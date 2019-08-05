Политика

Китай приостановил импорт сельхозпродукции из СШАRT на русском 13:25

Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышение пошлин на данную продукцию. Этот шаг предпринят в ответ на решение Вашингтона ввести пошлины в размере 10% на товары из КНР, заявили в Министерстве коммерции Китая.
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Подробнее о событии

Китай подтвердил отказ от закупок сельхозпродукции в США

Росбалт19:40

Китай ударил по сельскому хозяйству США в ответ на пошлины

РЕН ТВ19:05

В Китае власти поручили госкомпаниям прекратить закупки сельхозпродукции из США

Известия05:51

Китай прекратил импорт сельхозпродукции из США

Московский Комсомолец13:46

Эксперт оценил решение Китая приостановить импорт сельхозпродукции из США

RT на русском15:20

СМИ: Китай приостановил импорт сельхозпродукции из США и может повысить пошлины на ее

ТАСС13:31

Компании из Китая перестали закупать сельхозпродукцию после угроз Трампа

РБК16:41
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Политика

В Японии почтили память жертв атомной бомбардировки Хиросимы

Обновлено в 20:51
Происшествия

Врачи решили ампутировать руку избитой в Ингушетии девочки

Как сообщалось 13 июля, врачи полагали, что смогут избежать ампутации и сохранят девочке правую руку.
Обновлено в 18:16
Общество

Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с телепузиками

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сравнил королеву Великобритании Елизавету II с героями детского шоу «Телепузики».
Обновлено в 20:31
Авто

Audi в тизере анонсировала выход новых моделей RS

Под капотом нового авто будет спрятан 2,5-литровый бензиновый мотор с турбонаддувом мощгостью 400 л.с. Учитывая, что RS7 Sportback был впервые сфотографирован еще в ноябре 2017 года, то можно сказать, что нам скоро покажут 4-дверного конкурента купе Mercedes-AMG GT.
Обновлено в 10:38
Здоровье

Доктор Мясников назвал предвестники внезапной остановки сердца

О факторах риска и признаках, предупреждающих о внезапной остановке сердца, рассказал доктор Александр Мясников.
Обновлено в 16:01
Футбол

Гол Роши принес «Ахмату» победу над «Оренбургом» в чемпионате России

Футболисты грозненского "Ахмата" обыграли "Оренбург" в заключительном матче 4-го тура чемпионата России.
Обновлено в 14:54
Шоу-бизнес

В Москве отгремел концерт Дженнифер Лопес

В Москве 4 августа прошел концерт Дженнифер Лопес.
Обновлено в 15:31
Происшествия

Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до девяти человек

Обновлено в 15:15
Авто

Новый кроссовер DFM 580 поступил в продажу в РФ

Российские дилеры DFM объявили о старте продаж нового семиместного кроссовера DFM 580, доступного в вариации Comfort MT по цене от 1,19 млн рублей.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие

«Протон-М» с военным спутником стартовал с Байконура

Обновлено в 18:27
Экономика

АСВ требует 948 млн рублей с экс-главы Промэнергобанка

Сегодня, 5 августа 2019 года, стало известно, что госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) обратилась в Арбитражный суд Вологодской области с требованием привлечь к субсидиарной ответственности бывшего председателя правления АО «Промэнергобанк» (лицензия отозвана 5 августа 2016 года) Александра Постнова и взыскать с него 948 млн рублей.
Обновлено в 09:51
Происшествия

Семью с маленьким ребенком убили на Кубани

Отмечается, что в правоохранительные органы обратился коллега погибшего, после того как его знакомый не вышел на работу.
Обновлено в 11:32
Происшествия

Акции производителей видеоигр упали после слов Трампа

Акции крупных компаний, производящих видеоигры, сильно упали после выступления президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 17:59
Футбол

«Динамо» объявило о переходе Теттеха в «Газишехир Газиантеп»

Обновлено в 15:38
Здоровье

Новосибирские медики получили новые автомобили скорой помощи

2 августа губернатор Андрей Травников вручил медикам из районов области ключи от восьми новых машин скорой помощи, выполненных на базе автомобилей «ГАЗ Соболь» и «ГАЗель».
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес

Жена Овечкина оказалась под капельницей из-за проблем с почками

Девушка опубликовала фото из клиники Несколько часов назад в сторис личной страницы "Инстаграма" Анастасии Шубской были опубликованы фото и видео с недавнего выступления Дженнифер Лопес в Москве.
Обновлено в 09:44
Футбол

Тренер сборной России по футболу: Чалов не играет, так как есть Дзюба

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов пока не может стать основным форвардом сборной России по футболу, заявил главный тренер команды Станислав Черчесов 5 августа в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
Обновлено в 19:25
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие

Северная Корея снова провела ракетные пуски

Обновлено в 19:42
Наука

Темный шоколад поднимает настроение и уменьшает симптомы депрессии

Проведенное учеными Калифорнийского университета исследование показало, что темный шоколад борется с перепадами настроения и уменьшает клинические симптомы депрессии.
Обновлено вчера в 20:29
Культура

В Карачаево-Черкесии стартовал военно-исторический фестиваль «Заоблачный фронт 2019», нацеленный на восстановление имен погибших в ВОВ

Обновлено в 10:01
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Политика

ЦИК повторно проверит подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет еще одну повторную экспертизу подписей за кандидатов в Мосгордуму, которые подали жалобу.
Обновлено в 14:23
Политика

Зеленский поменял командующего операцией в Донбассе

Обновлено в 13:56
Политика

Генсек НАТО объяснил присоединение Крыма конкуренцией «великих держав»

Присоединение Крыма к территории России стало последствием усиления конкуренции между великими державами.
Обновлено в 18:57
Происшествия

Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась

Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась.
Обновлено в 01:32
Происшествия

Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых

Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.
Обновлено в 05:25
Транспорт

В двух округах Магаданской области из-за ливней объявлен режим ЧС

Во вторник, 6 августа, власти двух округов Магаданской области – Тенькинского и Сусуманского – ввели режим ЧС в связи с сильными дождями, высоким уровнем воды в реках и размытием дорог.
Обновлено в 20:26
Политика

Британия призывает ПАСЕ ограничить полномочия России

Глава британской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Роджер Гейл призвал пересмотреть решение о полномочиях России в Ассамблее, сообщил постпред Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон.
Обновлено в 16:25
Футбол

Консейсау дисквалифицирован на первый матч с «Краснодаром»

"Порту" проведёт первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против "Краснодара" без главного тренера Сержиу Консейсау.
Обновлено в 20:01
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