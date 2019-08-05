Политика
Китай приостановил импорт сельхозпродукции из СШАRT на русском 13:25
Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышение пошлин на данную продукцию. Этот шаг предпринят в ответ на решение Вашингтона ввести пошлины в размере 10% на товары из КНР, заявили в Министерстве коммерции Китая.
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Политика
В Японии почтили память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
Обновлено в 20:51
Происшествия
Врачи решили ампутировать руку избитой в Ингушетии девочки
Как сообщалось 13 июля, врачи полагали, что смогут избежать ампутации и сохранят девочке правую руку.
Обновлено в 18:16
Общество
Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с телепузиками
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сравнил королеву Великобритании Елизавету II с героями детского шоу «Телепузики».
Обновлено в 20:31
Авто
Audi в тизере анонсировала выход новых моделей RS
Под капотом нового авто будет спрятан 2,5-литровый бензиновый мотор с турбонаддувом мощгостью 400 л.с. Учитывая, что RS7 Sportback был впервые сфотографирован еще в ноябре 2017 года, то можно сказать, что нам скоро покажут 4-дверного конкурента купе Mercedes-AMG GT.
Обновлено в 10:38
Здоровье
Доктор Мясников назвал предвестники внезапной остановки сердца
О факторах риска и признаках, предупреждающих о внезапной остановке сердца, рассказал доктор Александр Мясников.
Обновлено в 16:01
Футбол
Гол Роши принес «Ахмату» победу над «Оренбургом» в чемпионате России
Футболисты грозненского "Ахмата" обыграли "Оренбург" в заключительном матче 4-го тура чемпионата России.
Обновлено в 14:54
Шоу-бизнес
В Москве отгремел концерт Дженнифер Лопес
В Москве 4 августа прошел концерт Дженнифер Лопес.
Обновлено в 15:31
Авто
Новый кроссовер DFM 580 поступил в продажу в РФ
Российские дилеры DFM объявили о старте продаж нового семиместного кроссовера DFM 580, доступного в вариации Comfort MT по цене от 1,19 млн рублей.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
«Протон-М» с военным спутником стартовал с Байконура
Обновлено в 18:27
Экономика
АСВ требует 948 млн рублей с экс-главы Промэнергобанка
Сегодня, 5 августа 2019 года, стало известно, что госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) обратилась в Арбитражный суд Вологодской области с требованием привлечь к субсидиарной ответственности бывшего председателя правления АО «Промэнергобанк» (лицензия отозвана 5 августа 2016 года) Александра Постнова и взыскать с него 948 млн рублей.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Семью с маленьким ребенком убили на Кубани
Отмечается, что в правоохранительные органы обратился коллега погибшего, после того как его знакомый не вышел на работу.
Обновлено в 11:32
Происшествия
Акции производителей видеоигр упали после слов Трампа
Акции крупных компаний, производящих видеоигры, сильно упали после выступления президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 17:59
Футбол
«Динамо» объявило о переходе Теттеха в «Газишехир Газиантеп»
Обновлено в 15:38
Здоровье
Новосибирские медики получили новые автомобили скорой помощи
2 августа губернатор Андрей Травников вручил медикам из районов области ключи от восьми новых машин скорой помощи, выполненных на базе автомобилей «ГАЗ Соболь» и «ГАЗель».
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес
Жена Овечкина оказалась под капельницей из-за проблем с почками
Девушка опубликовала фото из клиники Несколько часов назад в сторис личной страницы "Инстаграма" Анастасии Шубской были опубликованы фото и видео с недавнего выступления Дженнифер Лопес в Москве.
Обновлено в 09:44
Футбол
Тренер сборной России по футболу: Чалов не играет, так как есть Дзюба
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов пока не может стать основным форвардом сборной России по футболу, заявил главный тренер команды Станислав Черчесов 5 августа в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
Обновлено в 19:25
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие
Северная Корея снова провела ракетные пуски
Обновлено в 19:42
Наука
Темный шоколад поднимает настроение и уменьшает симптомы депрессии
Проведенное учеными Калифорнийского университета исследование показало, что темный шоколад борется с перепадами настроения и уменьшает клинические симптомы депрессии.
Обновлено вчера в 20:29
Культура
В Карачаево-Черкесии стартовал военно-исторический фестиваль «Заоблачный фронт 2019», нацеленный на восстановление имен погибших в ВОВ
Обновлено в 10:01
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Политика
ЦИК повторно проверит подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет еще одну повторную экспертизу подписей за кандидатов в Мосгордуму, которые подали жалобу.
Обновлено в 14:23
Политика
Зеленский поменял командующего операцией в Донбассе
Обновлено в 13:56
Политика
Генсек НАТО объяснил присоединение Крыма конкуренцией «великих держав»
Присоединение Крыма к территории России стало последствием усиления конкуренции между великими державами.
Обновлено в 18:57
Происшествия
Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась
Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых
Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.
Обновлено в 05:25
Транспорт
В двух округах Магаданской области из-за ливней объявлен режим ЧС
Во вторник, 6 августа, власти двух округов Магаданской области – Тенькинского и Сусуманского – ввели режим ЧС в связи с сильными дождями, высоким уровнем воды в реках и размытием дорог.
Обновлено в 20:26
Политика
Британия призывает ПАСЕ ограничить полномочия России
Глава британской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Роджер Гейл призвал пересмотреть решение о полномочиях России в Ассамблее, сообщил постпред Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон.
Обновлено в 16:25
Футбол
Консейсау дисквалифицирован на первый матч с «Краснодаром»
"Порту" проведёт первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против "Краснодара" без главного тренера Сержиу Консейсау.
Обновлено в 20:01