларизации
Эксперты считают, что не только Россия, но и Евросоюз заинтересован в снижении зависимости от доллара, пишет Bloomberg.
Обновлено в 08:36
Кино
Названы лучшие сериалы 2019 года
Как сообщает издание Collider, шоу «Дрянь» Тима Киркби и Гарри Брэдбира получило награды в номинациях «Сериал года» и «Лучший комедийный проект».
Обновлено в 13:33
Экономика
Акционер «Уралкалия» объявил о принудительном выкупе акций
В свободном обращении находится 3,27% обыкновенных акций "Уралкалия", то есть на выкуп Rinsoco потребуется 11,5 млрд руб. По итогам закрытия торгов Московской биржи в понедельник, 5 августа, стоимость акции составила 100,4 руб. за акцию, капитализация компании – 294,77 млрд руб. Предъявить бумаги к выкупу смогут владельцы акций по состоянию на 20 сентября.
Обновлено в 13:40
Экономика
Работодателей в России обяжут сообщать о выборе зарплатного банка
Работодателей планируют обязать информировать сотрудников о праве выбора банка для получения зарплаты.
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия
Mirror: самолет British Airways экстренно приземлился в Валенсии
Самолет авиакомпании British Airways совершил экстренную посадку в Валенсии в связи с задымлением салона.
Обновлено в 15:01
Шоу-бизнес
Пелагея показала, как ее двухлетняя дочь сходила в контактный зоопарк
33-летняя Пелагея с недавних пор перестала скрывать двухлетнюю дочь от фолловеров и начала публиковать фото и видео с Таисией.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие
Израиль представил «умный танк»
Управление разработки вооружений и технологической инфраструктуры в министерстве обороны (МАПАТ) Израиля представило три образца новейшего танка «Кармель».
Обновлено в 03:39