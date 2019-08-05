Политика
Китай прекратил закупки сельхозпродукции из СШАГазета.Ru 13:12
Власти Китая приняли решение временно прекратить закупки сельхозпродукции из США, передает ТАСС. Комитет по тарифам Госсовета КНР также не исключил повышение пошлин на такую продукцию. Уточняется, что такое решение Китай принял из-за усиления торговой войны с США.
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Общество
Названы продукты, избавляющие от сонливости
Профессор персонифицированной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Маргарита Королева рассказала "Вечерней Москве", какие продукты помогают избавиться от дневной сонливости.
Обновлено в 15:11
Армия и оружие
Ракета «Протон-М» с военным спутником стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 18:16
Политика
ЦИК Украины не смог вовремя объявить результаты выборов в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины заявила о невозможности подвести итоги выборов в Верховную Раду в отведенный законом срок.
Обновлено в 17:33
Политика
Пресс-служба Зеленского перепутала пол премьера Индии
Обновлено в 15:26
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Политика
В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве
Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено в 07:21
Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено в 14:09
Финансы
США признали Китай валютным манипулятором
Минфин США признал Китай страной, манипулирующей валютой, Вашингтон будет работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения «несправедливого преимущества», сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 18:03
Футбол
АЗ обратился к «Спартаку» после трансфера Тиля
В пресс-службе голландского футбольного клуба АЗ отреагировали на переход полузащитника команды Гуса Тиля в московский «Спартак».
Обновлено в 16:49
Армия и оружие
КНДР собрала $2 млрд на оружие массового поражения через кибератаки
"Например, КНДР продолжала нарушать санкции посредством продолжающихся незаконных перегрузок груза с одного судна на другое и закупок предметов, связанных с оружием массового поражения, а также закупок предметов роскоши", - говорится в докладе.
Обновлено в 16:24
Армия и оружие
Telegraph: Британия опасается вторжения «сверхтихих» подлодок РФ
Военные Великобритании боятся, что новые "сверхтихие" подводные лодки Российской Федерации в случае необходимости смогут незамеченными проплыть в британские воды.
Обновлено вчера в 12:22
Политика
Трамп поручил ввести смертную казнь за массовые убийства
Политический лидер приказал выработать нормы, гарантирующие смертную казнь тем, кто совершает массовые убийства и преступления на почве ненависти.
Обновлено в 12:34
Общество
Гигантский смерч в Сочи попал на видео
Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.
Обновлено в 11:17
Наука
Гусеницы сменили окрас даже с замазанными краской глазами
Обновлено в 17:52
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Происшествия
Названа основная причина лесных пожаров в Сибири
Обновлено в 07:02
Футбол
Понсе принес извинения Шунину за грубый фол в дерби
Форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе принес извинения голкиперу московского «Динамо» Антону Шунину за травму, нанесенную во время столкновения в матче 4-го тура РПЛ.
Обновлено в 16:32
Наука
В Канаде нашли останки «Ктулху»
Обновлено 02 августа в 04:29
Происшествия
Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых
Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.
Обновлено в 05:25
Политика
Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов
Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.
Обновлено в 15:41
Экономика
Поставки российского угля на Украину в июне упали на 85%
Экспорт российского угля на Украину в июне сократился на 85,3%, до 129,3 тыс. тонн, по сравнению с тем же месяцем 2018 года, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".
Обновлено в 05:58
Авто
Кроссовер Bugatti может стать полностью электрическим
Если Bugatti не получит электрическую трансмиссию Rimac, есть вероятность, что кроссовер может основываться на новой архитектуре гиперкара, которая, как утверждается, находится в разработке для преемника Porsche 918 Spyder и будущего Lamborghini.
Обновлено в 08:24
Политика
Против Порошенко открыли дело за поездку на Мальдивы
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило дело против бывшего президента страны Петра Порошенко из-за его поездки на отдых на Мальдивские острова в 2018 году.
Обновлено в 13:52
Экономика
Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян
Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Акции производителей видеоигр упали после слов Трампа
Акции крупных компаний, производящих видеоигры, сильно упали после выступления президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 17:59
Политика
Лукашенко назначил даты выборов в парламент Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы о назначении выборов в Совет республики и палату представителей Национального собрания 7 и 17 ноября 2019 года, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 12:07
Экономика
Мутко: лишь 7% российских застройщиков перешли на эскроу-счета
Лишь 7% российских застройщиков перешли на систему жилищного строительства через эскроу-счета, заявил журналистам в понедельник вице-премьер России Виталий Мутко.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Принца Гарри высмеяли за дорогой педикюр и посещение СПА
Принц Гарри, не без помощи Меган Маркл, приобщился к бьюти-процедурам: маникюру, педикюру и массажу.
Обновлено в 11:10